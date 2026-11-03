Milas Belediye Başkan Vekili Barbaros Gezgin oldu

Muğla'nın Milas ilçesinde, Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkan vekili seçimini Yeni Parti adayı Barbaros Gezgin kazandı. Milas Belediye Meclisinde 30 üyenin oy kullandığı seçim, dördüncü turda sonuçlandı. Cumhur İttifakı adayı Sibel Karakaş karşısında 18 oy alan Gezgin, Milas Belediye Başkan Vekili seçildi. Seçim sürecinde CHP'nin ilk ve üçüncü turdaki oylamalara ilişkin itirazları da gündeme geldi.
Haber Giriş Tarihi: 03.11.2026 20:32
Haber Güncellenme Tarihi: 03.11.2026 20:39
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Milas Belediyesi Ek Hizmet Binası Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen seçim, yoklamanın ardından adayların açıklanmasıyla başladı. Cumhur İttifakı Sibel Karakaş'ı, CHP Çağlar Koban'ı, Yeni Parti ise Barbaros Gezgin'i aday gösterdi.
Gizli oy ve açık tasnif yöntemiyle yapılan ilk turda 30 meclis üyesi oy kullandı. Üç oyun geçersiz sayıldığı oylamada CHP adayı Çağlar Koban 10, Yeni Parti adayı Barbaros Gezgin 9, Cumhur İttifakı adayı Sibel Karakaş ise 8 oy aldı.
İlk turda gerekli üçte iki çoğunluğa ulaşılamaması üzerine ikinci tura geçildi. İkinci turda üç aday da 10'ar oy aldı. Gerekli çoğunluk sağlanamadığı için seçim üçüncü tura taşındı.
Üçüncü turda CHP adayı yarış dışı kaldı
Üçüncü tur oylamasında kullanılan 30 oyun biri geçersiz sayıldı. Cumhur İttifakı adayı Sibel Karakaş ile Yeni Parti adayı Barbaros Gezgin 10'ar oy alırken, CHP adayı Çağlar Koban 9 oyda kaldı.
Üçüncü turda da seçim için gerekli çoğunluk sağlanamadı. Böylece dördüncü turda en fazla oy alan iki aday olan Sibel Karakaş ve Barbaros Gezgin yarıştı.
CHP tarafından seçim öncesinde ve oylama sırasında birinci ve üçüncü turdaki işlemlere ilişkin itiraz dilekçeleri sunuldu.
Barbaros Gezgin 18 oyla başkan vekili seçildi
Dördüncü turda kullanılan 30 oyun ikisi geçersiz sayıldı. Yeni Parti adayı Barbaros Gezgin 18 oy alırken, Cumhur İttifakı adayı Sibel Karakaş 10 oyda kaldı.
Bu sonuçla Barbaros Gezgin, Milas Belediye Başkan Vekilliğine seçildi. Seçimin ardından Gezgin ile Yeni Parti Bilecik Milletvekili ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, destek verenlere teşekkür etti.
Seçimi AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Yeni Parti Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Yaşar Tüzün, CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı, siyasi partilerin il başkanları ve partililer de takip etti.
Milas Belediyesindeki soruşturmada 18 kişi tutuklandı
Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un görevden uzaklaştırılmasına uzanan süreç, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediyede düzenlenen iş deneyim belgeleri ve ihale evrakına ilişkin başlatılan soruşturmayla başladı.
Soruşturma kapsamında 20 Ekim 2026 tarihinde Muğla, Adana, Ankara, Bursa, Elazığ, Hakkari, İstanbul, Gaziantep, Kilis, Kocaeli, Manisa, Van ve Ordu'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, aralarında Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile oğlu Doruk Topuz'un da bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 15'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 20 kişi 23 Ekim'de adliyeye sevk edildi.
Adli süreçte Fevzi Topuz ve Doruk Topuz'un da aralarında bulunduğu 18 şüpheli tutuklandı. İki şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Tutuklanan Fevzi Topuz, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.
İhale dosyalarında 3,7 milyar liralık işlem incelendi
Soruşturmanın, şirketler tarafından sunulan ihale evrakının sahte olduğu ve bu belgeler üzerinden iş deneyim belgeleri düzenlendiği iddiaları üzerine başlatıldığı bildirildi.
Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, yapılmadığı halde gerçekleştirilmiş gibi gösterilen işlerin ihale bedelleri toplamı 2 milyar 579 milyon 555 bin 355 TL olarak belirlendi.
Kamu İhale Kurumundan temin edilen bilgi ve belgelere göre, sahte olduğu öne sürülen başvuru evrakıyla alınan iş deneyim belgelerini kullanan 8 şirketin, kamu ihaleleri dahil 25 ihaleye katıldığı tespit edildiği belirtildi.
Söz konusu ihalelerin toplam bedelinin 3 milyar 714 milyon 262 bin 711 TL 18 kuruş olduğu kaydedildi. Ayrıca şirketlerin bu belgeler aracılığıyla doğrudan veya dolaylı olarak 342 milyon 880 bin TL tutarında sermaye artırımına gittiği iddia edildi.
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Milas Belediye Başkan Vekili Barbaros Gezgin oldu
Muğla'nın Milas ilçesinde, Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkan vekili seçimini Yeni Parti adayı Barbaros Gezgin kazandı. Milas Belediye Meclisinde 30 üyenin oy kullandığı seçim, dördüncü turda sonuçlandı. Cumhur İttifakı adayı Sibel Karakaş karşısında 18 oy alan Gezgin, Milas Belediye Başkan Vekili seçildi. Seçim sürecinde CHP'nin ilk ve üçüncü turdaki oylamalara ilişkin itirazları da gündeme geldi.
Milas Belediyesi Ek Hizmet Binası Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen seçim, yoklamanın ardından adayların açıklanmasıyla başladı. Cumhur İttifakı Sibel Karakaş'ı, CHP Çağlar Koban'ı, Yeni Parti ise Barbaros Gezgin'i aday gösterdi.
Gizli oy ve açık tasnif yöntemiyle yapılan ilk turda 30 meclis üyesi oy kullandı. Üç oyun geçersiz sayıldığı oylamada CHP adayı Çağlar Koban 10, Yeni Parti adayı Barbaros Gezgin 9, Cumhur İttifakı adayı Sibel Karakaş ise 8 oy aldı.
İlk turda gerekli üçte iki çoğunluğa ulaşılamaması üzerine ikinci tura geçildi. İkinci turda üç aday da 10'ar oy aldı. Gerekli çoğunluk sağlanamadığı için seçim üçüncü tura taşındı.
Üçüncü turda CHP adayı yarış dışı kaldı
Üçüncü tur oylamasında kullanılan 30 oyun biri geçersiz sayıldı. Cumhur İttifakı adayı Sibel Karakaş ile Yeni Parti adayı Barbaros Gezgin 10'ar oy alırken, CHP adayı Çağlar Koban 9 oyda kaldı.
Üçüncü turda da seçim için gerekli çoğunluk sağlanamadı. Böylece dördüncü turda en fazla oy alan iki aday olan Sibel Karakaş ve Barbaros Gezgin yarıştı.
CHP tarafından seçim öncesinde ve oylama sırasında birinci ve üçüncü turdaki işlemlere ilişkin itiraz dilekçeleri sunuldu.
Barbaros Gezgin 18 oyla başkan vekili seçildi
Dördüncü turda kullanılan 30 oyun ikisi geçersiz sayıldı. Yeni Parti adayı Barbaros Gezgin 18 oy alırken, Cumhur İttifakı adayı Sibel Karakaş 10 oyda kaldı.
Bu sonuçla Barbaros Gezgin, Milas Belediye Başkan Vekilliğine seçildi. Seçimin ardından Gezgin ile Yeni Parti Bilecik Milletvekili ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, destek verenlere teşekkür etti.
Seçimi AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Yeni Parti Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Yaşar Tüzün, CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı, siyasi partilerin il başkanları ve partililer de takip etti.
Milas Belediyesindeki soruşturmada 18 kişi tutuklandı
Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un görevden uzaklaştırılmasına uzanan süreç, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediyede düzenlenen iş deneyim belgeleri ve ihale evrakına ilişkin başlatılan soruşturmayla başladı.
Soruşturma kapsamında 20 Ekim 2026 tarihinde Muğla, Adana, Ankara, Bursa, Elazığ, Hakkari, İstanbul, Gaziantep, Kilis, Kocaeli, Manisa, Van ve Ordu'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, aralarında Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile oğlu Doruk Topuz'un da bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 15'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 20 kişi 23 Ekim'de adliyeye sevk edildi.
Adli süreçte Fevzi Topuz ve Doruk Topuz'un da aralarında bulunduğu 18 şüpheli tutuklandı. İki şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Tutuklanan Fevzi Topuz, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.
İhale dosyalarında 3,7 milyar liralık işlem incelendi
Soruşturmanın, şirketler tarafından sunulan ihale evrakının sahte olduğu ve bu belgeler üzerinden iş deneyim belgeleri düzenlendiği iddiaları üzerine başlatıldığı bildirildi.
Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, yapılmadığı halde gerçekleştirilmiş gibi gösterilen işlerin ihale bedelleri toplamı 2 milyar 579 milyon 555 bin 355 TL olarak belirlendi.
Kamu İhale Kurumundan temin edilen bilgi ve belgelere göre, sahte olduğu öne sürülen başvuru evrakıyla alınan iş deneyim belgelerini kullanan 8 şirketin, kamu ihaleleri dahil 25 ihaleye katıldığı tespit edildiği belirtildi.
Söz konusu ihalelerin toplam bedelinin 3 milyar 714 milyon 262 bin 711 TL 18 kuruş olduğu kaydedildi. Ayrıca şirketlerin bu belgeler aracılığıyla doğrudan veya dolaylı olarak 342 milyon 880 bin TL tutarında sermaye artırımına gittiği iddia edildi.
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