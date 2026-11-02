“Sepette yüzde 80 indirim” oyunu pahalıya patladı!
“Sepette yüzde 80 indirim” oyunu pahalıya patladı!
Tüketiciyi indirim varmış gibi göstererek alışverişe yönlendiren yanıltıcı reklamlara Ticaret Bakanlığı'ndan ağır yaptırım geldi. “Sepette yüzde 80 indirim” ve “Son 14 günün en düşük fiyatı” ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı belirlenen firmaya 1 milyon 83 bin 706 lira ceza kesildi.
Haber Giriş Tarihi: 02.11.2026 10:27
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2026 10:27
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ticaret Bakanlığı, internet alışverişlerinde tüketicileri yanıltan indirim kampanyalarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Son incelemelerde, bir alışveriş platformunda yayımlanan yüksek oranlı indirim ve fiyat avantajı reklamlarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, platformda satışa sunulan bazı ürünler için “14 günün en düşük fiyatı” ve “Sepette yüzde 80 indirim” ifadeleri kullanıldı. Ancak incelemeler, reklamların arkasındaki fiyat politikasının bambaşka olduğunu gösterdi.
İndirimli fiyat sürekli uygulanmış!
Yapılan incelemelerde, ürünlerin ilan edilen yüksek fiyatlar üzerinden gerçekte hiç satılmadığı, indirimli olarak duyurulan fiyatların ise sürekli uygulandığı tespit edildi.
Böylece tüketicilere gerçekte bulunmayan bir fiyat avantajı sunulduğu ve indirim yapılıyormuş izlenimi oluşturulduğu değerlendirildi. Başka bir ifadeyle, yüzde 80 indirim vaadiyle oluşturulan kampanya algısının gerçeği yansıtmadığı belirlendi.
Firmaya 1 milyon 83 bin lira ceza kesildi
Reklam Kurulunun 10 Eylül 2026 tarihli ve 373 sayılı toplantısında konu karara bağlandı. Gerçeğe aykırı reklamlar nedeniyle ilgili firmaya 1 milyon 83 bin 706 lira idari para cezası uygulanmasına ve söz konusu reklamların durdurulmasına karar verildi.
Bekir Kaplan, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi ve dürüst ticari uygulamaların korunması için denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, tüketiciyi yanıltan reklam ve indirim uygulamalarına karşı mücadelenin süreceğini vurguladı.
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“Sepette yüzde 80 indirim” oyunu pahalıya patladı!
Tüketiciyi indirim varmış gibi göstererek alışverişe yönlendiren yanıltıcı reklamlara Ticaret Bakanlığı'ndan ağır yaptırım geldi. “Sepette yüzde 80 indirim” ve “Son 14 günün en düşük fiyatı” ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı belirlenen firmaya 1 milyon 83 bin 706 lira ceza kesildi.
Ticaret Bakanlığı, internet alışverişlerinde tüketicileri yanıltan indirim kampanyalarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Son incelemelerde, bir alışveriş platformunda yayımlanan yüksek oranlı indirim ve fiyat avantajı reklamlarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, platformda satışa sunulan bazı ürünler için “14 günün en düşük fiyatı” ve “Sepette yüzde 80 indirim” ifadeleri kullanıldı. Ancak incelemeler, reklamların arkasındaki fiyat politikasının bambaşka olduğunu gösterdi.
İndirimli fiyat sürekli uygulanmış!
Yapılan incelemelerde, ürünlerin ilan edilen yüksek fiyatlar üzerinden gerçekte hiç satılmadığı, indirimli olarak duyurulan fiyatların ise sürekli uygulandığı tespit edildi.
Böylece tüketicilere gerçekte bulunmayan bir fiyat avantajı sunulduğu ve indirim yapılıyormuş izlenimi oluşturulduğu değerlendirildi. Başka bir ifadeyle, yüzde 80 indirim vaadiyle oluşturulan kampanya algısının gerçeği yansıtmadığı belirlendi.
Firmaya 1 milyon 83 bin lira ceza kesildi
Reklam Kurulunun 10 Eylül 2026 tarihli ve 373 sayılı toplantısında konu karara bağlandı. Gerçeğe aykırı reklamlar nedeniyle ilgili firmaya 1 milyon 83 bin 706 lira idari para cezası uygulanmasına ve söz konusu reklamların durdurulmasına karar verildi.
Bekir Kaplan, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi ve dürüst ticari uygulamaların korunması için denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, tüketiciyi yanıltan reklam ve indirim uygulamalarına karşı mücadelenin süreceğini vurguladı.
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