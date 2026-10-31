İran'dan Avrupa'ya sert İsrail mesajı: Şimdi bedel ödeme sırası sizde
İran'dan Avrupa'ya sert İsrail mesajı: Şimdi bedel ödeme sırası sizde
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Avrupa ülkelerinin bir zamanlar İsrail'in “kirli işleri” ile övündüğünü savunarak, “Savaşın ve terörün bir bedeli var, şimdi bedel ödeme sırası sizde.” yorumunda bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 31.10.2026 11:37
Haber Güncellenme Tarihi: 31.10.2026 11:38
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından Avrupa ülkelerine seslendi.
Avrupa ülkelerinin bir zamanlar İsrail'in "kirli işleri" ile övündüğünü dile getiren Rızai, "Bugün ise İran'la savaşın kendisine milyarlara mal olmasından şikayetçiler. Savaş suçlarını alkışlarken, bunun faturasının size de çıkacağını düşünmemiş miydiniz? Savaşın ve terörün bir bedeli var. Şimdi ödeme sırası sizde." değerlendirmesinde bulundu.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, daha önce yaptığı açıklamada, "Kirli iş terimi için size minnettarım. Bu, İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli iş. Biz de bu rejimden etkileniyoruz. Bu molla rejimi saldırılarıyla dünyaya ölüm ve yıkım getirdi. Hizbullah ile, 7 Ekim'de İsrail'de Hamas ile. Tahran'daki rejim olmasaydı, bu asla mümkün olmazdı. Rusya'ya Tahran'dan insansız hava aracı tedarik edilmesi. Evet, İsrail'in orada yaptığı kirli iş." ifadelerini kullanmıştı.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
08.11 ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletinde yapılan bir ara seçim mitinginde İran savaşı konusunda açıklamalarda bulundu. Trump, İran savaşı konusundaki sorumluluğun ülkesine ait olmadığını öne sürerek, "İran ile savaşı ABD başlatmadı. İran, 1979'dan bu yana binlerce ve binlerce insanı öldürerek Amerika'ya karşı savaş yürütüyor" dedi.
05.48 İran'la yaşanan askeri gerilime değinen ABD Başkanı Trump, "Konuşmak istiyorlar. Sürekli konuşuyorlar. Ama askerlerinin maaşlarını ödemiyorlar. Polislerinin maaşlarını ödemiyorlar. Başları büyük belada" dedi. İran konusunda vakitlerinin olduğunu öne süren Trump, "Bu bir savaş ama tipik bir savaş değil. Yedi aydır bu işin içindeyiz ve oradayız. Nispeten çok az para harcıyoruz" ifadelerini kullandı.
05.45 Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), İran'ın Lavan Adası açıklarında seyreden bir geminin şüpheli bir saldırıya uğradığını açıkladı.
04.00 İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nda bir süper tankerin daha mayına çarptığını duyurdu.
00.00 İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Avrupa ülkelerinin bir zamanlar İsrail'in "kirli işleri" ile övündüğünü savunarak, "Savaşın ve terörün bir bedeli var, şimdi bedel ödeme sırası sizde." yorumunda bulundu.
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İran'dan Avrupa'ya sert İsrail mesajı: Şimdi bedel ödeme sırası sizde
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Avrupa ülkelerinin bir zamanlar İsrail'in “kirli işleri” ile övündüğünü savunarak, “Savaşın ve terörün bir bedeli var, şimdi bedel ödeme sırası sizde.” yorumunda bulundu.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından Avrupa ülkelerine seslendi.
Avrupa ülkelerinin bir zamanlar İsrail'in "kirli işleri" ile övündüğünü dile getiren Rızai, "Bugün ise İran'la savaşın kendisine milyarlara mal olmasından şikayetçiler. Savaş suçlarını alkışlarken, bunun faturasının size de çıkacağını düşünmemiş miydiniz? Savaşın ve terörün bir bedeli var. Şimdi ödeme sırası sizde." değerlendirmesinde bulundu.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, daha önce yaptığı açıklamada, "Kirli iş terimi için size minnettarım. Bu, İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli iş. Biz de bu rejimden etkileniyoruz. Bu molla rejimi saldırılarıyla dünyaya ölüm ve yıkım getirdi. Hizbullah ile, 7 Ekim'de İsrail'de Hamas ile. Tahran'daki rejim olmasaydı, bu asla mümkün olmazdı. Rusya'ya Tahran'dan insansız hava aracı tedarik edilmesi. Evet, İsrail'in orada yaptığı kirli iş." ifadelerini kullanmıştı.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz
08.11 ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletinde yapılan bir ara seçim mitinginde İran savaşı konusunda açıklamalarda bulundu. Trump, İran savaşı konusundaki sorumluluğun ülkesine ait olmadığını öne sürerek, "İran ile savaşı ABD başlatmadı. İran, 1979'dan bu yana binlerce ve binlerce insanı öldürerek Amerika'ya karşı savaş yürütüyor" dedi.
05.48 İran'la yaşanan askeri gerilime değinen ABD Başkanı Trump, "Konuşmak istiyorlar. Sürekli konuşuyorlar. Ama askerlerinin maaşlarını ödemiyorlar. Polislerinin maaşlarını ödemiyorlar. Başları büyük belada" dedi. İran konusunda vakitlerinin olduğunu öne süren Trump, "Bu bir savaş ama tipik bir savaş değil. Yedi aydır bu işin içindeyiz ve oradayız. Nispeten çok az para harcıyoruz" ifadelerini kullandı.
05.45 Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), İran'ın Lavan Adası açıklarında seyreden bir geminin şüpheli bir saldırıya uğradığını açıkladı.
04.00 İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nda bir süper tankerin daha mayına çarptığını duyurdu.
00.00 İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Avrupa ülkelerinin bir zamanlar İsrail'in "kirli işleri" ile övündüğünü savunarak, "Savaşın ve terörün bir bedeli var, şimdi bedel ödeme sırası sizde." yorumunda bulundu.
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