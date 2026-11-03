İstanbul'da sağanak başladı trafikte yoğunluk arttı
İstanbul'da sağanak başladı trafikte yoğunluk arttı
İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve AKOM'un uyarılarının ardından başlayan yağışla birlikte ana arterlerde trafik yoğunluğu yükseldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaşırken yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.
Haber Giriş Tarihi: 03.11.2026 19:24
Haber Güncellenme Tarihi: 03.11.2026 19:25
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, İstanbul'da iş çıkış saatleriyle birlikte trafik yoğunluğunun yükselmesine neden oldu. İBB tarafından paylaşılan verilere göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 89 seviyesine kadar çıktı.
Yağışın etkili olduğu saatlerde ulaşımda aksamalar yaşanırken araç trafiğinde yoğunluk arttı. İş çıkış saatlerinin de etkisiyle kentteki trafik hareketliliği yükseldi.
Meteoroloji ve AKOM sağanak için uyarıda bulundu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve AKOM tarafından yapılan uyarıların ardından kentte kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan yağışın ulaşım koşullarını olumsuz etkilediği bildirildi.
Yetkililer, kuvvetli yağışla birlikte ortaya çıkabilecek risklere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti. Özellikle ani yağışların neden olabileceği su baskınları ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara yönelik uyarılar öne çıktı.
İstanbul Valiliğinden sel ve su baskını uyarısı
İstanbul Valiliği, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, heyelan ve yıldırım risklerine karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada, olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamalara neden olabileceğine dikkat çekildi.
Valilik, vatandaşların meteorolojik uyarıları takip etmelerini ve risk oluşturabilecek durumlara karşı gerekli tedbirleri almalarını istedi. Yağışın etkili olduğu saatlerde ulaşım tercihlerinin mevcut hava ve trafik koşullarına göre yapılması gerektiği belirtildi.
Trafik yoğunluğuna karşı toplu taşıma önerisi
Sağanak yağışla birlikte trafik yoğunluğunun yüzde 89'a ulaşmasının ardından vatandaşlara toplu taşıma alternatiflerini değerlendirmeleri tavsiye edildi. Yetkililer, özel araç kullanımına alternatif ulaşım seçeneklerinin tercih edilmesine yönelik bilgilendirmede bulundu.
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İstanbul'da sağanak başladı trafikte yoğunluk arttı
İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve AKOM'un uyarılarının ardından başlayan yağışla birlikte ana arterlerde trafik yoğunluğu yükseldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaşırken yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.
Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, İstanbul'da iş çıkış saatleriyle birlikte trafik yoğunluğunun yükselmesine neden oldu. İBB tarafından paylaşılan verilere göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 89 seviyesine kadar çıktı.
Yağışın etkili olduğu saatlerde ulaşımda aksamalar yaşanırken araç trafiğinde yoğunluk arttı. İş çıkış saatlerinin de etkisiyle kentteki trafik hareketliliği yükseldi.
Meteoroloji ve AKOM sağanak için uyarıda bulundu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve AKOM tarafından yapılan uyarıların ardından kentte kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan yağışın ulaşım koşullarını olumsuz etkilediği bildirildi.
Yetkililer, kuvvetli yağışla birlikte ortaya çıkabilecek risklere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti. Özellikle ani yağışların neden olabileceği su baskınları ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara yönelik uyarılar öne çıktı.
İstanbul Valiliğinden sel ve su baskını uyarısı
İstanbul Valiliği, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, heyelan ve yıldırım risklerine karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada, olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamalara neden olabileceğine dikkat çekildi.
Valilik, vatandaşların meteorolojik uyarıları takip etmelerini ve risk oluşturabilecek durumlara karşı gerekli tedbirleri almalarını istedi. Yağışın etkili olduğu saatlerde ulaşım tercihlerinin mevcut hava ve trafik koşullarına göre yapılması gerektiği belirtildi.
Trafik yoğunluğuna karşı toplu taşıma önerisi
Sağanak yağışla birlikte trafik yoğunluğunun yüzde 89'a ulaşmasının ardından vatandaşlara toplu taşıma alternatiflerini değerlendirmeleri tavsiye edildi. Yetkililer, özel araç kullanımına alternatif ulaşım seçeneklerinin tercih edilmesine yönelik bilgilendirmede bulundu.
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