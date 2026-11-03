İstanbul'u sağanak vurdu, yollar çöktü, yıldırım düştü
İstanbul'u sağanak vurdu, yollar çöktü, yıldırım düştü
İstanbul'da AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak, birçok ilçede etkili oldu. Esenyurt'ta yağış sırasında yolda çökme meydana gelirken seyir halindeki bir taksi oluşan çukura girdi. Çamlıca Kulesi'nin paratonerine yıldırım düşmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İstanbul Valiliği, meteorolojik değerlendirmelere dayanarak iki saatlik dönem için yerel kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.
Haber Giriş Tarihi: 03.11.2026 00:11
Haber Güncellenme Tarihi: 03.11.2026 00:13
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, kent genelinde günlük yaşamı ve ulaşımı etkiledi. Yağışın etkili olduğu bölgelerde trafik yoğunluğu artarken İstanbul Valiliği tarafından yeni bir meteorolojik uyarı yayımlandı.
Valiliğin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayandırdığı açıklamada, meteoroloji radarından elde edilen bilgilere göre İstanbul çevresinde iki saatlik periyotta yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.
Yağış miktarının metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında olabileceği ifade edildi.
Sel ve su baskınlarına karşı uyarı yapıldı
İstanbul Valiliği, kuvvetli yağışın yol açabileceği olumsuzluklara ilişkin vatandaşları uyardı.
Açıklamada, "Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.
Uyarı kapsamında özellikle kısa sürede etkili olabilecek yoğun yağışların ulaşımda aksamalara ve bölgesel su baskınlarına neden olabileceği bildirildi.
Esenyurt'ta yol çöktü, taksi çukura girdi
Sağanağın etkili olduğu Esenyurt ilçesinde yolda çökme meydana geldi. Çökme sırasında yoldan geçen bir taksi, asfaltın altında oluşan boşluk nedeniyle meydana gelen çukura girdi.
Bulunduğu yerde mahsur kalan taksi, çevredeki vatandaşların yardımıyla çukurdan çıkarıldı. Olayın ardından yolun durumuna ilişkin yetkili birimlerden yapılacak açıklamalar bekleniyor.
Çamlıca Kulesi'ne yıldırım düştü
İstanbul'da gök gürültülü sağanak sırasında Üsküdar'daki Çamlıca Kulesi'nin paratonerine yıldırım isabet etti. Yıldırımın kuleye düştüğü anlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaydedilen görüntülerde yıldırımın kulenin üst bölümündeki paratonere isabet ettiği görüldü. Olay nedeniyle kulede herhangi bir hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin doğrulanmış bilgi paylaşılmadı.
Sağanak İstanbul trafiğini etkiledi
Akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle İstanbul'un farklı noktalarında trafik yoğunluğu arttı. Sağanak sırasında görüş mesafesinin azalması ve yollarda oluşan su birikintileri ulaşımı olumsuz etkiledi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
İstanbul'u sağanak vurdu, yollar çöktü, yıldırım düştü
İstanbul'da AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak, birçok ilçede etkili oldu. Esenyurt'ta yağış sırasında yolda çökme meydana gelirken seyir halindeki bir taksi oluşan çukura girdi. Çamlıca Kulesi'nin paratonerine yıldırım düşmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İstanbul Valiliği, meteorolojik değerlendirmelere dayanarak iki saatlik dönem için yerel kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, kent genelinde günlük yaşamı ve ulaşımı etkiledi. Yağışın etkili olduğu bölgelerde trafik yoğunluğu artarken İstanbul Valiliği tarafından yeni bir meteorolojik uyarı yayımlandı.
Valiliğin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayandırdığı açıklamada, meteoroloji radarından elde edilen bilgilere göre İstanbul çevresinde iki saatlik periyotta yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.
Yağış miktarının metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında olabileceği ifade edildi.
Sel ve su baskınlarına karşı uyarı yapıldı
İstanbul Valiliği, kuvvetli yağışın yol açabileceği olumsuzluklara ilişkin vatandaşları uyardı.
Açıklamada, "Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.
Uyarı kapsamında özellikle kısa sürede etkili olabilecek yoğun yağışların ulaşımda aksamalara ve bölgesel su baskınlarına neden olabileceği bildirildi.
Esenyurt'ta yol çöktü, taksi çukura girdi
Sağanağın etkili olduğu Esenyurt ilçesinde yolda çökme meydana geldi. Çökme sırasında yoldan geçen bir taksi, asfaltın altında oluşan boşluk nedeniyle meydana gelen çukura girdi.
Bulunduğu yerde mahsur kalan taksi, çevredeki vatandaşların yardımıyla çukurdan çıkarıldı. Olayın ardından yolun durumuna ilişkin yetkili birimlerden yapılacak açıklamalar bekleniyor.
Çamlıca Kulesi'ne yıldırım düştü
İstanbul'da gök gürültülü sağanak sırasında Üsküdar'daki Çamlıca Kulesi'nin paratonerine yıldırım isabet etti. Yıldırımın kuleye düştüğü anlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaydedilen görüntülerde yıldırımın kulenin üst bölümündeki paratonere isabet ettiği görüldü. Olay nedeniyle kulede herhangi bir hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin doğrulanmış bilgi paylaşılmadı.
Sağanak İstanbul trafiğini etkiledi
Akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle İstanbul'un farklı noktalarında trafik yoğunluğu arttı. Sağanak sırasında görüş mesafesinin azalması ve yollarda oluşan su birikintileri ulaşımı olumsuz etkiledi.
Çok Okunanlar