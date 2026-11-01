Benzin ve motorine ÖTV zammı pompa fiyatlarını değiştirdi
Benzin ve motorine ÖTV zammı pompa fiyatlarını değiştirdi
Benzin ve motorin fiyatlarında 1 Kasım 2026 Pazar günü itibarıyla Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kaynaklı olduğu belirtilen artış yaşandı. Aktarılan fiyat bilgilerine göre benzinin litre fiyatı 4,15 TL, motorinin litre fiyatı ise 3,60 TL yükseldi. Gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdığı bildirilen artışın ardından İstanbul'da motorinin litresi 100 TL'yi aşarken Ankara ve İzmir'de 101 TL'nin üzerine çıktı. Yeni fiyatlar, akaryakıt harcamalarını ve şehirler arasındaki pompa fiyatı farklılıklarını gündeme taşıdı.
Haber Giriş Tarihi: 01.11.2026 10:11
Haber Güncellenme Tarihi: 01.11.2026 10:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Paylaşılan akaryakıt fiyatı verilerine göre benzinin litre fiyatına 4 lira 15 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 3 lira 60 kuruş artış uygulandı. Değişikliğin 1 Kasım 2026 saat 00.00 itibarıyla satış fiyatlarına yansıtıldığı belirtildi.
İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 80,40 TL'ye, motorinin litre fiyatı ise 100,50 TL'ye yükseldi. Ankara ve İzmir'de de aynı tutarlardaki artışın pompa fiyatlarına yansıdığı aktarıldı.
Litre başına bildirilen fiyat artışı
Benzin
+4,15 TL
Litre başına artış
Motorin
+3,60 TL
Litre başına artış
Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 100 TL'yi geçti
Motorin fiyatındaki artışla birlikte İstanbul Avrupa Yakası'nda litre fiyatı 96,90 TL'den 100,50 TL'ye çıktı. Anadolu Yakası'nda ise motorinin litre fiyatı 100,30 TL olarak bildirildi.
Ankara'da motorinin litre fiyatı 101,60 TL, İzmir'de ise 101,90 TL seviyesine ulaştı. Böylece açıklanan fiyatlar içinde en yüksek motorin fiyatı İzmir'de kaydedildi.
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatındaki artış, verilen eski ve yeni fiyatlara göre yaklaşık yüzde 3,72 olarak hesaplandı.
1 Kasım 2026 güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul, Ankara ve İzmir için aktarılan 1 Kasım 2026 tarihli benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle:
İl ve bölge
Benzin
Motorin
LPG
İstanbul Avrupa
80,40 TL
100,50 TL
41,20 TL
İstanbul Anadolu
80,30 TL
100,30 TL
40,60 TL
Ankara
81,40 TL
101,60 TL
41,29 TL
İzmir
81,70 TL
101,90 TL
41,20 TL
Fiyatlar litre başına TL cinsindendir. Kullanıcı tarafından iletilen, tv100 kaynaklı fiyat listesine dayanmaktadır. İstasyon ve dağıtıcı bazında farklılık gösterebilir.Akaryakıt fiyatları şehirler arasında farklılık gösteriyor
Açıklanan verilere göre benzinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 80,40 TL, Ankara'da 81,40 TL ve İzmir'de 81,70 TL oldu. Bu üç bölge arasında benzinde en yüksek fiyat İzmir'de görüldü.
Motorinde ise İstanbul Avrupa Yakası ile Ankara arasında litre başına 1,10 TL, İstanbul Avrupa Yakası ile İzmir arasında 1,40 TL fark oluştu. LPG fiyatları İstanbul Avrupa Yakası'nda 41,20 TL, Ankara'da 41,29 TL ve İzmir'de 41,20 TL olarak aktarıldı.
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Benzin ve motorine ÖTV zammı pompa fiyatlarını değiştirdi
Benzin ve motorin fiyatlarında 1 Kasım 2026 Pazar günü itibarıyla Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kaynaklı olduğu belirtilen artış yaşandı. Aktarılan fiyat bilgilerine göre benzinin litre fiyatı 4,15 TL, motorinin litre fiyatı ise 3,60 TL yükseldi. Gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdığı bildirilen artışın ardından İstanbul'da motorinin litresi 100 TL'yi aşarken Ankara ve İzmir'de 101 TL'nin üzerine çıktı. Yeni fiyatlar, akaryakıt harcamalarını ve şehirler arasındaki pompa fiyatı farklılıklarını gündeme taşıdı.
Paylaşılan akaryakıt fiyatı verilerine göre benzinin litre fiyatına 4 lira 15 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 3 lira 60 kuruş artış uygulandı. Değişikliğin 1 Kasım 2026 saat 00.00 itibarıyla satış fiyatlarına yansıtıldığı belirtildi.
İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 80,40 TL'ye, motorinin litre fiyatı ise 100,50 TL'ye yükseldi. Ankara ve İzmir'de de aynı tutarlardaki artışın pompa fiyatlarına yansıdığı aktarıldı.
Litre başına bildirilen fiyat artışı
Benzin
+4,15 TL
Litre başına artış
Motorin
+3,60 TL
Litre başına artış
Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 100 TL'yi geçti
Motorin fiyatındaki artışla birlikte İstanbul Avrupa Yakası'nda litre fiyatı 96,90 TL'den 100,50 TL'ye çıktı. Anadolu Yakası'nda ise motorinin litre fiyatı 100,30 TL olarak bildirildi.
Ankara'da motorinin litre fiyatı 101,60 TL, İzmir'de ise 101,90 TL seviyesine ulaştı. Böylece açıklanan fiyatlar içinde en yüksek motorin fiyatı İzmir'de kaydedildi.
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatındaki artış, verilen eski ve yeni fiyatlara göre yaklaşık yüzde 3,72 olarak hesaplandı.
1 Kasım 2026 güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul, Ankara ve İzmir için aktarılan 1 Kasım 2026 tarihli benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle:
İl ve bölge
Benzin
Motorin
LPG
İstanbul Avrupa
80,40 TL
100,50 TL
41,20 TL
İstanbul Anadolu
80,30 TL
100,30 TL
40,60 TL
Ankara
81,40 TL
101,60 TL
41,29 TL
İzmir
81,70 TL
101,90 TL
41,20 TL
Fiyatlar litre başına TL cinsindendir. Kullanıcı tarafından iletilen, tv100 kaynaklı fiyat listesine dayanmaktadır. İstasyon ve dağıtıcı bazında farklılık gösterebilir.Akaryakıt fiyatları şehirler arasında farklılık gösteriyor
Açıklanan verilere göre benzinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 80,40 TL, Ankara'da 81,40 TL ve İzmir'de 81,70 TL oldu. Bu üç bölge arasında benzinde en yüksek fiyat İzmir'de görüldü.
Motorinde ise İstanbul Avrupa Yakası ile Ankara arasında litre başına 1,10 TL, İstanbul Avrupa Yakası ile İzmir arasında 1,40 TL fark oluştu. LPG fiyatları İstanbul Avrupa Yakası'nda 41,20 TL, Ankara'da 41,29 TL ve İzmir'de 41,20 TL olarak aktarıldı.
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