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Güney Kore Devlet Başkanı Lee'den Türkiye ile iş birliğini derinleştirme mesajı

Güney Kore Devlet Başkanı Lee, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan ile) Savunma sanayisi iş birliğini derinleştirmeyi kararlaştırdık" dedi.

Haber Giriş Tarihi: 03.11.2026 12:37
Haber Güncellenme Tarihi: 03.11.2026 12:38
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Güney Kore Devlet Başkanı Lee'den Türkiye ile iş birliğini derinleştirme mesajı

Güney Kore Devlet Başkanı Lee, "Nükleer santral finansmanında iş birliği mutabakatını imzaladık." ifadesini kullandı.

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