Uraloğlu duyurdu: Antalya-Alanya yolunda yeni dönem
Uraloğlu duyurdu: Antalya-Alanya yolunda yeni dönem
Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'nde fiziki ilerleme yüzde 35'e ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, toplam 122 kilometre uzunluğundaki otoyolun tamamlanmasıyla mevcut güzergahta 2,5 saat süren yolculuğun 36 dakikaya düşmesinin hedeflendiğini açıkladı. Uraloğlu, proje sayesinde yıllık 23,9 milyar lira tasarruf sağlanmasının ve karbon salımının 47 bin ton azaltılmasının öngörüldüğünü bildirdi. Otoyolun hizmete açılacağı kesin tarih ise açıklamada yer almadı.
Haber Giriş Tarihi: 01.11.2026 15:43
Haber Güncellenme Tarihi: 01.11.2026 15:47
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakan Uraloğlu, Antalya ile Alanya arasındaki ulaşım talebini karşılamak amacıyla yapımı sürdürülen otoyol projesindeki son duruma ilişkin bilgi verdi. Proje genelinde yüzde 35 fiziki ilerleme sağlandığını belirten Uraloğlu, tünel, viyadük ve bağlantı yollarındaki çalışmaların devam ettiğini açıkladı.
Otoyolun Antalya'nın Serik ilçesindeki Serik Kavşağı'ndan başlayacağını ve Konaklı'nın kuzeyinde bulunan Alanya Batı Kavşağı'nda sona ereceğini ifade etti.
Uraloğlu, güzergâhın teknik özelliklerini şu sözlerle aktardı:
"Ana gövde her iki yönde üçer şeritli, bağlantı yolları ise gidiş ve geliş yönlerinde toplam 4 şeritli olarak projelendirildi. 84 kilometresi ana gövde, 38 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 122 kilometrelik otoyol inşa ediyoruz."
Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşecek
Projenin tamamlanmasıyla Antalya-Alanya güzergâhındaki seyahat süresinin önemli ölçüde kısalması hedefleniyor. Bakan Uraloğlu, mevcut yolda yaklaşık 2,5 saat süren yolculuğun yeni otoyolun hizmete girmesiyle 36 dakikaya düşeceğini bildirdi.
Açıklanan seyahat süresi hedefi
Mevcut güzergâh
150 dk
Yaklaşık 2,5 saat
Otoyol tamamlandığında
36 dk
Hedeflenen süre
Öngörülen zaman kazanımı
114 dakika
Süreler Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına dayanmaktadır. 36 dakika, henüz tamamlanmamış otoyol için açıklanan hedef değerdir.
Açıklanan süreler arasındaki fark, tek yönlü yolculukta 1 saat 54 dakikalık zaman kazanımına karşılık geliyor. Ancak gerçek seyahat süresi trafik yoğunluğu, güzergâh koşulları ve yolculuğun başlangıç ile bitiş noktalarına göre değişebilecek.
Uraloğlu, yeni otoyolun bölge turizmine yönelik ulaşım imkânlarını da geliştirmesinin beklendiğini belirtti.
122 kilometrelik otoyolda 7 kavşak bulunacak
Antalya-Alanya Otoyolu, 84 kilometrelik ana gövde ve 38 kilometrelik bağlantı yollarından oluşacak. Proje kapsamında toplam yedi kavşak inşa edilecek.
Bakan Uraloğlu'nun açıkladığı kavşaklar Serik, Taşağıl, Manavgat, Manavgat Doğu, Alarahan, Konaklı ve Alanya Batı olarak sıralandı.
Otoyolun ana gövdesi her iki yönde üçer şeritli olarak planlanırken bağlantı yollarının gidiş ve geliş yönlerinde toplam dört şeritli olması öngörülüyor.
Tünel ve viyadük çalışmalarında son durum
Otoyol projesinde toplam uzunluğu 4 bin 604 metre olan beş tünel ile toplam uzunluğu 5 bin 966 metre olan 16 viyadük bulunuyor.
Uraloğlu, üç tünelde kazı ve destekleme çalışmalarının tamamlandığını, bu tünellerde nihai beton imalatlarının sürdüğünü belirtti. Diğer iki tünelde ise kazı ve destekleme işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.
Yapı türü
Proje kapsamı
Tünel
5 adet
Toplam tünel uzunluğu
4.604 metre
Viyadük
16 adet
Toplam viyadük uzunluğu
5.966 metre
Kavşak
7 adet
Alt geçit
17 adet
Üst geçit
10 adet
Köprü
7 adet
Menfez
48 adet
Yıllık 23,9 milyar liralık tasarruf hedefleniyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu'nun tamamlanmasıyla ulaşım maliyetlerinde yıllık toplam 23,9 milyar liralık tasarruf sağlanmasının öngörüldüğünü açıkladı.
Bu tutarın 23 milyar lirasının zaman tasarrufundan, 900 milyon lirasının ise akaryakıt tasarrufundan oluşacağını bildirdi.
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Uraloğlu duyurdu: Antalya-Alanya yolunda yeni dönem
Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'nde fiziki ilerleme yüzde 35'e ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, toplam 122 kilometre uzunluğundaki otoyolun tamamlanmasıyla mevcut güzergahta 2,5 saat süren yolculuğun 36 dakikaya düşmesinin hedeflendiğini açıkladı. Uraloğlu, proje sayesinde yıllık 23,9 milyar lira tasarruf sağlanmasının ve karbon salımının 47 bin ton azaltılmasının öngörüldüğünü bildirdi. Otoyolun hizmete açılacağı kesin tarih ise açıklamada yer almadı.
Bakan Uraloğlu, Antalya ile Alanya arasındaki ulaşım talebini karşılamak amacıyla yapımı sürdürülen otoyol projesindeki son duruma ilişkin bilgi verdi. Proje genelinde yüzde 35 fiziki ilerleme sağlandığını belirten Uraloğlu, tünel, viyadük ve bağlantı yollarındaki çalışmaların devam ettiğini açıkladı.
Otoyolun Antalya'nın Serik ilçesindeki Serik Kavşağı'ndan başlayacağını ve Konaklı'nın kuzeyinde bulunan Alanya Batı Kavşağı'nda sona ereceğini ifade etti.
Uraloğlu, güzergâhın teknik özelliklerini şu sözlerle aktardı:
Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşecek
Projenin tamamlanmasıyla Antalya-Alanya güzergâhındaki seyahat süresinin önemli ölçüde kısalması hedefleniyor. Bakan Uraloğlu, mevcut yolda yaklaşık 2,5 saat süren yolculuğun yeni otoyolun hizmete girmesiyle 36 dakikaya düşeceğini bildirdi.
Açıklanan seyahat süresi hedefi
Mevcut güzergâh
150 dk
Yaklaşık 2,5 saat
Otoyol tamamlandığında
36 dk
Hedeflenen süre
Öngörülen zaman kazanımı
114 dakika
Süreler Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına dayanmaktadır. 36 dakika, henüz tamamlanmamış otoyol için açıklanan hedef değerdir.
Açıklanan süreler arasındaki fark, tek yönlü yolculukta 1 saat 54 dakikalık zaman kazanımına karşılık geliyor. Ancak gerçek seyahat süresi trafik yoğunluğu, güzergâh koşulları ve yolculuğun başlangıç ile bitiş noktalarına göre değişebilecek.
Uraloğlu, yeni otoyolun bölge turizmine yönelik ulaşım imkânlarını da geliştirmesinin beklendiğini belirtti.
122 kilometrelik otoyolda 7 kavşak bulunacak
Antalya-Alanya Otoyolu, 84 kilometrelik ana gövde ve 38 kilometrelik bağlantı yollarından oluşacak. Proje kapsamında toplam yedi kavşak inşa edilecek.
Bakan Uraloğlu'nun açıkladığı kavşaklar Serik, Taşağıl, Manavgat, Manavgat Doğu, Alarahan, Konaklı ve Alanya Batı olarak sıralandı.
Otoyolun ana gövdesi her iki yönde üçer şeritli olarak planlanırken bağlantı yollarının gidiş ve geliş yönlerinde toplam dört şeritli olması öngörülüyor.
Tünel ve viyadük çalışmalarında son durum
Otoyol projesinde toplam uzunluğu 4 bin 604 metre olan beş tünel ile toplam uzunluğu 5 bin 966 metre olan 16 viyadük bulunuyor.
Uraloğlu, üç tünelde kazı ve destekleme çalışmalarının tamamlandığını, bu tünellerde nihai beton imalatlarının sürdüğünü belirtti. Diğer iki tünelde ise kazı ve destekleme işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.
Yapı türü
Proje kapsamı
Tünel
5 adet
Toplam tünel uzunluğu
4.604 metre
Viyadük
16 adet
Toplam viyadük uzunluğu
5.966 metre
Kavşak
7 adet
Alt geçit
17 adet
Üst geçit
10 adet
Köprü
7 adet
Menfez
48 adet
Yıllık 23,9 milyar liralık tasarruf hedefleniyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu'nun tamamlanmasıyla ulaşım maliyetlerinde yıllık toplam 23,9 milyar liralık tasarruf sağlanmasının öngörüldüğünü açıkladı.
Bu tutarın 23 milyar lirasının zaman tasarrufundan, 900 milyon lirasının ise akaryakıt tasarrufundan oluşacağını bildirdi.
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