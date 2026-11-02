Ruslar satışa ilk kez yanaştı! S-400 füzesi yola çıktı
Ruslar satışa ilk kez yanaştı! S-400 füzesi yola çıktı
Rusya'nın en önemli savaş oyuncularından birisi olan S-400 hava savunma füzesiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Afrika ülkesi, Rusya'nın son zamanlarda kimseye satmaya yanaşmadığı S-400 hava savunma füzesi için Moskova yönetimiyle anlaştı.
Haber Giriş Tarihi: 02.11.2026 12:33
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2026 12:33
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Afrika basınında yer alan haberlere göre Etiyopya'nın, Rusya'dan 12 adet Su-35 savaş uçağı tedarik etmesinin ardından S-400 hava savunma füzesi sistemi için de Moskova ile görüşmeler yürüttüğü belirtildi. İki ülke arasında S-400 hava savunma füzesi konusunda anlaşmanın sağlanmak üzere olduğu aktarıldı.
ETİYOPYA'NIN YENİ HEDEFİ S-400 HAVA SAVUNMA FÜZESİ
Etiyopya'nın Rusya ile savunma alanındaki iş birliğini genişletmesi, Afrika'da askeri dengeleri etkileyebilecek gelişmeler arasında gösteriliyor. Başbakan Abiy Ahmed, 28 Ekim'de yaptığı açıklamada Rusya'dan ilk 12 adet Su-35 savaş uçağının teslim alındığını ve dört batarya S-400 hava savunma füzesi sistemi tedarik edileceğini duyurdu.
Böylece Afrika basınında gündeme gelen S-400 hava savunma füzesi iddiası, Etiyopya Başbakanı'nın açıklamasıyla doğrulanmış oldu. Ancak sistemlerin teslimat tarihi, anlaşmanın maliyeti ve konuşlandırılacağı bölgeler hakkında henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
RUSYA'DAN DÖRT BATARYA S-400 HAVA SAVUNMA FÜZESİ
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Rusya ile daha önce varılan anlaşma kapsamında 12 adet Su-35 savaş uçağının teslim alındığını belirtti. Ahmed, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e uçakların planlanandan bir yıl önce teslim edilmesine katkı sağladığı için teşekkür etti.
Başbakan Ahmed'in açıklamasında dikkat çeken bir diğer başlık ise S-400 hava savunma füzesi sistemleri oldu. Etiyopya'nın Rusya'dan dört batarya S-400 tedarik edeceğini duyuran Ahmed, bu sistemlerin ne zaman teslim edileceğine ilişkin ise takvim vermedi.
Dört bataryalık S-400 hava savunma füzesi tedarikinin hayata geçirilmesi halinde Etiyopya, uzun menzilli hava savunma kapasitesini önemli ölçüde güçlendirme imkanı elde edecek.
S-400 HAVA SAVUNMA FÜZESİ ETİYOPYA'NIN SAVUNMASINI GÜÇLENDİRECEK
Rusya tarafından geliştirilen S-400 hava savunma füzesi sistemi; savaş uçakları, seyir füzeleri ve belirli balistik füze tehditlerine karşı kullanılmak üzere tasarlandı. Farklı menzillerdeki önleyici füzeleri kullanabilen sistem, uzun mesafeden hava hedeflerini tespit ve takip edebilen radarlarla birlikte görev yapıyor.
Etiyopya'nın S-400 hava savunma füzesi tedarik etme kararı, ülkenin hava sahasını koruma kapasitesini artırma hedefiyle öne çıkıyor. Özellikle Su-35 savaş uçaklarıyla birlikte değerlendirildiğinde, Rusya'dan alınacak sistemlerin Etiyopya'nın hava kuvvetleri ve hava savunma unsurları arasında daha kapsamlı bir yapı oluşturması bekleniyor.
Uzman değerlendirmelerine göre S-400 gibi uzun menzilli hava savunma sistemleri, konvansiyonel hava tehditlerine karşı önemli imkânlar sunabiliyor. Bununla birlikte tek başına bütün hava tehditlerine karşı koruma sağlamıyor; özellikle düşük maliyetli insansız hava araçları gibi tehditlere karşı farklı savunma katmanlarına ihtiyaç duyuluyor.
AFRİKA'DA RUS SAVUNMA SİSTEMLERİNE İLGİ ARTIYOR
Rusya, Afrika ülkeleriyle askeri ve savunma sanayisi alanındaki ilişkilerini geliştirmeye çalışıyor. Etiyopya ile açıklanan Su-35 ve S-400 hava savunma füzesi tedariki de Moskova'nın kıtadaki savunma iş birliğinin yeni örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.
Etiyopya'nın dört batarya S-400 hava savunma füzesi sistemini envanterine katması, Sahra Altı Afrika'daki hava savunma kapasitesi bakımından da dikkat çekici bir gelişme olacak. Ancak teslimat takvimi ve sistemlerin operasyonel olarak ne zaman kullanılmaya başlanacağı henüz bilinmiyor.
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Ruslar satışa ilk kez yanaştı! S-400 füzesi yola çıktı
Rusya'nın en önemli savaş oyuncularından birisi olan S-400 hava savunma füzesiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Afrika ülkesi, Rusya'nın son zamanlarda kimseye satmaya yanaşmadığı S-400 hava savunma füzesi için Moskova yönetimiyle anlaştı.
Afrika basınında yer alan haberlere göre Etiyopya'nın, Rusya'dan 12 adet Su-35 savaş uçağı tedarik etmesinin ardından S-400 hava savunma füzesi sistemi için de Moskova ile görüşmeler yürüttüğü belirtildi. İki ülke arasında S-400 hava savunma füzesi konusunda anlaşmanın sağlanmak üzere olduğu aktarıldı.
ETİYOPYA'NIN YENİ HEDEFİ S-400 HAVA SAVUNMA FÜZESİ
Etiyopya'nın Rusya ile savunma alanındaki iş birliğini genişletmesi, Afrika'da askeri dengeleri etkileyebilecek gelişmeler arasında gösteriliyor. Başbakan Abiy Ahmed, 28 Ekim'de yaptığı açıklamada Rusya'dan ilk 12 adet Su-35 savaş uçağının teslim alındığını ve dört batarya S-400 hava savunma füzesi sistemi tedarik edileceğini duyurdu.
Böylece Afrika basınında gündeme gelen S-400 hava savunma füzesi iddiası, Etiyopya Başbakanı'nın açıklamasıyla doğrulanmış oldu. Ancak sistemlerin teslimat tarihi, anlaşmanın maliyeti ve konuşlandırılacağı bölgeler hakkında henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
RUSYA'DAN DÖRT BATARYA S-400 HAVA SAVUNMA FÜZESİ
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Rusya ile daha önce varılan anlaşma kapsamında 12 adet Su-35 savaş uçağının teslim alındığını belirtti. Ahmed, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e uçakların planlanandan bir yıl önce teslim edilmesine katkı sağladığı için teşekkür etti.
Başbakan Ahmed'in açıklamasında dikkat çeken bir diğer başlık ise S-400 hava savunma füzesi sistemleri oldu. Etiyopya'nın Rusya'dan dört batarya S-400 tedarik edeceğini duyuran Ahmed, bu sistemlerin ne zaman teslim edileceğine ilişkin ise takvim vermedi.
Dört bataryalık S-400 hava savunma füzesi tedarikinin hayata geçirilmesi halinde Etiyopya, uzun menzilli hava savunma kapasitesini önemli ölçüde güçlendirme imkanı elde edecek.
S-400 HAVA SAVUNMA FÜZESİ ETİYOPYA'NIN SAVUNMASINI GÜÇLENDİRECEK
Rusya tarafından geliştirilen S-400 hava savunma füzesi sistemi; savaş uçakları, seyir füzeleri ve belirli balistik füze tehditlerine karşı kullanılmak üzere tasarlandı. Farklı menzillerdeki önleyici füzeleri kullanabilen sistem, uzun mesafeden hava hedeflerini tespit ve takip edebilen radarlarla birlikte görev yapıyor.
Etiyopya'nın S-400 hava savunma füzesi tedarik etme kararı, ülkenin hava sahasını koruma kapasitesini artırma hedefiyle öne çıkıyor. Özellikle Su-35 savaş uçaklarıyla birlikte değerlendirildiğinde, Rusya'dan alınacak sistemlerin Etiyopya'nın hava kuvvetleri ve hava savunma unsurları arasında daha kapsamlı bir yapı oluşturması bekleniyor.
Uzman değerlendirmelerine göre S-400 gibi uzun menzilli hava savunma sistemleri, konvansiyonel hava tehditlerine karşı önemli imkânlar sunabiliyor. Bununla birlikte tek başına bütün hava tehditlerine karşı koruma sağlamıyor; özellikle düşük maliyetli insansız hava araçları gibi tehditlere karşı farklı savunma katmanlarına ihtiyaç duyuluyor.
AFRİKA'DA RUS SAVUNMA SİSTEMLERİNE İLGİ ARTIYOR
Rusya, Afrika ülkeleriyle askeri ve savunma sanayisi alanındaki ilişkilerini geliştirmeye çalışıyor. Etiyopya ile açıklanan Su-35 ve S-400 hava savunma füzesi tedariki de Moskova'nın kıtadaki savunma iş birliğinin yeni örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.
Etiyopya'nın dört batarya S-400 hava savunma füzesi sistemini envanterine katması, Sahra Altı Afrika'daki hava savunma kapasitesi bakımından da dikkat çekici bir gelişme olacak. Ancak teslimat takvimi ve sistemlerin operasyonel olarak ne zaman kullanılmaya başlanacağı henüz bilinmiyor.
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