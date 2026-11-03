Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Nazif Zorlu için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Nazif Zorlu için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu için taziye mesajı yayımladı.
Haber Giriş Tarihi: 03.11.2026 12:39
Haber Güncellenme Tarihi: 03.11.2026 12:39
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu için taziye mesajı yayımladı.
Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin değerli iş insanlarından Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Ahmet Nazif Zorlu'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor, Zorlu ailesine sabrıcemil, iş dünyamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Nazif Zorlu için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu için taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu için taziye mesajı yayımladı.
Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin değerli iş insanlarından Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Ahmet Nazif Zorlu'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor, Zorlu ailesine sabrıcemil, iş dünyamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.
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