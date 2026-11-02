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MHP lideri Bahçeli'nin ailesinden acı haber

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Prof. Dr. Serpil Bahçeli hayatını kaybetti. Serpil Bahçeli'nin vefatının ardından ailenin memleketi Osmaniye'de taziyeleri kabul etmek üzere çadır kuruldu.

Haber Giriş Tarihi: 02.11.2026 20:19
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2026 20:20
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
MHP lideri Bahçeli'nin ailesinden acı haber

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Prof. Dr. Serpil Bahçeli'nin yaşamını yitirdiği bildirildi. Vefat nedenine ve cenaze töreninin ayrıntılarına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Osmaniye'de taziye çadırı kuruldu

Serpil Bahçeli'nin vefatının ardından Osmaniye'de yakınları ve taziyeye gelen vatandaşlar için taziye çadırı hazırlandı. Taziye ziyaretlerinin burada kabul edilmesi amacıyla düzenleme yapıldı.

Cenaze töreninin tarihi ve defin yerine ilişkin ayrıntılar, aile veya yetkili kaynaklardan yapılacak açıklamalarla netleşecek.

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