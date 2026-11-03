Bolu Belediyesi bünyesinde yürütülen “ihaleye fesat karıştırma” ve “zimmet” soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Park ve Bahçeler Müdürü Neşe Esen ile Tural Ateş hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanarak tahliye kararı verildi. Karar, şüphelilerin avukatları tarafından yapılan tahliye başvurusunun ardından dosyanın yeniden değerlendirilmesiyle alındı.
Haber Giriş Tarihi: 03.11.2026 21:26
Haber Güncellenme Tarihi: 03.11.2026 21:27
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belediye bünyesinde yürütülen soruşturma kapsamında 26 Ekim 2026 sabahı önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. “İhaleye fesat karıştırma” ve “zimmet” suçlamaları kapsamında düzenlenen operasyonda dört kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Park ve Bahçeler Müdürü Neşe Esen ile aynı müdürlükte görev yapan Samet Bilge ve Tural Ateş yer aldı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Üç şüpheli tutuklanmıştı
Adliyeye çıkarılan dört şüpheliden Rasim Özdemir, Neşe Esen ve Tural Ateş, nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Samet Bilge ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında verilen ilk kararla üç şüpheli hakkında tutuklama tedbiri uygulanırken bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş oldu.
Tahliye başvurusu üzerine karar değişti
Tutuklanan üç kişinin avukatları, müvekkillerinin tahliye edilmesi talebiyle başvuruda bulundu. Dosyanın yeniden incelenmesinin ardından Rasim Özdemir, Neşe Esen ve Tural Ateş'in ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmesine karar verildi.
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Bolu Belediyesi soruşturmasında 3 kişiye ev hapsi
Bolu Belediyesi bünyesinde yürütülen “ihaleye fesat karıştırma” ve “zimmet” soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Park ve Bahçeler Müdürü Neşe Esen ile Tural Ateş hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanarak tahliye kararı verildi. Karar, şüphelilerin avukatları tarafından yapılan tahliye başvurusunun ardından dosyanın yeniden değerlendirilmesiyle alındı.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belediye bünyesinde yürütülen soruşturma kapsamında 26 Ekim 2026 sabahı önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. “İhaleye fesat karıştırma” ve “zimmet” suçlamaları kapsamında düzenlenen operasyonda dört kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Park ve Bahçeler Müdürü Neşe Esen ile aynı müdürlükte görev yapan Samet Bilge ve Tural Ateş yer aldı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Üç şüpheli tutuklanmıştı
Adliyeye çıkarılan dört şüpheliden Rasim Özdemir, Neşe Esen ve Tural Ateş, nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Samet Bilge ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında verilen ilk kararla üç şüpheli hakkında tutuklama tedbiri uygulanırken bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş oldu.
Tahliye başvurusu üzerine karar değişti
Tutuklanan üç kişinin avukatları, müvekkillerinin tahliye edilmesi talebiyle başvuruda bulundu. Dosyanın yeniden incelenmesinin ardından Rasim Özdemir, Neşe Esen ve Tural Ateş'in ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmesine karar verildi.
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