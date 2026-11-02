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İzmir'de toprak kayması nedeniyle 3 bina tahliye edildi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde temel kazısı yapılan inşaat alanında toprak kayması nedeniyle 3 bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Haber Giriş Tarihi: 02.11.2026 07:01
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2026 10:22
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İzmir'de toprak kayması nedeniyle 3 bina tahliye edildi

Alpaslan Mahallesi 1620/5 Sokak'ta temel kazısı yapılan inşaat alanında toprak kayması yaşandı.

İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Can kaybının yaşanmadığı olayda polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kazı alanının üst tarafında kalan 2'şer katlı 3 bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Talep edenlerin misafirhaneye yerleştirilmesi için işlemler başlatıldı.

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