Trump İsrail'e mali yardımı durdurma kararını açıkladı
Trump İsrail'e mali yardımı durdurma kararını açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'e sağlanan 4 milyar dolarlık mali yardımın 2026 yılı sonuna kadar durdurulması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Fox News'a konuşan Trump, İsrail'in ekonomik gelişmişlik düzeyine dikkat çekerek ülkeye artık para verilmeyeceğini söyledi. Açıklama, ABD'nin İsrail'e yönelik mali destek politikasının gelecek dönemde nasıl şekilleneceği sorusunu gündeme getirdi.
Haber Giriş Tarihi: 03.11.2026 18:11
Haber Güncellenme Tarihi: 03.11.2026 18:19
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Fox News'a verdiği röportajda İsrail'e yapılan mali yardımları değerlendiren Trump, 4 milyar dolarlık destek konusunda yeni bir düzenlemeye gidileceğini belirtti. ABD Başkanı, söz konusu yardımın durdurulmasına ilişkin taraflar arasında anlaşma sağlandığını ifade etti.
Trump, açıklamasında "Artık İsrail'e para vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Yardımın yıl sonuna kadar durdurulması konusunda halihazırda mutabakata varıldığını aktaran Trump, bu kararın İsrail'e yönelik tüm desteklerin sona ermesi anlamına gelmediğine de işaret etti.
İhtiyaç halinde İsrail'e destek sağlanabilecek
Trump, İsrail'in ihtiyaç duyması halinde ABD'nin yeniden yardım sağlayabileceğini söyledi. Mevcut mali desteğin durdurulması yönündeki açıklamasına rağmen Washington yönetiminin gerektiğinde İsrail'e destek vermeyi sürdürebileceğini belirtti.
ABD Başkanı, mali yardımların durdurulması konusunun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından gündeme getirildiğini aktardı. Netanyahu'nun bu konudaki yaklaşımına değinen Trump, İsrail'in gelişmiş bir ülke olduğunu ve mevcut ekonomik koşullarda söz konusu yardıma ihtiyaç duymadığını ifade etti.
4 milyar dolarlık yardımın geleceği gündemde
Trump'ın açıklaması, ABD'nin İsrail'e sağladığı 4 milyar dolarlık mali desteğin geleceğine ilişkin yeni bir gelişme olarak gündeme geldi. Yardımın durdurulması konusunda anlaşmaya varıldığını söyleyen Trump, uygulamanın kapsamına ilişkin ayrıntılı bir takvim paylaşmadı.
Açıklamada, yardımın hangi bütçe kalemlerini kapsadığı ve durdurma işleminin hangi tarihte yürürlüğe gireceği konusunda ayrıntı verilmedi. ABD yönetiminin mali destek programlarına ilişkin resmî düzenlemeleri, açıklanan kararın uygulama kapsamının belirlenmesi açısından takip edilecek.
Trump İran konusunda da açıklama yaptı
Fox News röportajında Trump'a, İran konusunda ABD'deki ara seçimlerin ardından nasıl bir politika izleneceği de soruldu. Trump, Washington yönetiminin önceliğinin can kayıplarına yol açacak bir süreç olmadığını belirtti.
ABD Başkanı, İran'a yönelik olası adımlarla ilgili soruya şu yanıtı verdi:
"Amacım çok sayıda insanı öldürmek değil ama mecbur kalırsak bunu yapmak zorunda kalacağız. Ancak amacım bu değil."
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Trump İsrail'e mali yardımı durdurma kararını açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'e sağlanan 4 milyar dolarlık mali yardımın 2026 yılı sonuna kadar durdurulması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Fox News'a konuşan Trump, İsrail'in ekonomik gelişmişlik düzeyine dikkat çekerek ülkeye artık para verilmeyeceğini söyledi. Açıklama, ABD'nin İsrail'e yönelik mali destek politikasının gelecek dönemde nasıl şekilleneceği sorusunu gündeme getirdi.
Fox News'a verdiği röportajda İsrail'e yapılan mali yardımları değerlendiren Trump, 4 milyar dolarlık destek konusunda yeni bir düzenlemeye gidileceğini belirtti. ABD Başkanı, söz konusu yardımın durdurulmasına ilişkin taraflar arasında anlaşma sağlandığını ifade etti.
Trump, açıklamasında "Artık İsrail'e para vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Yardımın yıl sonuna kadar durdurulması konusunda halihazırda mutabakata varıldığını aktaran Trump, bu kararın İsrail'e yönelik tüm desteklerin sona ermesi anlamına gelmediğine de işaret etti.
İhtiyaç halinde İsrail'e destek sağlanabilecek
Trump, İsrail'in ihtiyaç duyması halinde ABD'nin yeniden yardım sağlayabileceğini söyledi. Mevcut mali desteğin durdurulması yönündeki açıklamasına rağmen Washington yönetiminin gerektiğinde İsrail'e destek vermeyi sürdürebileceğini belirtti.
ABD Başkanı, mali yardımların durdurulması konusunun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından gündeme getirildiğini aktardı. Netanyahu'nun bu konudaki yaklaşımına değinen Trump, İsrail'in gelişmiş bir ülke olduğunu ve mevcut ekonomik koşullarda söz konusu yardıma ihtiyaç duymadığını ifade etti.
4 milyar dolarlık yardımın geleceği gündemde
Trump'ın açıklaması, ABD'nin İsrail'e sağladığı 4 milyar dolarlık mali desteğin geleceğine ilişkin yeni bir gelişme olarak gündeme geldi. Yardımın durdurulması konusunda anlaşmaya varıldığını söyleyen Trump, uygulamanın kapsamına ilişkin ayrıntılı bir takvim paylaşmadı.
Açıklamada, yardımın hangi bütçe kalemlerini kapsadığı ve durdurma işleminin hangi tarihte yürürlüğe gireceği konusunda ayrıntı verilmedi. ABD yönetiminin mali destek programlarına ilişkin resmî düzenlemeleri, açıklanan kararın uygulama kapsamının belirlenmesi açısından takip edilecek.
Trump İran konusunda da açıklama yaptı
Fox News röportajında Trump'a, İran konusunda ABD'deki ara seçimlerin ardından nasıl bir politika izleneceği de soruldu. Trump, Washington yönetiminin önceliğinin can kayıplarına yol açacak bir süreç olmadığını belirtti.
ABD Başkanı, İran'a yönelik olası adımlarla ilgili soruya şu yanıtı verdi:
"Amacım çok sayıda insanı öldürmek değil ama mecbur kalırsak bunu yapmak zorunda kalacağız. Ancak amacım bu değil."
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