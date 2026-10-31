İstanbul'da iki ayrı operasyonda tarihi yakalama

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinden iki ayrı operasyonda tarihî yakalama gerçekleşti. İstanbul'da düzenlenen iki ayrı operasyonla 310,5 milyon TL değerinde 142 bin 100 adet elektronik sigara cihazı ele geçirildi.
Haber Giriş Tarihi: 31.10.2026 11:46
Haber Güncellenme Tarihi: 31.10.2026 11:46
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü etkin çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Bu kapsamda İstanbul'da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, toplam 310 milyon 579 bin TL değerinde 142 bin 100 adet elektronik sigara cihazı ele geçirildi.
İstanbul Anadolu ve İstanbul Avrupa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda gerçekleştirilen operasyonlar, kaçakçılıkla mücadelede risk analizi, hedefleme ve etkin saha denetimlerinin önemini bir kez daha ortaya koydu.
SARIYER'DEKİ DEPOYA OPERASYON
İstanbul Anadolu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan bir depoda detaylı arama gerçekleştirildi.
Aramalarda, piyasa değeri 118 milyon 445 bin TL olan 46 bin 200 adet elektronik sigara cihazı ele geçirildi.
AMBARLI LİMANI'NDA 192,1 MİLYON TL DEĞERİNDE KAÇAK ÜRÜN YAKALANDI
İstanbul Avrupa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında ise Türkiye'ye giriş yapmak üzere Ambarlı Limanı'na gelen bir konteyner riskli değerlendirilerek kontrole tabi tutuldu.
Konteynerde gerçekleştirilen kontroller sonucunda, piyasa değeri 192 milyon 134 bin TL olan 95 bin 900 adet elektronik sigara cihazı ele geçirildi.
Böylece iki operasyonda ele geçirilen toplam 142 bin 100 adet elektronik sigara cihazının piyasa değeri 310 milyon 579 bin TL olarak kayıtlara geçti.
Operasyonlara ilişkin soruşturmaların İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürüldüğünü açıklayan Ticaret Bakanlığı, "Başta gençlerimiz olmak üzere toplum sağlığını tehdit eden, kayıt dışı ekonomiyi besleyen ve haksız rekabete yol açan kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Gümrük kapılarımızda ve ülkemizin dört bir yanında yürütülen etkin denetimler, gelişmiş risk analizleri ve hedef odaklı operasyonlarla kaçakçılığa geçit vermiyor; ekonomik güvenliğimizi ve toplum sağlığını korumak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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İstanbul'da iki ayrı operasyonda tarihi yakalama
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinden iki ayrı operasyonda tarihî yakalama gerçekleşti. İstanbul'da düzenlenen iki ayrı operasyonla 310,5 milyon TL değerinde 142 bin 100 adet elektronik sigara cihazı ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü etkin çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Bu kapsamda İstanbul'da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, toplam 310 milyon 579 bin TL değerinde 142 bin 100 adet elektronik sigara cihazı ele geçirildi.
İstanbul Anadolu ve İstanbul Avrupa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda gerçekleştirilen operasyonlar, kaçakçılıkla mücadelede risk analizi, hedefleme ve etkin saha denetimlerinin önemini bir kez daha ortaya koydu.
SARIYER'DEKİ DEPOYA OPERASYON
İstanbul Anadolu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan bir depoda detaylı arama gerçekleştirildi.
Aramalarda, piyasa değeri 118 milyon 445 bin TL olan 46 bin 200 adet elektronik sigara cihazı ele geçirildi.
AMBARLI LİMANI'NDA 192,1 MİLYON TL DEĞERİNDE KAÇAK ÜRÜN YAKALANDI
İstanbul Avrupa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında ise Türkiye'ye giriş yapmak üzere Ambarlı Limanı'na gelen bir konteyner riskli değerlendirilerek kontrole tabi tutuldu.
Konteynerde gerçekleştirilen kontroller sonucunda, piyasa değeri 192 milyon 134 bin TL olan 95 bin 900 adet elektronik sigara cihazı ele geçirildi.
Böylece iki operasyonda ele geçirilen toplam 142 bin 100 adet elektronik sigara cihazının piyasa değeri 310 milyon 579 bin TL olarak kayıtlara geçti.
Operasyonlara ilişkin soruşturmaların İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürüldüğünü açıklayan Ticaret Bakanlığı, "Başta gençlerimiz olmak üzere toplum sağlığını tehdit eden, kayıt dışı ekonomiyi besleyen ve haksız rekabete yol açan kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Gümrük kapılarımızda ve ülkemizin dört bir yanında yürütülen etkin denetimler, gelişmiş risk analizleri ve hedef odaklı operasyonlarla kaçakçılığa geçit vermiyor; ekonomik güvenliğimizi ve toplum sağlığını korumak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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