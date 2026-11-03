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Güney Kore Devlet Başkanı Lee'den Türkiye ile iş birliğini derinleştirme mesajı
Güney Kore Devlet Başkanı Lee, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan ile) Savunma sanayisi iş birliğini derinleştirmeyi kararlaştırdık" dedi.
Güney Kore Devlet Başkanı Lee, "Nükleer santral finansmanında iş birliği mutabakatını imzaladık." ifadesini kullandı.
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