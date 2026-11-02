Sakız Adası'nda sağlık çalışanlarından Türkiye çıkışı: İzmir'e gideriz
Sakız Adası'nda sağlık çalışanlarından Türkiye çıkışı: İzmir'e gideriz
Yunanistan'da Sakız Ulusal Havaalanı'nın 4 ay boyunca kapatılacak olması adada büyük tepkiye yol açtı. Sağlık hizmetlerinin ciddi şekilde aksayacağı uyarısında bulunan sağlık çalışanları, Yunan devletinin çözüm üretememesi halinde İzmir'e geçerek hastalara müdahale etmeye hazır olduklarını açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 02.11.2026 12:36
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2026 12:37
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yunanistan'da Sakız Ulusal Havaalanı'nın 4 ay süreyle kapatılacak olması ada sakinlerini isyan ettirdi. Kapatma kararının adadaki sağlık hizmetlerini felç edeceğine dikkat çeken sendikaya bağlı sağlık çalışanları 'Eğer Yunan devleti başa çıkamazsa, İzmir'e geçip orada vakalara bakmayı kabul edeceğiz' açıklamasında bulundu.
Yunanistan'ın 50 binin üzerinde bir nüfusa sahip Sakız (Chios) Adası'nda, "Omiros" Havaalanı'nın pistini genişletme ve iyileştirme çalışmalarını yürüten yüklenici firmanın projedeki başarısızlığı ve ardından gelen kapatma kararı adada büyük bir krize yol açtı. Alınan karar doğrultusunda havaalanının 15 Kasım-15 Mart tarihleri arasında 4 ay süreyle kapatılacak olması, yerel halkı ve sağlık çalışanlarını adeta ayağa kaldırdı.
PROJE FİYASKOYLA SONUÇLANDI
THEMELİ S.A. adlı teknik şirket tarafından üstlenilen pist genişletme ve iyileştirme projesi planlandığı gibi ilerlemedi. Projedeki aksaklıklar ve başarısızlıklar kamuoyunda tepki çekerken, yüklenici firma ile Sivil Havacılık Otoritesi'nin (CAA) havaalanını kış aylarında tamamen kapatma kararı alması bardağı taşıran son damla oldu.
Adanın dış dünyaya açılan en önemli kapısının 4 ay boyunca ulaşıma kapatılacak olması, özellikle sağlık ve acil durum tahliyeleri konusunda yaşayan vatandaşları endişe ve öfkeye sürükledi.
"HASTA OLURSAK TÜRKİYE'YE GİDERİZ"
Kapatma kararının adadaki sağlık hizmetlerini felç edeceğine dikkat çeken Sakız Hastanesi Çalışanları Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi ve Hemşire George Koutsodontis, yaşanan çaresiz duruma şu sözlerle tepki gösterdi:
"Eğer umutsuz bir duruma düşersek, İzmir'e geçip orada vakalara bakmayı kabul edeceğiz. Eğer Yunan devleti başa çıkamazsa, hastaların hayatını her şeyin üstünde tutarız. Bırakın boğazlarını kessinler. Çeşme'ye, oradan da İzmir havaalanına, oradan da Atina'ya... Birinin hasta çocuğu olacak, uçağa binmeyecek mi, yoksa uçak gelmeyecek ve çocuğu burada mı bırakacaklar? Karşıya mı geçecekler? Bu pazarlık konusu değil."
Koutsodontis'in çarpıcı sözleri, Sakız sakinlerinin yaşadığı psikolojik baskıyı ve çaresizliği gözler önüne sererken, adalılar en temel anayasal haklardan biri olan sağlık ve ulaşım hizmetlerinin kış şartlarında kesintiye uğramasına karşı acil bir çözüm bekliyor. Projenin bu noktaya gelmesinde payı olan yetkililerin nasıl bir adım atacağı ve ada halkının bu mağduriyetinin nasıl giderileceği merakla takip ediliyor.
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Sakız Adası'nda sağlık çalışanlarından Türkiye çıkışı: İzmir'e gideriz
Yunanistan'da Sakız Ulusal Havaalanı'nın 4 ay boyunca kapatılacak olması adada büyük tepkiye yol açtı. Sağlık hizmetlerinin ciddi şekilde aksayacağı uyarısında bulunan sağlık çalışanları, Yunan devletinin çözüm üretememesi halinde İzmir'e geçerek hastalara müdahale etmeye hazır olduklarını açıkladı.
Yunanistan'da Sakız Ulusal Havaalanı'nın 4 ay süreyle kapatılacak olması ada sakinlerini isyan ettirdi. Kapatma kararının adadaki sağlık hizmetlerini felç edeceğine dikkat çeken sendikaya bağlı sağlık çalışanları 'Eğer Yunan devleti başa çıkamazsa, İzmir'e geçip orada vakalara bakmayı kabul edeceğiz' açıklamasında bulundu.
Yunanistan'ın 50 binin üzerinde bir nüfusa sahip Sakız (Chios) Adası'nda, "Omiros" Havaalanı'nın pistini genişletme ve iyileştirme çalışmalarını yürüten yüklenici firmanın projedeki başarısızlığı ve ardından gelen kapatma kararı adada büyük bir krize yol açtı. Alınan karar doğrultusunda havaalanının 15 Kasım-15 Mart tarihleri arasında 4 ay süreyle kapatılacak olması, yerel halkı ve sağlık çalışanlarını adeta ayağa kaldırdı.
PROJE FİYASKOYLA SONUÇLANDI
THEMELİ S.A. adlı teknik şirket tarafından üstlenilen pist genişletme ve iyileştirme projesi planlandığı gibi ilerlemedi. Projedeki aksaklıklar ve başarısızlıklar kamuoyunda tepki çekerken, yüklenici firma ile Sivil Havacılık Otoritesi'nin (CAA) havaalanını kış aylarında tamamen kapatma kararı alması bardağı taşıran son damla oldu.
Adanın dış dünyaya açılan en önemli kapısının 4 ay boyunca ulaşıma kapatılacak olması, özellikle sağlık ve acil durum tahliyeleri konusunda yaşayan vatandaşları endişe ve öfkeye sürükledi.
"HASTA OLURSAK TÜRKİYE'YE GİDERİZ"
Kapatma kararının adadaki sağlık hizmetlerini felç edeceğine dikkat çeken Sakız Hastanesi Çalışanları Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi ve Hemşire George Koutsodontis, yaşanan çaresiz duruma şu sözlerle tepki gösterdi:
"Eğer umutsuz bir duruma düşersek, İzmir'e geçip orada vakalara bakmayı kabul edeceğiz. Eğer Yunan devleti başa çıkamazsa, hastaların hayatını her şeyin üstünde tutarız. Bırakın boğazlarını kessinler. Çeşme'ye, oradan da İzmir havaalanına, oradan da Atina'ya... Birinin hasta çocuğu olacak, uçağa binmeyecek mi, yoksa uçak gelmeyecek ve çocuğu burada mı bırakacaklar? Karşıya mı geçecekler? Bu pazarlık konusu değil."
Koutsodontis'in çarpıcı sözleri, Sakız sakinlerinin yaşadığı psikolojik baskıyı ve çaresizliği gözler önüne sererken, adalılar en temel anayasal haklardan biri olan sağlık ve ulaşım hizmetlerinin kış şartlarında kesintiye uğramasına karşı acil bir çözüm bekliyor. Projenin bu noktaya gelmesinde payı olan yetkililerin nasıl bir adım atacağı ve ada halkının bu mağduriyetinin nasıl giderileceği merakla takip ediliyor.
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