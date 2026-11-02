İçişleri Bakanlığı, 32 ilde FETÖ'ye yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 72 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 02.11.2026 12:28
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2026 12:29
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İçişleri Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 32 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.
Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 72 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 41'i tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı, "Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca 32 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.
Vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" açıklamasında bulundu.
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32 ilde FETÖ operasyonu! 72 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanlığı, 32 ilde FETÖ'ye yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 72 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 32 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.
Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 72 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 41'i tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı, "Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca 32 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.
Vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" açıklamasında bulundu.
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