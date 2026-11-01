Galatasaray'da Metin Öztürk yönetimden istifa etti
Galatasaray'da Metin Öztürk yönetimden istifa etti
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, 1 Kasım 2026 itibarıyla kulübün yönetim kurulu ve bağlı şirketlerindeki yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından ayrılık kararını duyuran Öztürk, 27 Ekim'de gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında kendisine yönelik fiili saldırı ve hayatını kaybeden annesine hakaret edildiğini öne sürdü. İstifa açıklamasının ardından kulübün yönetim yapısında yapılabilecek değişikliklere ilişkin resmî duyurular gündeme geldi.
Haber Giriş Tarihi: 01.11.2026 13:54
Haber Güncellenme Tarihi: 01.11.2026 13:57
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, kulüp yönetimindeki görevlerinden ayrılma kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kamuoyuna bildirdi. Öztürk, istifasının yalnızca kulüp yönetim kuruluyla sınırlı olmadığını, bağlı şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliklerini de kapsadığını belirtti.
Öztürk, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün itibarıyla Galatasaray Yönetim Kurulu ve bağlı şirketlerdeki Yönetim Kurulu üyeliklerimden istifa ediyorum."
Açıklamada, ayrılık kararının 27 Ekim tarihli yönetim kurulu toplantısında yaşandığı iddia edilen olayların ardından alındığı ifade edildi.
27 Ekim toplantısına ilişkin saldırı ve hakaret iddiası
Öztürk, istifa gerekçesini açıklarken 27 Ekim'deki yönetim kurulu toplantısında kendisine yönelik fiili saldırı gerçekleştiğini ve hayatını kaybeden annesine hakaret edildiğini ileri sürdü.
Öztürk'ün paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"27 Ekim tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda gerçekleşen, fiili saldırıya ve ölmüş anneme hakarete dönüşen eylemi kabullenmeme ne Galatasaray terbiyem ne annemden babamdan aldığım terbiyem el vermez."
Söz konusu iddiaların kimlere yönelik olduğu ve toplantıda yaşandığı belirtilen olayların ayrıntıları, paylaşılan açıklamada yer almadı. Fiili saldırı ve hakaret iddiaları bağımsız kaynaklardan doğrulanmış değil.
İstifa bağlı şirketlerdeki görevleri de kapsıyor
Metin Öztürk, Galatasaray Yönetim Kurulundaki görevinin yanı sıra kulübe bağlı şirketlerde yürüttüğü yönetim kurulu üyeliklerinden de ayrıldığını bildirdi.
Açıklamada, istifanın hangi şirketlerdeki hangi görevleri kapsadığı ayrı ayrı belirtilmedi. Bu nedenle bağlı şirketlerdeki görev değişikliklerinin kapsamının ilgili şirketlerin resmî bildirimleriyle netleşmesi gerekiyor.
Halka açık şirketlerde yönetim kurulu üyeliği değişiklikleri, ilgili mevzuat çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurulabiliyor. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ açısından yapılabilecek açıklamalar, görev değişikliklerinin şirket düzeyindeki kapsamını gösterecek.
Galatasaray yönetiminde yeni süreç
Öztürk'ün istifa açıklamasıyla birlikte kulüp yönetimindeki görev dağılımının nasıl şekilleneceği gündeme geldi. Yönetim kurulundaki boşalan üyeliğin nasıl değerlendirileceği ve ikinci başkanlık göreviyle ilgili alınabilecek kararlar, kulübün tüzüğü ve yetkili organlarının işlemleri çerçevesinde belirlenecek.
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Galatasaray'da Metin Öztürk yönetimden istifa etti
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, 1 Kasım 2026 itibarıyla kulübün yönetim kurulu ve bağlı şirketlerindeki yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından ayrılık kararını duyuran Öztürk, 27 Ekim'de gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında kendisine yönelik fiili saldırı ve hayatını kaybeden annesine hakaret edildiğini öne sürdü. İstifa açıklamasının ardından kulübün yönetim yapısında yapılabilecek değişikliklere ilişkin resmî duyurular gündeme geldi.
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, kulüp yönetimindeki görevlerinden ayrılma kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kamuoyuna bildirdi. Öztürk, istifasının yalnızca kulüp yönetim kuruluyla sınırlı olmadığını, bağlı şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliklerini de kapsadığını belirtti.
Öztürk, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Açıklamada, ayrılık kararının 27 Ekim tarihli yönetim kurulu toplantısında yaşandığı iddia edilen olayların ardından alındığı ifade edildi.
27 Ekim toplantısına ilişkin saldırı ve hakaret iddiası
Öztürk, istifa gerekçesini açıklarken 27 Ekim'deki yönetim kurulu toplantısında kendisine yönelik fiili saldırı gerçekleştiğini ve hayatını kaybeden annesine hakaret edildiğini ileri sürdü.
Öztürk'ün paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
Söz konusu iddiaların kimlere yönelik olduğu ve toplantıda yaşandığı belirtilen olayların ayrıntıları, paylaşılan açıklamada yer almadı. Fiili saldırı ve hakaret iddiaları bağımsız kaynaklardan doğrulanmış değil.
İstifa bağlı şirketlerdeki görevleri de kapsıyor
Metin Öztürk, Galatasaray Yönetim Kurulundaki görevinin yanı sıra kulübe bağlı şirketlerde yürüttüğü yönetim kurulu üyeliklerinden de ayrıldığını bildirdi.
Açıklamada, istifanın hangi şirketlerdeki hangi görevleri kapsadığı ayrı ayrı belirtilmedi. Bu nedenle bağlı şirketlerdeki görev değişikliklerinin kapsamının ilgili şirketlerin resmî bildirimleriyle netleşmesi gerekiyor.
Halka açık şirketlerde yönetim kurulu üyeliği değişiklikleri, ilgili mevzuat çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurulabiliyor. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ açısından yapılabilecek açıklamalar, görev değişikliklerinin şirket düzeyindeki kapsamını gösterecek.
Galatasaray yönetiminde yeni süreç
Öztürk'ün istifa açıklamasıyla birlikte kulüp yönetimindeki görev dağılımının nasıl şekilleneceği gündeme geldi. Yönetim kurulundaki boşalan üyeliğin nasıl değerlendirileceği ve ikinci başkanlık göreviyle ilgili alınabilecek kararlar, kulübün tüzüğü ve yetkili organlarının işlemleri çerçevesinde belirlenecek.
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