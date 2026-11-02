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Fon soruşturmasında yeni gelişme: 18,3 milyar TL tahsil edildi

Fon soruşturmasında 37 kişi aldıkları parayı iade etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında toplam 18 milyar 340 milyon TL tahsil edildi.

Haber Giriş Tarihi: 02.11.2026 12:48
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2026 12:49
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Fon soruşturmasında yeni gelişme: 18,3 milyar TL tahsil edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 37 kişinin aldığı parayı iade ettiği, bugüne kadar toplam 18 milyar 340 milyon TL tahsil edildiği bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

37 kişiden 18 milyar 340 milyon TL tahsil edildi

Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, cuma günü itibarıyla 37 kişinin söz konusu paraları geri verdiği öğrenildi. Bu kişilerden tahsil edilen toplam tutarın ise 18 milyar 340 milyon TL olduğu kaydedildi.

Soruşturmada yeni gelişmeler bekleniyor

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin incelemeler sürerken, paraların iadesine yönelik tahsilatın soruşturma dosyasına yansıyan önemli gelişmelerden biri olduğu belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmadaki çalışmalar devam ediyor.

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