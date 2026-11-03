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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hayatını kaybeden kardeşi Serpil Bahçeli için taziye mesajı yayımladı.

Haber Giriş Tarihi: 03.11.2026 08:08
Haber Güncellenme Tarihi: 03.11.2026 08:09
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin kıymetli kardeşi Serpil Hanım’ın vefatını üzüntüyle öğrendim.

Serpil Bahçeli’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor, Devlet Bey başta olmak üzere ailesinin ve yakınlarının acısını yürekten paylaşıyorum. Rabb’im mekânını cennet, derecatını ali eylesin"

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