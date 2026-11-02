Muğla'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan ilk bilgilere göre bölgede 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Haber Giriş Tarihi: 02.11.2026 20:11
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2026 20:14
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Muğla'da meydana gelen depremin büyüklüğü 5,1 olarak açıklandı. Sarsıntının merkez üssü ve yerin kaç kilometre derinliğinde gerçekleştiğine ilişkin bilgiler, AFAD'ın ayrıntılı deprem kayıtlarıyla netleşecek.
Depreme ilişkin son durum
Depremin ardından herhangi bir can kaybı, yaralanma veya hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin doğrulanmış bir bilgi paylaşılmadı.
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Muğla'da korkutan deprem, AFAD büyüklüğünü açıkladı
Muğla'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan ilk bilgilere göre bölgede 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Muğla'da meydana gelen depremin büyüklüğü 5,1 olarak açıklandı. Sarsıntının merkez üssü ve yerin kaç kilometre derinliğinde gerçekleştiğine ilişkin bilgiler, AFAD'ın ayrıntılı deprem kayıtlarıyla netleşecek.
Depreme ilişkin son durum
Depremin ardından herhangi bir can kaybı, yaralanma veya hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin doğrulanmış bir bilgi paylaşılmadı.
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