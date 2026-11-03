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7 il için kuvvetli yağış uyarısı

Kıyı Ege ile Marmara'nın batısında beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 7 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Haber Giriş Tarihi: 03.11.2026 08:12
Haber Güncellenme Tarihi: 03.11.2026 08:12
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
7 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun güneyi ile Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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