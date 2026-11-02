Ünlü tatil bölgesini sel vurdu, otomobil denize sürüklendi
Ünlü tatil bölgesini sel vurdu, otomobil denize sürüklendi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak, cadde ve sokaklarda su baskınlarına neden oldu. İlçenin 9 mahallesinde 17 ev ve 3 iş yerini su basarken Mazı Mahallesi'nde sel sularına kapılan bir otomobil denize kadar sürüklendi.
Haber Giriş Tarihi: 02.11.2026 18:19
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2026 18:22
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün Muğla ve çevresi için yaptığı sağanak uyarısının ardından Bodrum'da kuvvetli yağış etkili oldu. Özellikle Yalıkavak, Türkbükü, Gündoğan ve Mazı mahallelerinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
İlçede 9 mahallede toplam 20 noktada su baskını meydana geldi. Baskınların 17'si evlerde, 3'ü ise iş yerlerinde yaşandı. Yağış nedeniyle bazı yollarda ulaşım durma noktasına gelirken ekiplerin müdahalesinin ardından yollar yeniden trafiğe açıldı.
Sel sularına kapılan otomobil denize sürüklendi
Mazı Mahallesi'nde kuvvetli yağış nedeniyle Hurma Deresi'nin su seviyesi yükseldi. Artan debiyle birlikte sel sularına kapılan bir otomobil, dere boyunca sürüklenerek denize kadar ulaştı.
Olayın ardından itfaiye, Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma (BAK), AFAD ve gönüllü ekipler bölgede kurtarma çalışması başlattı. Yalıkavak Mahallesi'nde ise sağanağın etkisiyle bir istinat duvarı çöktü.
Metrekareye 46 kilogram yağış düştü
Bodrum'da etkili olan sağanak sırasında metrekareye 46 kilogram yağış kaydedildi. Yoğun yağış, ilçenin farklı mahallelerinde su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara yol açtı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Ünlü tatil bölgesini sel vurdu, otomobil denize sürüklendi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak, cadde ve sokaklarda su baskınlarına neden oldu. İlçenin 9 mahallesinde 17 ev ve 3 iş yerini su basarken Mazı Mahallesi'nde sel sularına kapılan bir otomobil denize kadar sürüklendi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün Muğla ve çevresi için yaptığı sağanak uyarısının ardından Bodrum'da kuvvetli yağış etkili oldu. Özellikle Yalıkavak, Türkbükü, Gündoğan ve Mazı mahallelerinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
İlçede 9 mahallede toplam 20 noktada su baskını meydana geldi. Baskınların 17'si evlerde, 3'ü ise iş yerlerinde yaşandı. Yağış nedeniyle bazı yollarda ulaşım durma noktasına gelirken ekiplerin müdahalesinin ardından yollar yeniden trafiğe açıldı.
Sel sularına kapılan otomobil denize sürüklendi
Mazı Mahallesi'nde kuvvetli yağış nedeniyle Hurma Deresi'nin su seviyesi yükseldi. Artan debiyle birlikte sel sularına kapılan bir otomobil, dere boyunca sürüklenerek denize kadar ulaştı.
Olayın ardından itfaiye, Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma (BAK), AFAD ve gönüllü ekipler bölgede kurtarma çalışması başlattı. Yalıkavak Mahallesi'nde ise sağanağın etkisiyle bir istinat duvarı çöktü.
Metrekareye 46 kilogram yağış düştü
Bodrum'da etkili olan sağanak sırasında metrekareye 46 kilogram yağış kaydedildi. Yoğun yağış, ilçenin farklı mahallelerinde su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara yol açtı.
Çok Okunanlar