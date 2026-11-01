Dünya Gazetesi sahibi Umut Güner gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü bildirilen fon soruşturması kapsamında, Dünya Gazetesi'nin sahibi Umut Güner'in gözaltına alındığı aktarıldı. Güner hakkındaki işlemin, Dünya Holding ile Bulls Yatırım Holding arasındaki ortaklık ilişkisi kapsamında gerçekleştirildiği öne sürüldü. Soruşturmayla bağlantılı olduğu belirtilen sermaye ilişkileri ve mali işlemler gündeme gelirken, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Bulls Portföy bünyesindeki 15 fon hakkında daha önce tasfiye kararı aldığı da iddia edildi.
Haber Giriş Tarihi: 01.11.2026 12:05
Haber Güncellenme Tarihi: 01.11.2026 12:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Paylaşılan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında Dünya Gazetesi'nin sahibi Umut Güner hakkında gözaltı işlemi uygulandı. İşlemin gerekçesine ilişkin olarak Dünya Holding ile Bulls Yatırım Holding arasındaki ortaklık ilişkisi gösterildi.
Dünya Holding ile Bulls Yatırım arasındaki ortaklık iddiası
Soruşturmaya ilişkin aktarılan bilgilerde Bulls Yatırım Holding'in Dünya Holding sermayesinde yüzde 20,45 oranında pay sahibi olduğu belirtildi. İki şirket arasındaki ortaklık yapısının ve mali ilişkilerin soruşturma kapsamında değerlendirildiği öne sürüldü.
Söz konusu pay oranının hangi tarihli ortaklık yapısını yansıttığına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Sermaye ilişkisine yönelik kesin değerlendirme için ticaret sicili kayıtları, ilgili şirket açıklamaları ve varsa KAP bildirimlerinin incelenmesi gerekiyor.
SPK'nın 15 fon hakkındaki tasfiye kararı iddiası
Soruşturmada gündeme gelen bir diğer başlık, Bulls Portföy bünyesindeki yatırım fonları oldu. Paylaşılan haber metninde SPK'nın daha önce şirket bünyesindeki 15 fon hakkında tasfiye kararı aldığı belirtildi.
Dünya Gazetesi 2024 yılında el değiştirmişti
Paylaşılan bilgilere göre Umut Güner, ekonomi basınında faaliyet gösteren Dünya Gazetesi'ni 2024 yılında satın aldı. Gazetenin bağlı bulunduğu Dünya Holding'in ortaklık ve sermaye yapısı da fon soruşturmasıyla ilgili iddiaların ardından gündeme geldi.
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Dünya Gazetesi sahibi Umut Güner gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü bildirilen fon soruşturması kapsamında, Dünya Gazetesi'nin sahibi Umut Güner'in gözaltına alındığı aktarıldı. Güner hakkındaki işlemin, Dünya Holding ile Bulls Yatırım Holding arasındaki ortaklık ilişkisi kapsamında gerçekleştirildiği öne sürüldü. Soruşturmayla bağlantılı olduğu belirtilen sermaye ilişkileri ve mali işlemler gündeme gelirken, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Bulls Portföy bünyesindeki 15 fon hakkında daha önce tasfiye kararı aldığı da iddia edildi.
Paylaşılan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında Dünya Gazetesi'nin sahibi Umut Güner hakkında gözaltı işlemi uygulandı. İşlemin gerekçesine ilişkin olarak Dünya Holding ile Bulls Yatırım Holding arasındaki ortaklık ilişkisi gösterildi.
Dünya Holding ile Bulls Yatırım arasındaki ortaklık iddiası
Soruşturmaya ilişkin aktarılan bilgilerde Bulls Yatırım Holding'in Dünya Holding sermayesinde yüzde 20,45 oranında pay sahibi olduğu belirtildi. İki şirket arasındaki ortaklık yapısının ve mali ilişkilerin soruşturma kapsamında değerlendirildiği öne sürüldü.
Söz konusu pay oranının hangi tarihli ortaklık yapısını yansıttığına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Sermaye ilişkisine yönelik kesin değerlendirme için ticaret sicili kayıtları, ilgili şirket açıklamaları ve varsa KAP bildirimlerinin incelenmesi gerekiyor.
SPK'nın 15 fon hakkındaki tasfiye kararı iddiası
Soruşturmada gündeme gelen bir diğer başlık, Bulls Portföy bünyesindeki yatırım fonları oldu. Paylaşılan haber metninde SPK'nın daha önce şirket bünyesindeki 15 fon hakkında tasfiye kararı aldığı belirtildi.
Dünya Gazetesi 2024 yılında el değiştirmişti
Paylaşılan bilgilere göre Umut Güner, ekonomi basınında faaliyet gösteren Dünya Gazetesi'ni 2024 yılında satın aldı. Gazetenin bağlı bulunduğu Dünya Holding'in ortaklık ve sermaye yapısı da fon soruşturmasıyla ilgili iddiaların ardından gündeme geldi.
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