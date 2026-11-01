Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Kore ziyaretinin detayları açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Kore ziyaretinin detayları açıklandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung'un daveti üzerine 1-4 Kasım 2026 tarihlerinde Seul'ü ziyaret edecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açıkladığı programa göre, 3 Kasım Salı günü yapılması planlanan resmî görüşmelerde Türkiye ile Güney Kore arasındaki stratejik ortaklık ilişkileri değerlendirilecek.
Haber Giriş Tarihi: 01.11.2026 14:45
Haber Güncellenme Tarihi: 01.11.2026 14:47
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Kore ziyaretine ilişkin programı paylaştı.
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Lee Jae Myung’un davetine icabetle, 1-4 Kasım 2026 tarihlerinde Seul'u ziyaret edeceklerdir. Ziyaret çerçevesinde 3 Kasım Salı günü yapılacak resmi görüşmelerde, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacak; güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır. Ziyaret vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgeler de akdedilecektir" ifadeleri kullanıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Kore ziyaretinin detayları açıklandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung'un daveti üzerine 1-4 Kasım 2026 tarihlerinde Seul'ü ziyaret edecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açıkladığı programa göre, 3 Kasım Salı günü yapılması planlanan resmî görüşmelerde Türkiye ile Güney Kore arasındaki stratejik ortaklık ilişkileri değerlendirilecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Kore ziyaretine ilişkin programı paylaştı.
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Lee Jae Myung’un davetine icabetle, 1-4 Kasım 2026 tarihlerinde Seul'u ziyaret edeceklerdir. Ziyaret çerçevesinde 3 Kasım Salı günü yapılacak resmi görüşmelerde, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacak; güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır. Ziyaret vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgeler de akdedilecektir" ifadeleri kullanıldı.
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