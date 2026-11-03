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AFAD Ege Denizi'ndeki depremin büyüklüğünü açıkladı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 17.23'te 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD tarafından açıklanan deprem verilerine göre Ege Denizi'nde meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 3,5 olarak belirlendi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Kurumun duyurusunda depremin meydana geldiği saat 17.23 olarak kaydedildi. Paylaşılan bilgilerde sarsıntının büyüklüğü, saati ve derinliği öne çıktı.
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