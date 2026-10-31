Bakırköy Belediyesine rüşvet operasyonunda yeni gelişme! 39 tutuklama
Bakırköy Belediyesine rüşvet operasyonunda yeni gelişme! 39 tutuklama
Bakırköy Belediyesi'ne yönelik ihale usulsüzlüğü ve rüşvet soruşturmasında adliyedeki işlemler tamamlandı. Aralarında belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve müdürlerin de bulunduğu 39 şüpheli tutuklandı. Tutuklananların 20'sinin belediye personeli, 19'unun ise firma temsilcisi olduğu açıklandı.
Haber Giriş Tarihi: 31.10.2026 11:52
Haber Güncellenme Tarihi: 31.10.2026 11:53
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakırköy Belediyesi'nde 2024-2026 yılları arasında gerçekleştirilen ihalelere ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 63 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.
Belediyenin farklı müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen açık ve pazarlık usulüne tabi 42 ihale dosyası incelemeye alınırken, dosyalarda kamu zararına yol açtığı öne sürülen usulsüzlükler mercek altına alındı.
40 şüpheli için tutuklama talep edilmişti
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 63 şüphelinin, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosundaki ifade işlemleri tamamlandı.
Savcılık, aralarında 21 belediye personeli ve 19 firma temsilcisinin bulunduğu 40 şüpheliyi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk etti. 17 şüpheli hakkında ise adli kontrol talebinde bulunuldu. Savcılık ifadelerinin ardından 6 kişi serbest bırakıldı.
Başkan yardımcıları ve müdürler tutuklandı
Sulh ceza hâkimliğindeki sorguların tamamlanmasının ardından 39 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Tutuklananların 20'sinin belediye bünyesinde görev yaptığı, 19'unun ise firma yetkilisi olduğu bildirildi.
Tutuklananlar arasında belediye başkan yardımcıları Abdülhamit Pehlivan, Cemalettin Özdemir, Arda Karadağ ve Ali Rıza Akyüz de yer aldı.
Belediye meclis üyeleri Mustafa Fazlıoğlu ve Erkan Gül'ün yanı sıra İmar ve Şehircilik Müdürü Abdulkadir Akay, Zabıta Müdürü Ahmet Kekellüoğlu, Destek Hizmetleri Müdürü Yunus Alışkan, Temizlik İşleri Müdürü İbrahim Yavuz ve Kentsel Dönüşüm Müdürü Mustafa Fatih Özkan da tutuklanan isimler arasında bulunuyor.
Listede ayrıca Destek Hizmetleri Müdür Vekili Duygu Muş, eski Bilgi İşlem Müdürü Nusret Sapa, Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Nurcan Alan ve Fen İşleri Müdürü Derya Güler'in de bulunduğu belirtildi.
42 ihale dosyası soruşturmanın merkezinde
Soruşturma, Bakırköy Belediyesi'nin 2024-2026 yılları arasında gerçekleştirdiği 42 ihale dosyasını kapsıyor. İhalelerde usulsüzlük yapıldığı ve bu nedenle kamu zararının oluştuğu iddiaları üzerine bilirkişi incelemesi gerçekleştirildi.
Şüpheliler hakkında “ihaleye fesat karıştırma” ve “rüşvet” suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturma devam ediyor.
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Bakırköy Belediyesine rüşvet operasyonunda yeni gelişme! 39 tutuklama
Bakırköy Belediyesi'ne yönelik ihale usulsüzlüğü ve rüşvet soruşturmasında adliyedeki işlemler tamamlandı. Aralarında belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve müdürlerin de bulunduğu 39 şüpheli tutuklandı. Tutuklananların 20'sinin belediye personeli, 19'unun ise firma temsilcisi olduğu açıklandı.
Bakırköy Belediyesi'nde 2024-2026 yılları arasında gerçekleştirilen ihalelere ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 63 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.
Belediyenin farklı müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen açık ve pazarlık usulüne tabi 42 ihale dosyası incelemeye alınırken, dosyalarda kamu zararına yol açtığı öne sürülen usulsüzlükler mercek altına alındı.
40 şüpheli için tutuklama talep edilmişti
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 63 şüphelinin, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosundaki ifade işlemleri tamamlandı.
Savcılık, aralarında 21 belediye personeli ve 19 firma temsilcisinin bulunduğu 40 şüpheliyi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk etti. 17 şüpheli hakkında ise adli kontrol talebinde bulunuldu. Savcılık ifadelerinin ardından 6 kişi serbest bırakıldı.
Başkan yardımcıları ve müdürler tutuklandı
Sulh ceza hâkimliğindeki sorguların tamamlanmasının ardından 39 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Tutuklananların 20'sinin belediye bünyesinde görev yaptığı, 19'unun ise firma yetkilisi olduğu bildirildi.
Tutuklananlar arasında belediye başkan yardımcıları Abdülhamit Pehlivan, Cemalettin Özdemir, Arda Karadağ ve Ali Rıza Akyüz de yer aldı.
Belediye meclis üyeleri Mustafa Fazlıoğlu ve Erkan Gül'ün yanı sıra İmar ve Şehircilik Müdürü Abdulkadir Akay, Zabıta Müdürü Ahmet Kekellüoğlu, Destek Hizmetleri Müdürü Yunus Alışkan, Temizlik İşleri Müdürü İbrahim Yavuz ve Kentsel Dönüşüm Müdürü Mustafa Fatih Özkan da tutuklanan isimler arasında bulunuyor.
Listede ayrıca Destek Hizmetleri Müdür Vekili Duygu Muş, eski Bilgi İşlem Müdürü Nusret Sapa, Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Nurcan Alan ve Fen İşleri Müdürü Derya Güler'in de bulunduğu belirtildi.
42 ihale dosyası soruşturmanın merkezinde
Soruşturma, Bakırköy Belediyesi'nin 2024-2026 yılları arasında gerçekleştirdiği 42 ihale dosyasını kapsıyor. İhalelerde usulsüzlük yapıldığı ve bu nedenle kamu zararının oluştuğu iddiaları üzerine bilirkişi incelemesi gerçekleştirildi.
Şüpheliler hakkında “ihaleye fesat karıştırma” ve “rüşvet” suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturma devam ediyor.
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