Yapay zeka destekli yasa dışı bahis operasyonu: 151 gözaltı
Yapay zeka destekli yasa dışı bahis operasyonu: 151 gözaltı
İstanbul merkezli 39 ilde yapay zekâ destekli AVCI projesi kullanılarak “Yasa Dışı Bahis” suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 151 şüpheli yakalandı.
Haber Giriş Tarihi: 03.11.2026 09:34
Haber Güncellenme Tarihi: 03.11.2026 09:35
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul merkezli 39 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 151 şüpheli yakalandı. Mesajlaşma platformları üzerinden faaliyet gösteren bahis grupları, yapay zekâ destekli AVCI projesiyle tespit edildi.
AVCI projesiyle bahis ağının izine ulaşıldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı.
Dijital ortamda işlenen suçların önlenmesi amacıyla yürütülen incelemelerde, mesajlaşma platformları üzerinden yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten çok sayıda grup ve bu gruplarla bağlantılı şüpheliler belirlendi.
39 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi
Yapay zekâ destekli AVCI projesi kullanılarak gerçekleştirilen teknik incelemelerde, şüphelilerin kimlikleri ve yasa dışı sanal bahis altyapısındaki rolleri tespit edildi.
Elde edilen bulgular doğrultusunda 3 Kasım 2026 tarihinde İstanbul merkezli 39 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 151 şüpheli yakalandı.
Siber suçlarla mücadele sürecek
Yetkililer, vatandaşları yasa dışı bahis faaliyetlerinin oluşturduğu risklerden korumak amacıyla siber suçlarla mücadelenin ülke genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
Açıklamada operasyonda görev alan polis ekipleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tebrik edildi.
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Yapay zeka destekli yasa dışı bahis operasyonu: 151 gözaltı
İstanbul merkezli 39 ilde yapay zekâ destekli AVCI projesi kullanılarak “Yasa Dışı Bahis” suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 151 şüpheli yakalandı.
İstanbul merkezli 39 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 151 şüpheli yakalandı. Mesajlaşma platformları üzerinden faaliyet gösteren bahis grupları, yapay zekâ destekli AVCI projesiyle tespit edildi.
AVCI projesiyle bahis ağının izine ulaşıldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı.
Dijital ortamda işlenen suçların önlenmesi amacıyla yürütülen incelemelerde, mesajlaşma platformları üzerinden yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten çok sayıda grup ve bu gruplarla bağlantılı şüpheliler belirlendi.
39 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi
Yapay zekâ destekli AVCI projesi kullanılarak gerçekleştirilen teknik incelemelerde, şüphelilerin kimlikleri ve yasa dışı sanal bahis altyapısındaki rolleri tespit edildi.
Elde edilen bulgular doğrultusunda 3 Kasım 2026 tarihinde İstanbul merkezli 39 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 151 şüpheli yakalandı.
Siber suçlarla mücadele sürecek
Yetkililer, vatandaşları yasa dışı bahis faaliyetlerinin oluşturduğu risklerden korumak amacıyla siber suçlarla mücadelenin ülke genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
Açıklamada operasyonda görev alan polis ekipleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tebrik edildi.
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