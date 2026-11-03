Fon soruşturmasında yeni gelişme! Korkmaz Enes Ergun tutuklandı
Fon soruşturmasında yeni gelişme! Korkmaz Enes Ergun tutuklandı
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'rüşvet' iddiasıyla gözaltına alınan eski Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandı.
Haber Giriş Tarihi: 03.11.2026 09:08
Haber Güncellenme Tarihi: 03.11.2026 09:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" suçlarını işlediği iddiasıyla gözaltına alınarak İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen eski Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun'un sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.
Hakimlik, Ergun'un tutuklanmasına karar verdi.
Soruşturma kapsamında 31 Ekim'de gözaltına alınan Ergun, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "rüşvet almak" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderilmişti.
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Fon soruşturmasında yeni gelişme! Korkmaz Enes Ergun tutuklandı
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'rüşvet' iddiasıyla gözaltına alınan eski Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" suçlarını işlediği iddiasıyla gözaltına alınarak İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen eski Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun'un sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.
Hakimlik, Ergun'un tutuklanmasına karar verdi.
Soruşturma kapsamında 31 Ekim'de gözaltına alınan Ergun, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "rüşvet almak" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderilmişti.
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