9 kişinin öldüğü uçak kazasında dikkat çeken ayrıntı
9 kişinin öldüğü uçak kazasında dikkat çeken ayrıntı
ABD'nin Florida eyaletinde 9 kişinin hayatını kaybettiği Learjet 60 tipi özel jet kazasında, 20 yaşındaki yardımcı pilot Nathalia Gadelha'nın geçmişine ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Henüz 17 yaşındayken pilot lisansı alan Gadelha'nın, kazadan kısa süre önce hava trafik kontrolüyle yaptığı yardım çağrıları da kayıtlara yansıdı. Genç pilotun ticari hava yolu pilotu olmayı hedeflediği öğrenildi.
Haber Giriş Tarihi: 02.11.2026 19:49
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2026 19:51
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Teksas'ın Austin kentinden Bahamalar'a gitmek üzere havalanan Learjet 60 tipi özel jet, pazar günü öğleden sonra Florida'nın Palm Beach County bölgesinde düştü. Kazada uçakta bulunan 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Uçağın düşmeden önce hızla irtifa kaybettiği ve dik bir dalışa geçtiği aktarıldı. İlk bilgilere göre jetin alçalma hızı dakikada 20 bin feetin üzerine çıktı.
Kazadan kısa süre önce hava trafik kontrolüyle yapılan telsiz görüşmelerinde yardımcı pilot Nathalia Gadelha'nın yardım istediği anların kaydedildiği belirtildi. Kazanın kesin nedenine ilişkin resmî inceleme sonuçları ise aktarılan bilgiler arasında yer almadı.
17 yaşında pilot lisansı almıştı
Kazada yaşamını yitiren 20 yaşındaki Nathalia Gadelha'nın kimliği, annesi Camila ve üvey babası tarafından doğrulandı. Ailesi, Gadelha'nın kazaya karışan özel jette yardımcı pilot olarak görev yaptığını açıkladı.
Palm Beach County'de büyüyen Gadelha, Ekim 2023'te henüz 17 yaşındayken özel pilot lisansı almıştı. O dönemde lise son sınıf öğrencisi olan genç pilotun, uçak kullanma yetkisine sahip olmasına rağmen henüz otomobil sürücü belgesi bulunmuyordu.
Gadelha'nın erken yaşta pilot lisansı alması, 2023 yılında ABD'deki yerel basın kuruluşlarının haberlerine de konu olmuştu.
Uçuş eğitimine 2020 yılında başladı
Nathalia Gadelha, daha önce verdiği röportajlarda uçuş eğitimine 2020 yılında başladığını anlatmıştı. Uçmaya ilgisinin, 2018 yılında hobi amaçlı uçuş eğitimine başlayan babası sayesinde geliştiğini belirtmişti.
Teorik eğitimin ardından düzenli uçuşlar gerçekleştirdiğini aktaran Gadelha, pilot lisansını aldığı dönemde toplam 88 saatlik uçuş deneyimine ulaştığını ve gerekli bilgi sınavını başarıyla tamamladığını ifade etmişti.
Palm Beach County Okul Bölgesi bünyesindeki Havacılık Akademisi'nin, 2023 yılında başlatılan program kapsamında Gadelha'nın pilot lisansı masraflarını karşıladığı bildirildi.
Hedefi ticari hava yolu pilotu olmaktı
Genç pilot, daha önce yaptığı açıklamalarda gelecekte ticari hava yolu şirketlerinde pilot olarak görev almak istediğini dile getirmişti. Uçak kullanabildiği halde otomobil ehliyetinin bulunmamasını da o dönemde verdiği röportajlarda esprili bir şekilde anlatmıştı.
Gadelha'nın, Teksas'ın Addison kentinde faaliyet gösteren ve Florida'nın Pompano Beach bölgesinde de şubesi bulunan American Flyers uçuş okulundan mezun olduğu belirtildi.
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9 kişinin öldüğü uçak kazasında dikkat çeken ayrıntı
ABD'nin Florida eyaletinde 9 kişinin hayatını kaybettiği Learjet 60 tipi özel jet kazasında, 20 yaşındaki yardımcı pilot Nathalia Gadelha'nın geçmişine ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Henüz 17 yaşındayken pilot lisansı alan Gadelha'nın, kazadan kısa süre önce hava trafik kontrolüyle yaptığı yardım çağrıları da kayıtlara yansıdı. Genç pilotun ticari hava yolu pilotu olmayı hedeflediği öğrenildi.
Teksas'ın Austin kentinden Bahamalar'a gitmek üzere havalanan Learjet 60 tipi özel jet, pazar günü öğleden sonra Florida'nın Palm Beach County bölgesinde düştü. Kazada uçakta bulunan 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Uçağın düşmeden önce hızla irtifa kaybettiği ve dik bir dalışa geçtiği aktarıldı. İlk bilgilere göre jetin alçalma hızı dakikada 20 bin feetin üzerine çıktı.
Kazadan kısa süre önce hava trafik kontrolüyle yapılan telsiz görüşmelerinde yardımcı pilot Nathalia Gadelha'nın yardım istediği anların kaydedildiği belirtildi. Kazanın kesin nedenine ilişkin resmî inceleme sonuçları ise aktarılan bilgiler arasında yer almadı.
17 yaşında pilot lisansı almıştı
Kazada yaşamını yitiren 20 yaşındaki Nathalia Gadelha'nın kimliği, annesi Camila ve üvey babası tarafından doğrulandı. Ailesi, Gadelha'nın kazaya karışan özel jette yardımcı pilot olarak görev yaptığını açıkladı.
Palm Beach County'de büyüyen Gadelha, Ekim 2023'te henüz 17 yaşındayken özel pilot lisansı almıştı. O dönemde lise son sınıf öğrencisi olan genç pilotun, uçak kullanma yetkisine sahip olmasına rağmen henüz otomobil sürücü belgesi bulunmuyordu.
Gadelha'nın erken yaşta pilot lisansı alması, 2023 yılında ABD'deki yerel basın kuruluşlarının haberlerine de konu olmuştu.
Uçuş eğitimine 2020 yılında başladı
Nathalia Gadelha, daha önce verdiği röportajlarda uçuş eğitimine 2020 yılında başladığını anlatmıştı. Uçmaya ilgisinin, 2018 yılında hobi amaçlı uçuş eğitimine başlayan babası sayesinde geliştiğini belirtmişti.
Teorik eğitimin ardından düzenli uçuşlar gerçekleştirdiğini aktaran Gadelha, pilot lisansını aldığı dönemde toplam 88 saatlik uçuş deneyimine ulaştığını ve gerekli bilgi sınavını başarıyla tamamladığını ifade etmişti.
Palm Beach County Okul Bölgesi bünyesindeki Havacılık Akademisi'nin, 2023 yılında başlatılan program kapsamında Gadelha'nın pilot lisansı masraflarını karşıladığı bildirildi.
Hedefi ticari hava yolu pilotu olmaktı
Genç pilot, daha önce yaptığı açıklamalarda gelecekte ticari hava yolu şirketlerinde pilot olarak görev almak istediğini dile getirmişti. Uçak kullanabildiği halde otomobil ehliyetinin bulunmamasını da o dönemde verdiği röportajlarda esprili bir şekilde anlatmıştı.
Gadelha'nın, Teksas'ın Addison kentinde faaliyet gösteren ve Florida'nın Pompano Beach bölgesinde de şubesi bulunan American Flyers uçuş okulundan mezun olduğu belirtildi.
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