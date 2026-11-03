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AFAD Ege Denizi'ndeki depremin büyüklüğünü açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 17.23'te 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Giriş Tarihi: 03.11.2026 18:20
Haber Güncellenme Tarihi: 03.11.2026 18:22
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
AFAD Ege Denizi'ndeki depremin büyüklüğünü açıkladı

AFAD tarafından açıklanan deprem verilerine göre Ege Denizi'nde meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 3,5 olarak belirlendi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Kurumun duyurusunda depremin meydana geldiği saat 17.23 olarak kaydedildi. Paylaşılan bilgilerde sarsıntının büyüklüğü, saati ve derinliği öne çıktı.

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