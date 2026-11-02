Tucker Carlson'dan ABD-İran savaşı için nükleer saldırı iddiası!
Tucker Carlson'dan ABD-İran savaşı için nükleer saldırı iddiası!
ABD'li gazeteci Tucker Carlson, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun baskısıyla ABD'nin birkaç gün içinde İran'a nükleer saldırı düzenleyebileceğini öne sürdü. Carlson, böyle bir saldırının Üçüncü Dünya Savaşı'nı kaçınılmaz hale getirebileceği uyarısında bulunurken, İran'dan da savaşın Avrupa'ya sıçrayabileceği açıklaması geldi.
Haber Giriş Tarihi: 02.11.2026 16:45
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2026 17:14
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD'li gazeteci Tucker Carlson, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun baskısıyla ABD'nin birkaç gün içinde İran'a nükleer saldırı başlatabileceğini öne sürdü. İlk nükleer saldırının, 'Üçüncü Dünya Savaşı'nı kaçınılmaz hale getireceğini' öne süren Carlson, 'Trump ve Netanyahu, son derece kötü yönettikleri savaşın müzakere yoluyla çözülmesine karşı çıkıyor ve büyük çaplı muharebe operasyonlarının yeniden başlatılması için bastırıyorlar.' değerlendirmesinde bulundu. İran ise, yeni bir savaşın 'Avrupa'ya sıçrayacağı' uyarısında bulundu.
ABD'li gazeteci Tucker Carlson, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konu hakkında bir paylaşımda bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Netanyahu'nun baskısı altında olduğunu ifade eden Carlson, bunun sonucunda Washington yönetiminin İran'a yönelik birkaç gün içerisinde nükleer saldırı başlatabileceğini iddia etti.
Carlson, "Hedef, İsrail istihbaratının İran hükümetinin nükleer zenginleştirme programını yeniden başlattığını iddia ettiği, İran'ın merkezindeki Kazma Dağı olacaktır. Amerikan cephaneliğindeki hiçbir konvansiyonel silah, zenginleştirme faaliyetlerinin yapıldığı varsayılan tünelleri yok etmek için yaklaşık 90 metre kalınlığındaki yekpare graniti delemez, eldeki tek askeri seçenek nükleer saldırıdır." ifadelerini kullandı.
Netanyahu'nun bu seçeneğin hayata geçirilmesi için Trump'ı "her gün aradığını" öne süren Carlson, Tel Aviv yönetiminin köşeye sıkışmış ve çaresiz durumda olduğunu ifade etti.
Carlson, İsrail'deki seçim sonuçlarının ardından Trump'ın İsrail siyasetine doğrudan müdahil olup yardım etmediği sürece Netanyahu'nun bir hükümet kurmasının mümkün olmadığını ifade ederek, "Aksi takdirde başbakanlık koltuğunu kaybedecek. Onu utanç verici bir son, soruşturmalar ve muhtemelen hapis cezası bekliyor. Netanyahu, Trump'a yakın durmak zorunda. Bu savaşa ihtiyacı var." görüşünü paylaştı.
Bu amaç doğrultusunda Netanyahu'nun ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Amiral Brad Cooper dahil olmak üzere Washington yönetiminin üst düzey yetkililere "azami baskı" uyguladığını ileri süren Carlson, "Her ikisi de, son derece kötü yönettikleri savaşın müzakere yoluyla çözülmesine karşı çıkıyor ve büyük çaplı muharebe operasyonlarının yeniden başlatılması için bastırıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
Carlson, Netanyahu'nun 27 Eylül'de İran'a yönelik "nihai saldırıya" Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) dahil etmek istediğini ancak BAE'nin bunu reddettiğini iddia etti.
- "NÜKLEER BİR SALDIRI, YIKIMI KÖKTEN HIZLANDIRACAKTIR"
Kazma Dağı'nda gerçekleşecek bir yer üstü patlamasının yol açacağı radyoaktif serpintinin, Basra Körfezi'ni kirleterek 100 milyon insanın su kaynağını zehirleyeceğini vurgulayan Carlson, "Nükleer bir saldırı, yıkımı kökten hızlandıracaktır." yorumunu yaptı.
Carlson, ABD dışında hiçbir ülkenin savaşta nükleer silah kullanmadığına dikkati çekerek, kullanmak isteyen başka ülkelerin olduğunu ve ABD'nin olası böyle bir saldırısının da bu ülkelere örnek teşkil edeceğini belirtti.
İlk nükleer saldırının, "Üçüncü Dünya Savaşı'nı kaçınılmaz hale getireceğini" öne süren Carlson, "Washington'da her iki partiden de kimse bu durumdan rahatsız görünmüyor. Şu an ise uçurumun kenarındayız. Konuyu yakından takip edenler, Trump'ın önümüzdeki hafta sonuna kadar nükleer silah kullanıp kullanmama konusunda bir karar verebileceğini belirtiyor." ifadelerini kullandı.
İRAN: SAVAŞ AVRUPA'YA SIÇRAR
İranlı milletvekili ve eski Dışişleri Bakanı Menuçehr Muttaki, katıldığı bir televizyon programında, İran'a yönelik saldırıların küresel etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İngiltere, Almanya, Portekiz ve İtalya gibi Avrupa ülkelerinin topraklarını ve askeri üslerini ABD savaş uçaklarının kullanımına açmasının, bu ülkelerin İran'a yönelik ABD saldırılarına ortaklık ettiği anlamına geldiğini savunan Muttaki, İran'a karşı girişilecek yeni bir savaşın "Avrupa'ya sıçrayacağı" uyarısında bulundu.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
14.42 İsrail'in, İran'a karşı savaşın yeniden başlatılabileceğine ilişkin söylemlerin gündemde olduğu ABD'deki ara seçimlerin arifesinde alarm seviyesini en üst düzeye çıkardığı bildirildi.
11.16 İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, arabulucular üzerinden ABD'ye ilettikleri şartların açık, net ve mantıklı olduğunu belirterek, "Top ABD'nin sahasında." dedi.
11.05 ABD ile İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarıyla başlayan çatışmaların petrol fiyatlarını son yılların en yüksek seviyelerine taşıması sonucu artan akaryakıt maliyetlerinin en ağır faturası ABD'ye kesilirken bunun siyasi bedelini 3 Kasım'daki ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin ödeyebileceği değerlendiriliyor.
10.50 Eski ABD Başkanı Bill Clinton, başkan olduğu dönemde İran'ın nükleer silah geliştirme çabalarını sabote etmeye çalıştıklarını ancak "hiçbir zaman savaşa gidilmesi gerektiğini düşünmediğini" belirtti.
10.35 ABD Başkanı Donald Trump, İran'a olası saldırı iddialarının gündemde olduğu dönemde Tahran'a karşı "iyi davranmak istediğini ancak bir noktada onlara çekiçle vurmaları gerektiğini" belirtti.
09.20 İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Suudi Arabistan açıklarında Basra Körfezi'nde seyreden bir tankerin kimliği henüz belirlenemeyen iki mühimmatla vurulduğunu duyurdu.
03.00 İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan 2 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak infilak ettiğini açıkladı.
23.20 İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde Tahran yönetiminin "yasak" ilan ettiği güzergahı kullanmaya çalışan 2 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak alev aldığını açıkladı.
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Tucker Carlson'dan ABD-İran savaşı için nükleer saldırı iddiası!
ABD'li gazeteci Tucker Carlson, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun baskısıyla ABD'nin birkaç gün içinde İran'a nükleer saldırı düzenleyebileceğini öne sürdü. Carlson, böyle bir saldırının Üçüncü Dünya Savaşı'nı kaçınılmaz hale getirebileceği uyarısında bulunurken, İran'dan da savaşın Avrupa'ya sıçrayabileceği açıklaması geldi.
ABD'li gazeteci Tucker Carlson, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun baskısıyla ABD'nin birkaç gün içinde İran'a nükleer saldırı başlatabileceğini öne sürdü. İlk nükleer saldırının, 'Üçüncü Dünya Savaşı'nı kaçınılmaz hale getireceğini' öne süren Carlson, 'Trump ve Netanyahu, son derece kötü yönettikleri savaşın müzakere yoluyla çözülmesine karşı çıkıyor ve büyük çaplı muharebe operasyonlarının yeniden başlatılması için bastırıyorlar.' değerlendirmesinde bulundu. İran ise, yeni bir savaşın 'Avrupa'ya sıçrayacağı' uyarısında bulundu.
ABD'li gazeteci Tucker Carlson, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konu hakkında bir paylaşımda bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Netanyahu'nun baskısı altında olduğunu ifade eden Carlson, bunun sonucunda Washington yönetiminin İran'a yönelik birkaç gün içerisinde nükleer saldırı başlatabileceğini iddia etti.
Carlson, "Hedef, İsrail istihbaratının İran hükümetinin nükleer zenginleştirme programını yeniden başlattığını iddia ettiği, İran'ın merkezindeki Kazma Dağı olacaktır. Amerikan cephaneliğindeki hiçbir konvansiyonel silah, zenginleştirme faaliyetlerinin yapıldığı varsayılan tünelleri yok etmek için yaklaşık 90 metre kalınlığındaki yekpare graniti delemez, eldeki tek askeri seçenek nükleer saldırıdır." ifadelerini kullandı.
Netanyahu'nun bu seçeneğin hayata geçirilmesi için Trump'ı "her gün aradığını" öne süren Carlson, Tel Aviv yönetiminin köşeye sıkışmış ve çaresiz durumda olduğunu ifade etti.
Carlson, İsrail'deki seçim sonuçlarının ardından Trump'ın İsrail siyasetine doğrudan müdahil olup yardım etmediği sürece Netanyahu'nun bir hükümet kurmasının mümkün olmadığını ifade ederek, "Aksi takdirde başbakanlık koltuğunu kaybedecek. Onu utanç verici bir son, soruşturmalar ve muhtemelen hapis cezası bekliyor. Netanyahu, Trump'a yakın durmak zorunda. Bu savaşa ihtiyacı var." görüşünü paylaştı.
Bu amaç doğrultusunda Netanyahu'nun ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Amiral Brad Cooper dahil olmak üzere Washington yönetiminin üst düzey yetkililere "azami baskı" uyguladığını ileri süren Carlson, "Her ikisi de, son derece kötü yönettikleri savaşın müzakere yoluyla çözülmesine karşı çıkıyor ve büyük çaplı muharebe operasyonlarının yeniden başlatılması için bastırıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
Carlson, Netanyahu'nun 27 Eylül'de İran'a yönelik "nihai saldırıya" Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) dahil etmek istediğini ancak BAE'nin bunu reddettiğini iddia etti.
- "NÜKLEER BİR SALDIRI, YIKIMI KÖKTEN HIZLANDIRACAKTIR"
Kazma Dağı'nda gerçekleşecek bir yer üstü patlamasının yol açacağı radyoaktif serpintinin, Basra Körfezi'ni kirleterek 100 milyon insanın su kaynağını zehirleyeceğini vurgulayan Carlson, "Nükleer bir saldırı, yıkımı kökten hızlandıracaktır." yorumunu yaptı.
Carlson, ABD dışında hiçbir ülkenin savaşta nükleer silah kullanmadığına dikkati çekerek, kullanmak isteyen başka ülkelerin olduğunu ve ABD'nin olası böyle bir saldırısının da bu ülkelere örnek teşkil edeceğini belirtti.
İlk nükleer saldırının, "Üçüncü Dünya Savaşı'nı kaçınılmaz hale getireceğini" öne süren Carlson, "Washington'da her iki partiden de kimse bu durumdan rahatsız görünmüyor. Şu an ise uçurumun kenarındayız. Konuyu yakından takip edenler, Trump'ın önümüzdeki hafta sonuna kadar nükleer silah kullanıp kullanmama konusunda bir karar verebileceğini belirtiyor." ifadelerini kullandı.
İRAN: SAVAŞ AVRUPA'YA SIÇRAR
İranlı milletvekili ve eski Dışişleri Bakanı Menuçehr Muttaki, katıldığı bir televizyon programında, İran'a yönelik saldırıların küresel etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İngiltere, Almanya, Portekiz ve İtalya gibi Avrupa ülkelerinin topraklarını ve askeri üslerini ABD savaş uçaklarının kullanımına açmasının, bu ülkelerin İran'a yönelik ABD saldırılarına ortaklık ettiği anlamına geldiğini savunan Muttaki, İran'a karşı girişilecek yeni bir savaşın "Avrupa'ya sıçrayacağı" uyarısında bulundu.
14.42 İsrail'in, İran'a karşı savaşın yeniden başlatılabileceğine ilişkin söylemlerin gündemde olduğu ABD'deki ara seçimlerin arifesinde alarm seviyesini en üst düzeye çıkardığı bildirildi.
11.16 İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, arabulucular üzerinden ABD'ye ilettikleri şartların açık, net ve mantıklı olduğunu belirterek, "Top ABD'nin sahasında." dedi.
11.05 ABD ile İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarıyla başlayan çatışmaların petrol fiyatlarını son yılların en yüksek seviyelerine taşıması sonucu artan akaryakıt maliyetlerinin en ağır faturası ABD'ye kesilirken bunun siyasi bedelini 3 Kasım'daki ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin ödeyebileceği değerlendiriliyor.
10.50 Eski ABD Başkanı Bill Clinton, başkan olduğu dönemde İran'ın nükleer silah geliştirme çabalarını sabote etmeye çalıştıklarını ancak "hiçbir zaman savaşa gidilmesi gerektiğini düşünmediğini" belirtti.
10.35 ABD Başkanı Donald Trump, İran'a olası saldırı iddialarının gündemde olduğu dönemde Tahran'a karşı "iyi davranmak istediğini ancak bir noktada onlara çekiçle vurmaları gerektiğini" belirtti.
09.20 İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Suudi Arabistan açıklarında Basra Körfezi'nde seyreden bir tankerin kimliği henüz belirlenemeyen iki mühimmatla vurulduğunu duyurdu.
03.00 İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan 2 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak infilak ettiğini açıkladı.
23.20 İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde Tahran yönetiminin "yasak" ilan ettiği güzergahı kullanmaya çalışan 2 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak alev aldığını açıkladı.
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