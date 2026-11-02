Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik yürütüldüğü belirtilen kara para aklama soruşturmasında yeni tutuklama kararları verildiği bildirildi. İstanbul'da gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 4'ünün tutuklandığı, 6'sının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı aktarıldı.
Haber Giriş Tarihi: 02.11.2026 21:30
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2026 21:33
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 10 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürüldü.
Savcılık işlemlerinin ardından şüphelilerden 4'ü tutuklama, 6'sı ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.
4 şüpheli hakkında tutuklama kararı
Sulh ceza hâkimliği, tutuklama talebiyle sevk edilen 4 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Diğer 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmalarına hükmedildiği bildirildi.
Aktarılan bilgilere göre tutuklanan şüphelilerin isimleri şöyle:
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Sarıgül soruşturmasında 4 şüpheli daha tutuklandı
Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik yürütüldüğü belirtilen kara para aklama soruşturmasında yeni tutuklama kararları verildiği bildirildi. İstanbul'da gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 4'ünün tutuklandığı, 6'sının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı aktarıldı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 10 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürüldü.
Savcılık işlemlerinin ardından şüphelilerden 4'ü tutuklama, 6'sı ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.
4 şüpheli hakkında tutuklama kararı
Sulh ceza hâkimliği, tutuklama talebiyle sevk edilen 4 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Diğer 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmalarına hükmedildiği bildirildi.
Aktarılan bilgilere göre tutuklanan şüphelilerin isimleri şöyle:
Aynur Aydın
Davut Kaymak
Ahmet Meriç
Altuğ Altunbaş Sürer
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