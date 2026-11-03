Kremlin'den Rusya'nın Türk Devletleri Teşkilatı'na katılımına yeşil ışık
Kremlin'den Rusya'nın Türk Devletleri Teşkilatı'na katılımına yeşil ışık
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Türk Devletleri Teşkilatı'nın çalışmalarına katılmasının mantıklı olacağını belirterek, konunun Kazakistan ile yapılacak temaslarda gündeme gelebileceğini söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 03.11.2026 12:38
Haber Güncellenme Tarihi: 03.11.2026 12:39
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) katılımına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Rusya'nın da teşkilata katılması yönünde adımlar atılması gerektiğine ilişkin açıklamasını değerlendiren Peskov, Rusya'nın TDT'nin çalışmalarında yer almasının mantıklı olacağını ifade etti.
Rusya'da Türk kökenli halkların yaşadığı çok sayıda bölge bulunduğuna dikkati çeken Peskov, "Rusya'nın Türk Devletleri Teşkilatı'nın çalışmalarına katılması mantıklı olacak. Burada, Rusya'nın belirli bölgelerinin değil, Rusya'nın katılması söz konusudur." dedi.
Peskov, konuya ilişkin henüz resmi bir davet almadıklarını belirterek, meselenin Kazakistan ile yapılacak temaslarda gündeme geleceğini kaydetti.
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Kremlin'den Rusya'nın Türk Devletleri Teşkilatı'na katılımına yeşil ışık
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Türk Devletleri Teşkilatı'nın çalışmalarına katılmasının mantıklı olacağını belirterek, konunun Kazakistan ile yapılacak temaslarda gündeme gelebileceğini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) katılımına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Rusya'nın da teşkilata katılması yönünde adımlar atılması gerektiğine ilişkin açıklamasını değerlendiren Peskov, Rusya'nın TDT'nin çalışmalarında yer almasının mantıklı olacağını ifade etti.
Rusya'da Türk kökenli halkların yaşadığı çok sayıda bölge bulunduğuna dikkati çeken Peskov, "Rusya'nın Türk Devletleri Teşkilatı'nın çalışmalarına katılması mantıklı olacak. Burada, Rusya'nın belirli bölgelerinin değil, Rusya'nın katılması söz konusudur." dedi.
Peskov, konuya ilişkin henüz resmi bir davet almadıklarını belirterek, meselenin Kazakistan ile yapılacak temaslarda gündeme geleceğini kaydetti.
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