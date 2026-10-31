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Galatasaray'da Rus rüzgarı! Aleksey Batrakov'un yükselişi sürüyor
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, performansıyla alkış toplamaya devam ediyor. Rus oyuncu, son haftalardaki yükselişini sürdürüyor. İşte detaylar...
Galatasaray'da Aleksey Batrakov'un yükselişi Konyaspor maçında da sürdü.
Rus orta saha oyuncusu, Süper Lig'in 10. haftasındaki karşılaşmada hem gol attı hem de asist yaptı.
Batrakov, 49. dakikada ağları sarsarak skoru 3-0'a getirdi.
SON 6 MAÇTA 3 GOL 2 ASİSTLİK PERFORMANS GÖSTERDİ
Süper Lig'de ilk gol sevincini yaşayan 21 yaşındaki futbolcu, aynı maçta Yunus Akgün'ün golünde de son pası veren isim oldu.
Bu katkılarla Batrakov'un son 6 resmi maçtaki karnesi 3 gol ve 2 asiste ulaştı.
SEZONA DURGUN BAŞLADI
Galatasaray'ın sezon başında 25 milyon euro bonservis bedeliyle Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı Batrakov, yeni takımında ilk haftaları sessiz geçirdi.
Genç oyuncu, son haftalarda gol ve asistlerle öne çıkmaya başladı.
Rus futbolcunun Süper Lig'deki ilk skor katkısı, 1-0 kazanılan Kocaelispor maçında geldi. Batrakov bu karşılaşmada asist yapmıştı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İKİ GOL
Batrakov, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Lille maçlarında gol attı. Ligde Kasımpaşa karşısında alınan galibiyette ise 1 asist yaptı.
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