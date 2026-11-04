Ara seçimlerde Trump'a soğuk duş! Yenilgiyi kabul etti
Ara seçimlerde Trump'a soğuk duş! Yenilgiyi kabul etti
ABD Kongre ara seçimlerinde Demokratlar, resmi olmayan sonuçlara göre Senato'da çoğunluğu elde ederek 53 sandalyeye ulaştı. Demokratlar Temsilciler Meclisi'nde de seçimi açık ara önde götürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'tan da yenilgiyi kabul eden bir açıklama geldi. Trump, 'Ben oy pusulasında yer almıyordum, eğer alsaydım büyük bir farkla kazanırdık.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 04.11.2026 09:27
Haber Güncellenme Tarihi: 04.11.2026 09:29
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD'de Başkan Donald Trump'ın siyasi geleceği ve Kongre'deki güç dengeleri açısından kritik önem taşıyan ara seçimlerde sandıklar kapanırken, sonuçlar netleşmeye başladı.
Seçmenler, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ve 100 sandalyeli Senatonun 35 sandalyesi için sandık başına gitti.
Trump'ın ikinci başkanlık döneminin en büyük sınavı olarak görülen ara seçimlerde, ön sonuçlara göre Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğunu koruyamadı.
DEMOKRATLAR, SENATO'DA ÇOĞUNLUĞU ELDE ETTİ
Demokratlar, resmi olmayan sonuçlara göre Senato'da çoğunluğu elde ederek 53 sandalyeye ulaştı. Bu sonuçlara göre Demokratlar Kongrenin üst kanadı olan Senato'da çoğunluğu Cumhuriyetçilerden geri aldı.
Senato'da son durum: Demokratlar 53, Cumhuriyetçiler 41.
Temsilciler Meclisi'nde son durum: Demokratlar 219, Cumhuriyetçiler 123.
ABD BAŞKANI TRUMP'TAN SEÇİM SONUÇLARINA İLİŞKİN İLK DEĞERLENDİRME
ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların önde götürdüğü Kongre ara seçimlerine ilişkin ilk değerlendirmesinde, "Ben oy pusulasında yer almıyordum, eğer alsaydım büyük bir farkla kazanırdık." ifadesini kullandı.
Seçim sonuçlarını Beyaz Saray'da takip eden ABD Başkanı Trump, Demokratların önde götürdüğü yarışa ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Trump, açıklamasında, "Ben oy pusulasında yer almıyordum, eğer alsaydım büyük bir farkla kazanırdık." değerlendirmesinde bulundu.
TRUMP, SEÇİM SONUÇLARINI KABUL ETMEYE VE DEMOKRATLARLA ÇALIŞMAYA HAZIR OLDUĞUNU AÇIKLADI
ABD Başkanı Trump, Kongre ara seçimlerine ilişkin New York Times (NYT) gazetesine yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarını değerlendirdi.
Demokratların önde götürdüğü seçimlere ilişkin Trump, "bu sonuçları kesinlikle kabul etmeye hazır olduğunu" ve Demokratlarla işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi. Trump, "Onlarla çalışmayı dört gözle bekliyorum. Muhtemelen beraber çalışmak için bir çözüm buluruz." değerlendirmesinde bulundu.
İşte ABD seçimlerinde yaşanan gelişmeler;
09.10 ABD'de, Senatonun bir kısmının ve Temsilciler Meclisinin tamamının yenileneceği ara seçimler için oy kullanma işlemleri tüm eyaletlerde sona erdi.
08.49 ABD Başkanı Donald Trump, ülkede düzenlenen ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin yaşadığı kayıpların nedeninin kısmen İran'a yönelik sürdürülen savaş olabileceğini belirtti.
08.34 Trump'a seçimi İran mı kaybettirdi?
İran Meclis Başkanı Kalibaf: Amerikalılar "savaşa hayır" dedi
08.26 ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların önde götürdüğü Kongre ara seçimlerinin sonuçlarını değerlendirirken, "İran konusunda aldığı kararın kesinlikle doğru olduğuna emin olduğunu" söyledi.
08.17 ABD Kongre ara seçimlerinde, Cumhuriyetçi Partinin kalesi olarak bilinen Texas eyaletindeki Senato yarışını Demokratların adayı James Talarico kazandı.
07.51 Seçim yenilgisini kabul eden ABD Başkanı Trump "Veto" yazılı şapka paylaştı.
07.44 ABD Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin kalesi olarak bilinen Texas eyaletindeki Senato yarışını Demokratların adayı James Talarico kazandı.
07.39 ABD Kongre ara seçimlerinde Demokratlar, resmi olmayan sonuçlara göre Senato'da çoğunluğu elde ederek 51 sandalyeye ulaştı.
07.15 Temsilciler Meclisi'nde son durum: Demokratlar 147, Cumhuriyetçiler 89.
06.55 ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların önde götürdüğü Kongre ara seçimlerine ilişkin ilk değerlendirmesinde, "Ben oy pusulasında yer almıyordum, eğer alsaydım büyük bir farkla kazanırdık." ifadesini kullandı.
06.14 ABD'de 2026 Kongre ara seçimlerinde, Temsilciler Meclisi için yapılan yarışta Demokratlar 103, Cumhuriyetçiler 61 sandalye kazandı. 06.12 ABD'de oy sayımının sürdüğü ara seçimlerde, Georgia eyaletinde Demokrat aday Keisha Lance Bottoms, ABD'nin ilk siyahi kadın valisi seçildi.
05.39 ABD'de 2026 Kongre ara seçimlerinde seçime giren Senato koltuklarından 4'ünü Cumhuriyetçiler, 11'ini Demokratlar aldı.
05.34 ABD'de 2026 Kongre ara seçimlerinde, Temsilciler Meclisi için yapılan yarışta Demokratlar 79, Cumhuriyetçiler 41 sandalye kazandı.
05.20 ABD Kongre ara seçimlerinde Temsilciler Meclisinin Filistin asıllı üyesi Rashida Tlaib, Michigan eyaletinden girdiği seçimleri kazandı.
05.12 ABD'de resmi olmayan Kongre ara seçim sonuçları açıklanırken Demokratlar, Kuzey Carolina'daki Senato koltuğunu Cumhuriyetçilerden geri aldı.
04.54 ABD'de 2026 Kongre ara seçimlerinde, Temsilciler Meclisi için yapılan yarışta Demokratlar 44, Cumhuriyetçiler 21 sandalye kazandı.
04.48 ABD'de 2026 Kongre ara seçimlerinde Georgia, Virginia, Massachusetts, Rhode Island, Delaware, New Jersey, Illinois, North Carolina ve New Hampshire eyaletlerinde Demokratlar, Senato'da 9 sandalye kazandı.
03.26 ABD Başkanı Donald Trump, Kongre ara seçimleriyle bağlantılı olarak "gerekirse" Demokratların yönettiği şehirlere Ulusal Muhafız birliklerini göndereceğini belirtti.
02.52 ABD'de yapılan Kongre ara seçimlerinde sandıklar kapanmaya başlarken, sandık çıkış anketlerine göre halkın büyük bölümünün en öncelikli konusu ekonomi ve hayat pahalılığı oldu.
02.00 ABD'de Başkan Trump yönetiminin yasama gücünü ve Kongredeki siyasi dengeyi şekillendirecek ara seçimlerde sandıklar kapanmaya başladı
00.56 ABD'nin Florida eyaletinde, Kongre ara seçimleri için oy kullanıldığı gün, şiddetli yağışların yol açtığı sel baskınları nedeniyle 21'den fazla oy merkezi güvenli bölgelere taşındı.
00.29 ABD Maine Eyalet Sekreteri Shenna Bellows, seçimlere katılım oranında rekor kırma yolunda ilerlediklerini belirtti.
00.05 ABD'de Kongre ara seçimleri için oy verme işlemleri devam ederken, yaklaşık 60 milyon seçmenin erken oy kullandığı bildirildi.
23.15 Amerika Birleşik Devletleri genelinde devam eden ara seçimler kapsamında Chicago kentinde oy verme işlemleri sürerken, Chicago Seçim Komisyonu (CBEC) genel merkezi bünyesinde oluşturulan çağrı merkezi hizmet veriyor.
23.12 ABD Washington'da sabahın erken saatlerinde başlayan oy verme işlemi devam ediyor.
22.32 San Francisco şehrinde sabahın erken saatlerinde başlayan oy verme işlemi devam ediyor.
22.15 Georgia eyaletinde oy verme işlemi sabahın erken saatlerinde başladı.
21.48 Amerika Birleşik Devletleri (ABD) genelinde düzenlenen ara seçimler kapsamında New York eyaletinde oy verme işlemi sabahın erken saatlerinde başladı.
ABD ARA SEÇİMLERİ
ABD halkı bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senato'daki 100 sandalyenin de 35'i için sandık başında.
ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi, biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiyor.
Kongrenin 100 üyeli Senato kanadında da 6 yıllığına seçilen senatörlerin üçte biri, her iki yılda bir seçimle yenileniyor.
ABD Temsilciler Meclisinde çoğunluğa ulaşmak için 218, Senatoda ise 51 sandalyeye ulaşmak gerekiyor.
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Ara seçimlerde Trump'a soğuk duş! Yenilgiyi kabul etti
ABD Kongre ara seçimlerinde Demokratlar, resmi olmayan sonuçlara göre Senato'da çoğunluğu elde ederek 53 sandalyeye ulaştı. Demokratlar Temsilciler Meclisi'nde de seçimi açık ara önde götürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'tan da yenilgiyi kabul eden bir açıklama geldi. Trump, 'Ben oy pusulasında yer almıyordum, eğer alsaydım büyük bir farkla kazanırdık.' dedi.
ABD'de Başkan Donald Trump'ın siyasi geleceği ve Kongre'deki güç dengeleri açısından kritik önem taşıyan ara seçimlerde sandıklar kapanırken, sonuçlar netleşmeye başladı.
Seçmenler, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ve 100 sandalyeli Senatonun 35 sandalyesi için sandık başına gitti.
Trump'ın ikinci başkanlık döneminin en büyük sınavı olarak görülen ara seçimlerde, ön sonuçlara göre Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğunu koruyamadı.
DEMOKRATLAR, SENATO'DA ÇOĞUNLUĞU ELDE ETTİ
Demokratlar, resmi olmayan sonuçlara göre Senato'da çoğunluğu elde ederek 53 sandalyeye ulaştı. Bu sonuçlara göre Demokratlar Kongrenin üst kanadı olan Senato'da çoğunluğu Cumhuriyetçilerden geri aldı.
Senato'da son durum: Demokratlar 53, Cumhuriyetçiler 41.
Temsilciler Meclisi'nde son durum: Demokratlar 219, Cumhuriyetçiler 123.
ABD BAŞKANI TRUMP'TAN SEÇİM SONUÇLARINA İLİŞKİN İLK DEĞERLENDİRME
ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların önde götürdüğü Kongre ara seçimlerine ilişkin ilk değerlendirmesinde, "Ben oy pusulasında yer almıyordum, eğer alsaydım büyük bir farkla kazanırdık." ifadesini kullandı.
Seçim sonuçlarını Beyaz Saray'da takip eden ABD Başkanı Trump, Demokratların önde götürdüğü yarışa ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Trump, açıklamasında, "Ben oy pusulasında yer almıyordum, eğer alsaydım büyük bir farkla kazanırdık." değerlendirmesinde bulundu.
TRUMP, SEÇİM SONUÇLARINI KABUL ETMEYE VE DEMOKRATLARLA ÇALIŞMAYA HAZIR OLDUĞUNU AÇIKLADI
ABD Başkanı Trump, Kongre ara seçimlerine ilişkin New York Times (NYT) gazetesine yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarını değerlendirdi.
Demokratların önde götürdüğü seçimlere ilişkin Trump, "bu sonuçları kesinlikle kabul etmeye hazır olduğunu" ve Demokratlarla işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi. Trump, "Onlarla çalışmayı dört gözle bekliyorum. Muhtemelen beraber çalışmak için bir çözüm buluruz." değerlendirmesinde bulundu.
09.10 ABD'de, Senatonun bir kısmının ve Temsilciler Meclisinin tamamının yenileneceği ara seçimler için oy kullanma işlemleri tüm eyaletlerde sona erdi.
08.49 ABD Başkanı Donald Trump, ülkede düzenlenen ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin yaşadığı kayıpların nedeninin kısmen İran'a yönelik sürdürülen savaş olabileceğini belirtti.
08.34 Trump'a seçimi İran mı kaybettirdi?
İran Meclis Başkanı Kalibaf: Amerikalılar "savaşa hayır" dedi
08.26 ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların önde götürdüğü Kongre ara seçimlerinin sonuçlarını değerlendirirken, "İran konusunda aldığı kararın kesinlikle doğru olduğuna emin olduğunu" söyledi.
08.17 ABD Kongre ara seçimlerinde, Cumhuriyetçi Partinin kalesi olarak bilinen Texas eyaletindeki Senato yarışını Demokratların adayı James Talarico kazandı.
07.51 Seçim yenilgisini kabul eden ABD Başkanı Trump "Veto" yazılı şapka paylaştı.
07.44 ABD Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin kalesi olarak bilinen Texas eyaletindeki Senato yarışını Demokratların adayı James Talarico kazandı.
07.39 ABD Kongre ara seçimlerinde Demokratlar, resmi olmayan sonuçlara göre Senato'da çoğunluğu elde ederek 51 sandalyeye ulaştı.
07.15 Temsilciler Meclisi'nde son durum: Demokratlar 147, Cumhuriyetçiler 89.
06.55 ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların önde götürdüğü Kongre ara seçimlerine ilişkin ilk değerlendirmesinde, "Ben oy pusulasında yer almıyordum, eğer alsaydım büyük bir farkla kazanırdık." ifadesini kullandı.
06.14 ABD'de 2026 Kongre ara seçimlerinde, Temsilciler Meclisi için yapılan yarışta Demokratlar 103, Cumhuriyetçiler 61 sandalye kazandı.
06.12 ABD'de oy sayımının sürdüğü ara seçimlerde, Georgia eyaletinde Demokrat aday Keisha Lance Bottoms, ABD'nin ilk siyahi kadın valisi seçildi.
05.39 ABD'de 2026 Kongre ara seçimlerinde seçime giren Senato koltuklarından 4'ünü Cumhuriyetçiler, 11'ini Demokratlar aldı.
05.34 ABD'de 2026 Kongre ara seçimlerinde, Temsilciler Meclisi için yapılan yarışta Demokratlar 79, Cumhuriyetçiler 41 sandalye kazandı.
05.20 ABD Kongre ara seçimlerinde Temsilciler Meclisinin Filistin asıllı üyesi Rashida Tlaib, Michigan eyaletinden girdiği seçimleri kazandı.
05.12 ABD'de resmi olmayan Kongre ara seçim sonuçları açıklanırken Demokratlar, Kuzey Carolina'daki Senato koltuğunu Cumhuriyetçilerden geri aldı.
04.54 ABD'de 2026 Kongre ara seçimlerinde, Temsilciler Meclisi için yapılan yarışta Demokratlar 44, Cumhuriyetçiler 21 sandalye kazandı.
04.48 ABD'de 2026 Kongre ara seçimlerinde Georgia, Virginia, Massachusetts, Rhode Island, Delaware, New Jersey, Illinois, North Carolina ve New Hampshire eyaletlerinde Demokratlar, Senato'da 9 sandalye kazandı.
03.26 ABD Başkanı Donald Trump, Kongre ara seçimleriyle bağlantılı olarak "gerekirse" Demokratların yönettiği şehirlere Ulusal Muhafız birliklerini göndereceğini belirtti.
02.52 ABD'de yapılan Kongre ara seçimlerinde sandıklar kapanmaya başlarken, sandık çıkış anketlerine göre halkın büyük bölümünün en öncelikli konusu ekonomi ve hayat pahalılığı oldu.
02.00 ABD'de Başkan Trump yönetiminin yasama gücünü ve Kongredeki siyasi dengeyi şekillendirecek ara seçimlerde sandıklar kapanmaya başladı
00.56 ABD'nin Florida eyaletinde, Kongre ara seçimleri için oy kullanıldığı gün, şiddetli yağışların yol açtığı sel baskınları nedeniyle 21'den fazla oy merkezi güvenli bölgelere taşındı.
00.29 ABD Maine Eyalet Sekreteri Shenna Bellows, seçimlere katılım oranında rekor kırma yolunda ilerlediklerini belirtti.
00.05 ABD'de Kongre ara seçimleri için oy verme işlemleri devam ederken, yaklaşık 60 milyon seçmenin erken oy kullandığı bildirildi.
23.15 Amerika Birleşik Devletleri genelinde devam eden ara seçimler kapsamında Chicago kentinde oy verme işlemleri sürerken, Chicago Seçim Komisyonu (CBEC) genel merkezi bünyesinde oluşturulan çağrı merkezi hizmet veriyor.
23.12 ABD Washington'da sabahın erken saatlerinde başlayan oy verme işlemi devam ediyor.
22.32 San Francisco şehrinde sabahın erken saatlerinde başlayan oy verme işlemi devam ediyor.
22.15 Georgia eyaletinde oy verme işlemi sabahın erken saatlerinde başladı.
21.48 Amerika Birleşik Devletleri (ABD) genelinde düzenlenen ara seçimler kapsamında New York eyaletinde oy verme işlemi sabahın erken saatlerinde başladı.
ABD ARA SEÇİMLERİ
ABD halkı bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senato'daki 100 sandalyenin de 35'i için sandık başında.
ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi, biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiyor.
Kongrenin 100 üyeli Senato kanadında da 6 yıllığına seçilen senatörlerin üçte biri, her iki yılda bir seçimle yenileniyor.
ABD Temsilciler Meclisinde çoğunluğa ulaşmak için 218, Senatoda ise 51 sandalyeye ulaşmak gerekiyor.
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