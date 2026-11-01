Sosyal medyada yeni dönem başladı 15 yaş sınırı geldi
Sosyal medyada yeni dönem başladı 15 yaş sınırı geldi
Sosyal medyada çocukların kullanımına yönelik yeni yaş sınırı ve doğrulama kuralları gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirttiği yönetmelik kapsamında 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal medya hizmeti sunulamayacağını açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 01.11.2026 13:24
Haber Güncellenme Tarihi: 01.11.2026 13:33
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çocukların dijital ortamlarda korunmasını amaçlayan yeni düzenlemenin ayrıntılarını paylaştı. Göktaş'ın açıklamasına göre 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal ağ hizmeti sunulamayacak.
15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşına ulaşmamış kullanıcılar ise sosyal medya hesabı açabilecek. Bu yaş grubundaki çocuklara yetişkin kullanıcılardan farklı, yaşlarına uygun özellikler içeren ayrıştırılmış hizmet verilecek.
Bakan Göktaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Yürürlüğe giren yeni yönetmelik doğrultusunda, 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal medya hizmeti sunulamayacak. Yalnızca 15-18 yaş arasındaki çocuklar hesap açabilecek. 15-18 yaş aralığında çocuklara ayrıştırılmış hizmet verilecek."
Yaş doğrulaması e-Devlet üzerinden yapılacak
Yeni hesap açılışlarında yaş doğrulamasının zorunlu olacağını belirten Göktaş, mevcut sosyal medya hesapları için de bir geçiş süresi tanımlandığını açıkladı.
Bakanın paylaşımına göre mevcut hesap sahiplerinin 31 Mart 2027'ye kadar yaş doğrulama işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Doğrulama için yalnızca turkiye.gov.tr adresi ve resmî e-Devlet uygulaması kullanılabilecek.
Göktaş, başka internet siteleri veya uygulamalar üzerinden yaş doğrulaması yapılmayacağını vurguladı.
Bu nedenle kullanıcıların yaş doğrulaması adı altında farklı internet adreslerine yönlendiren bağlantılara karşı dikkatli olması gerekiyor. Düzenlemenin teknik uygulama adımları ve sosyal ağ platformlarıyla entegrasyon ayrıntıları ise paylaşılan açıklamada belirtilmedi.
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Sosyal medyada yeni dönem başladı 15 yaş sınırı geldi
Sosyal medyada çocukların kullanımına yönelik yeni yaş sınırı ve doğrulama kuralları gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirttiği yönetmelik kapsamında 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal medya hizmeti sunulamayacağını açıkladı.
Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çocukların dijital ortamlarda korunmasını amaçlayan yeni düzenlemenin ayrıntılarını paylaştı. Göktaş'ın açıklamasına göre 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal ağ hizmeti sunulamayacak.
15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşına ulaşmamış kullanıcılar ise sosyal medya hesabı açabilecek. Bu yaş grubundaki çocuklara yetişkin kullanıcılardan farklı, yaşlarına uygun özellikler içeren ayrıştırılmış hizmet verilecek.
Bakan Göktaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Yaş doğrulaması e-Devlet üzerinden yapılacak
Yeni hesap açılışlarında yaş doğrulamasının zorunlu olacağını belirten Göktaş, mevcut sosyal medya hesapları için de bir geçiş süresi tanımlandığını açıkladı.
Bakanın paylaşımına göre mevcut hesap sahiplerinin 31 Mart 2027'ye kadar yaş doğrulama işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Doğrulama için yalnızca turkiye.gov.tr adresi ve resmî e-Devlet uygulaması kullanılabilecek.
Göktaş, başka internet siteleri veya uygulamalar üzerinden yaş doğrulaması yapılmayacağını vurguladı.
Bu nedenle kullanıcıların yaş doğrulaması adı altında farklı internet adreslerine yönlendiren bağlantılara karşı dikkatli olması gerekiyor. Düzenlemenin teknik uygulama adımları ve sosyal ağ platformlarıyla entegrasyon ayrıntıları ise paylaşılan açıklamada belirtilmedi.
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