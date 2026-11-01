İstanbul Maratonu nedeniyle hangi yollar kapatıldı?
İstanbul Maratonu nedeniyle hangi yollar kapatıldı?
İstanbul'da 1 Kasım 2026 Pazar günü düzenlenen İstanbul Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrasya Tüneli, Galata Köprüsü ve bağlantı yollarında araç trafiğine kısıtlama getirildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün düzenlemesi kapsamında Avrupa ve Anadolu yakalarında çok sayıda cadde, kavşak ve bağlantı yolu maraton bitimine kadar trafiğe kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendirilirken, köprü geçişleri ve kent merkezindeki ulaşım bağlantıları için farklı yollar belirlendi.
Haber Giriş Tarihi: 01.11.2026 10:05
Haber Güncellenme Tarihi: 01.11.2026 10:08
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Maraton nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç trafiğine kapatılırken, köprüye ulaşım sağlayan D-100 kara yolu bağlantılarında da geçişler durduruldu.
Güney Zincirlikuyu ayrımı, Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası, Kuzey Ünalan-Ataşehir-Sabiha Gökçen ayrımları ile Gayrettepe Melas Otel önündeki D-100 güney katılımı kapatılan noktalar arasında yer aldı.
Barbaros Bulvarı'nın Zincirlikuyu bağlantısı, Sait Çiftçi D-100 güney katılımı ve Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi üzerinden köprüye ulaşım sağlayan bağlantılarda da araç geçişlerine izin verilmedi.
Bu güzergâhlardaki sürücüler Büyükdere, Balmumcu, Levent, Sarıyer, Çamlıca Bağlantı Yolu, Ünalan ve Ataşehir yönlerine sevk edildi.
Avrasya Tüneli ve Galata Köprüsü de trafiğe kapatıldı
İstanbul Maratonu kapsamında Avrasya Tüneli ve Galata Köprüsü'nün çift yönlü araç trafiğine kapatıldığı bildirildi. Tarihî Yarımada ve sahil güzergâhlarında da geniş kapsamlı trafik düzenlemeleri uygulandı.
Ragıp Gümüşpala, Reşadiye, Kennedy ve Rauf Orbay caddelerinde çift yönlü araç geçişleri durduruldu. Havuzlu Kavşak Alt Geçidi ile Ankara, Alemdar, Divanyolu, Ahırkapı, Genç Osman, Gazi Mustafa Kemalpaşa ve Namık Kemal caddeleri de kapatılan yollar arasında yer aldı.
Aksakal Sokağı'nda da araç trafiğine izin verilmezken, sürücüler D-100 kara yolu, Yeni Havaalanı Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı, 10. Yıl Caddesi, Atatürk Köprüsü ve Atatürk Bulvarı'na yönlendirildi.
Beşiktaş ve Dolmabahçe çevresinde geniş kapsamlı kapanma
Avrupa Yakası'nda maraton güzergâhına bağlantı sağlayan Beşiktaş, Dolmabahçe, Kabataş, Tophane ve Karaköy çevresindeki yollar da trafik düzenlemesinden etkilendi.
Barbaros Bulvarı'nın Beşiktaş Meydanı ile Yıldız ışıkları arasındaki bölümü, Balmumcu tünel girişi, Balmumcu Kavşağı, Serencebey, Dolmabahçe, Kabataş, Salı Pazarı, Fındıklı ve Tophane bağlantılarında araç geçişleri durduruldu.
Çırağan, Tersane, Meclis-i Mebusan, Dolmabahçe, Kemeraltı, Necatibey ve Dolmabahçe Gazhane caddeleri de kapatılan güzergâhlar arasında yer aldı. Ortaköy Meydanı'ndan Beşiktaş yönüne ve Palangalar ışıklardan Beşiktaş Meydanı istikametine geçişlere izin verilmedi.
Beşiktaş Meydanı, Karaköy Meydanı, Şişhane'den Bankalar Caddesi'ne giriş, Refik Saydam Caddesi üzerinden Perşembe Pazarı bağlantısı ve Mebusan Yokuşu çevresindeki geçişler de sınırlandırıldı.
Anadolu Yakası'nda köprü bağlantılarına geçiş durduruldu
Anadolu Yakası'nda Altunizade, Beylerbeyi, Kuzguncuk ve Üsküdar çevresindeki bağlantı yollarında trafik kısıtlamaları uygulandı.
Kısıklı Caddesi'nin Altunizade Köprüsü üzerinden D-100 kara yoluna bağlantısı ile Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önündeki D-100 katılımı kapatıldı. Şile Yolu'nun Libadiye Kavşağı ile Kısıklı Caddesi arasındaki bölümünde de araç geçişleri durduruldu.
Mahir İz Caddesi, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ve Akagündüz Sokağı kavşağı çevresinde trafik akışı sınırlandırıldı. Gümüşyolu Caddesi, Yalıboyu Caddesi ve Abdullahağa Caddesi üzerinden Beylerbeyi yönüne geçişlere izin verilmedi.
Kısıklı Caddesi'nin Bağlaryolu ve Nurbaba sokaklarıyla kesiştiği noktadan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne ulaşım da durduruldu.
Sürücüler hangi alternatif yolları kullanabilecek?
Maraton nedeniyle kapatılan güzergâhlara alternatif olarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü öne çıktı. Anadolu Yakası'nda Nuhkuyusu Caddesi de alternatif ulaşım bağlantıları arasında gösterildi.
Avrupa Yakası'nda ise sürücüler bulundukları bölgeye göre Sarıyer, Zincirlikuyu, Balmumcu, Taksim, Maçka, Tarlabaşı Bulvarı, Unkapanı Köprüsü, Defterdar Yokuşu, Asker Ocağı Caddesi, Okçu Musa Caddesi ve Kuruçeşme yönlerine sevk edildi.
Başlıca kapanan yollar ve alternatif güzergâhlar
Kapatılan güzergâh
Belirtilen alternatifler
15 Temmuz Şehitler Köprüsü
Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri
Altunizade ve Beylerbeyi bağlantıları
Nuhkuyusu Caddesi, Çamlıca Bağlantı Yolu
Beşiktaş ve Barbaros Bulvarı çevresi
Balmumcu, Zincirlikuyu, Sarıyer
Dolmabahçe ve Kabataş çevresi
Taksim, Maçka, Asker Ocağı Caddesi
Karaköy ve Galata çevresi
Unkapanı Köprüsü, Tarlabaşı Bulvarı
Tarihî Yarımada sahil yolları
D-100, Atatürk Bulvarı, 10. Yıl Caddesi
Alternatif güzergâhlar, sürücülerin başlangıç ve varış noktalarına göre değişiklik gösteriyor. Belirtilen yolların tamamı her ulaşım yönü için doğrudan alternatif niteliği taşımıyor.
Kapatılan yollar ne zaman açılacak?
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün aktarılan düzenlemesine göre kapanmalar maratonun tamamlanmasına kadar devam edecek. Yolların yeniden ulaşıma açılması, yarışın ilerleyişi ve güzergâhlardaki güvenlik çalışmalarına bağlı olarak gerçekleştirilecek.
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İstanbul Maratonu nedeniyle hangi yollar kapatıldı?
İstanbul'da 1 Kasım 2026 Pazar günü düzenlenen İstanbul Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrasya Tüneli, Galata Köprüsü ve bağlantı yollarında araç trafiğine kısıtlama getirildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün düzenlemesi kapsamında Avrupa ve Anadolu yakalarında çok sayıda cadde, kavşak ve bağlantı yolu maraton bitimine kadar trafiğe kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendirilirken, köprü geçişleri ve kent merkezindeki ulaşım bağlantıları için farklı yollar belirlendi.
Maraton nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç trafiğine kapatılırken, köprüye ulaşım sağlayan D-100 kara yolu bağlantılarında da geçişler durduruldu.
Güney Zincirlikuyu ayrımı, Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası, Kuzey Ünalan-Ataşehir-Sabiha Gökçen ayrımları ile Gayrettepe Melas Otel önündeki D-100 güney katılımı kapatılan noktalar arasında yer aldı.
Barbaros Bulvarı'nın Zincirlikuyu bağlantısı, Sait Çiftçi D-100 güney katılımı ve Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi üzerinden köprüye ulaşım sağlayan bağlantılarda da araç geçişlerine izin verilmedi.
Bu güzergâhlardaki sürücüler Büyükdere, Balmumcu, Levent, Sarıyer, Çamlıca Bağlantı Yolu, Ünalan ve Ataşehir yönlerine sevk edildi.
Avrasya Tüneli ve Galata Köprüsü de trafiğe kapatıldı
İstanbul Maratonu kapsamında Avrasya Tüneli ve Galata Köprüsü'nün çift yönlü araç trafiğine kapatıldığı bildirildi. Tarihî Yarımada ve sahil güzergâhlarında da geniş kapsamlı trafik düzenlemeleri uygulandı.
Ragıp Gümüşpala, Reşadiye, Kennedy ve Rauf Orbay caddelerinde çift yönlü araç geçişleri durduruldu. Havuzlu Kavşak Alt Geçidi ile Ankara, Alemdar, Divanyolu, Ahırkapı, Genç Osman, Gazi Mustafa Kemalpaşa ve Namık Kemal caddeleri de kapatılan yollar arasında yer aldı.
Aksakal Sokağı'nda da araç trafiğine izin verilmezken, sürücüler D-100 kara yolu, Yeni Havaalanı Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı, 10. Yıl Caddesi, Atatürk Köprüsü ve Atatürk Bulvarı'na yönlendirildi.
Beşiktaş ve Dolmabahçe çevresinde geniş kapsamlı kapanma
Avrupa Yakası'nda maraton güzergâhına bağlantı sağlayan Beşiktaş, Dolmabahçe, Kabataş, Tophane ve Karaköy çevresindeki yollar da trafik düzenlemesinden etkilendi.
Barbaros Bulvarı'nın Beşiktaş Meydanı ile Yıldız ışıkları arasındaki bölümü, Balmumcu tünel girişi, Balmumcu Kavşağı, Serencebey, Dolmabahçe, Kabataş, Salı Pazarı, Fındıklı ve Tophane bağlantılarında araç geçişleri durduruldu.
Çırağan, Tersane, Meclis-i Mebusan, Dolmabahçe, Kemeraltı, Necatibey ve Dolmabahçe Gazhane caddeleri de kapatılan güzergâhlar arasında yer aldı. Ortaköy Meydanı'ndan Beşiktaş yönüne ve Palangalar ışıklardan Beşiktaş Meydanı istikametine geçişlere izin verilmedi.
Beşiktaş Meydanı, Karaköy Meydanı, Şişhane'den Bankalar Caddesi'ne giriş, Refik Saydam Caddesi üzerinden Perşembe Pazarı bağlantısı ve Mebusan Yokuşu çevresindeki geçişler de sınırlandırıldı.
Anadolu Yakası'nda köprü bağlantılarına geçiş durduruldu
Anadolu Yakası'nda Altunizade, Beylerbeyi, Kuzguncuk ve Üsküdar çevresindeki bağlantı yollarında trafik kısıtlamaları uygulandı.
Kısıklı Caddesi'nin Altunizade Köprüsü üzerinden D-100 kara yoluna bağlantısı ile Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önündeki D-100 katılımı kapatıldı. Şile Yolu'nun Libadiye Kavşağı ile Kısıklı Caddesi arasındaki bölümünde de araç geçişleri durduruldu.
Mahir İz Caddesi, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ve Akagündüz Sokağı kavşağı çevresinde trafik akışı sınırlandırıldı. Gümüşyolu Caddesi, Yalıboyu Caddesi ve Abdullahağa Caddesi üzerinden Beylerbeyi yönüne geçişlere izin verilmedi.
Kısıklı Caddesi'nin Bağlaryolu ve Nurbaba sokaklarıyla kesiştiği noktadan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne ulaşım da durduruldu.
Sürücüler hangi alternatif yolları kullanabilecek?
Maraton nedeniyle kapatılan güzergâhlara alternatif olarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü öne çıktı. Anadolu Yakası'nda Nuhkuyusu Caddesi de alternatif ulaşım bağlantıları arasında gösterildi.
Avrupa Yakası'nda ise sürücüler bulundukları bölgeye göre Sarıyer, Zincirlikuyu, Balmumcu, Taksim, Maçka, Tarlabaşı Bulvarı, Unkapanı Köprüsü, Defterdar Yokuşu, Asker Ocağı Caddesi, Okçu Musa Caddesi ve Kuruçeşme yönlerine sevk edildi.
Başlıca kapanan yollar ve alternatif güzergâhlar
Kapatılan güzergâh
Belirtilen alternatifler
15 Temmuz Şehitler Köprüsü
Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri
Altunizade ve Beylerbeyi bağlantıları
Nuhkuyusu Caddesi, Çamlıca Bağlantı Yolu
Beşiktaş ve Barbaros Bulvarı çevresi
Balmumcu, Zincirlikuyu, Sarıyer
Dolmabahçe ve Kabataş çevresi
Taksim, Maçka, Asker Ocağı Caddesi
Karaköy ve Galata çevresi
Unkapanı Köprüsü, Tarlabaşı Bulvarı
Tarihî Yarımada sahil yolları
D-100, Atatürk Bulvarı, 10. Yıl Caddesi
Alternatif güzergâhlar, sürücülerin başlangıç ve varış noktalarına göre değişiklik gösteriyor. Belirtilen yolların tamamı her ulaşım yönü için doğrudan alternatif niteliği taşımıyor.
Kapatılan yollar ne zaman açılacak?
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün aktarılan düzenlemesine göre kapanmalar maratonun tamamlanmasına kadar devam edecek. Yolların yeniden ulaşıma açılması, yarışın ilerleyişi ve güzergâhlardaki güvenlik çalışmalarına bağlı olarak gerçekleştirilecek.
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