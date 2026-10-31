Asya-Pasifik'te yeni ittifak dönemi: ABD ve 2 ülke imzaladı
Asya-Pasifik'te yeni ittifak dönemi: ABD ve 2 ülke imzaladı
Güney Kore, ABD ve Japonya dışişleri bakanları, Atlanta'da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında bir araya gelerek 'Üçlü Arktik-Pasifik Ortaklığı' kuran işbirliği mutabakat zaptını imzaladı.
Haber Giriş Tarihi: 31.10.2026 14:07
Haber Güncellenme Tarihi: 31.10.2026 14:07
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu bir araya geldi.
ABD'nin Atlanta kentinde gerçekleştirilen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında görüşen bakanlar, "Üçlü Arktik-Pasifik Ortaklığı" kuran işbirliği mutabakat zaptı imzaladı.
Bu ortaklığın, bölgede denizcilik alanında işbirliği ve ekonomik ortaklık alanlarını araştırma amacı taşıdığı kaydedildi.
Görüşmede ayrıca Kuzey Kore'nin tamamen nükleersizleştirilmesine yönelik taahhütlerini teyit eden bakanlar, diyalog ve diplomasi yoluyla barışın sağlanmasının yanı sıra caydırıcılığı sürdürme konusunu ele aldı.
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Asya-Pasifik'te yeni ittifak dönemi: ABD ve 2 ülke imzaladı
Güney Kore, ABD ve Japonya dışişleri bakanları, Atlanta'da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında bir araya gelerek 'Üçlü Arktik-Pasifik Ortaklığı' kuran işbirliği mutabakat zaptını imzaladı.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu bir araya geldi.
ABD'nin Atlanta kentinde gerçekleştirilen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında görüşen bakanlar, "Üçlü Arktik-Pasifik Ortaklığı" kuran işbirliği mutabakat zaptı imzaladı.
Bu ortaklığın, bölgede denizcilik alanında işbirliği ve ekonomik ortaklık alanlarını araştırma amacı taşıdığı kaydedildi.
Görüşmede ayrıca Kuzey Kore'nin tamamen nükleersizleştirilmesine yönelik taahhütlerini teyit eden bakanlar, diyalog ve diplomasi yoluyla barışın sağlanmasının yanı sıra caydırıcılığı sürdürme konusunu ele aldı.
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