Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Prof. Dr. Serpil Bahçeli hayatını kaybetti. Serpil Bahçeli'nin vefatının ardından ailenin memleketi Osmaniye'de taziyeleri kabul etmek üzere çadır kuruldu.
Haber Giriş Tarihi: 02.11.2026 20:19
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2026 20:20
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Prof. Dr. Serpil Bahçeli'nin yaşamını yitirdiği bildirildi. Vefat nedenine ve cenaze töreninin ayrıntılarına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
Osmaniye'de taziye çadırı kuruldu
Serpil Bahçeli'nin vefatının ardından Osmaniye'de yakınları ve taziyeye gelen vatandaşlar için taziye çadırı hazırlandı. Taziye ziyaretlerinin burada kabul edilmesi amacıyla düzenleme yapıldı.
Cenaze töreninin tarihi ve defin yerine ilişkin ayrıntılar, aile veya yetkili kaynaklardan yapılacak açıklamalarla netleşecek.
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MHP lideri Bahçeli'nin ailesinden acı haber
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Prof. Dr. Serpil Bahçeli hayatını kaybetti. Serpil Bahçeli'nin vefatının ardından ailenin memleketi Osmaniye'de taziyeleri kabul etmek üzere çadır kuruldu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Prof. Dr. Serpil Bahçeli'nin yaşamını yitirdiği bildirildi. Vefat nedenine ve cenaze töreninin ayrıntılarına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
Osmaniye'de taziye çadırı kuruldu
Serpil Bahçeli'nin vefatının ardından Osmaniye'de yakınları ve taziyeye gelen vatandaşlar için taziye çadırı hazırlandı. Taziye ziyaretlerinin burada kabul edilmesi amacıyla düzenleme yapıldı.
Cenaze töreninin tarihi ve defin yerine ilişkin ayrıntılar, aile veya yetkili kaynaklardan yapılacak açıklamalarla netleşecek.
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