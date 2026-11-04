F-35'i hayalet yapan isim KAAN'a hayran kaldı

F-35 ve B-2 savaş uçaklarının görünmezlik teknolojisinde kullanılan polimer kaplamayı geliştiren Türk bilim insanı Ergün Kırlıkovalı, KAAN’ın yerli motorla birlikte 6. nesil savaş uçağı seviyesine ilerleyebileceğini söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 04.11.2026 15:16
Haber Güncellenme Tarihi: 04.11.2026 15:17
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
F-35 ve B-2 savaş uçaklarında kullanılan görünmezlik teknolojisinin polimer kaplamasını geliştiren Türk bilim insanı Ergün Kırlıkovalı, Milli Muharip Uçak KAAN’ın özelliklerinden etkilendiğini söyledi. KAAN’ın yerli motorla uçması ve yapılacak bazı geliştirmelerle 6. nesil savaş uçağı seviyesine ilerleyebileceğini belirten Kırlıkovalı’nın değerlendirmeleri dikkat çekti.
ABD’de geliştirdiği Geçişkenli Polimer Ağları (IPN) teknolojisiyle savunma sanayisinde önemli çalışmalara imza atan polimer bilimci ve girişimci Ergün Kırlıkovalı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından düzenlenen “Geleceği İnşa Et” kariyer programına katıldı.
Lise ve üniversite öğrencileriyle buluşan Kırlıkovalı, girişimcilik ve inovasyon alanındaki deneyimlerini paylaştı. Programın ardından İhlas Haber Ajansı’na konuşan Kırlıkovalı, Türk savunma sanayisindeki gelişmeleri değerlendirdi.
“Türk savunma sanayisindeki gelişmelerden çok etkilendim”
Türkiye’nin savunma teknolojilerinde kaydettiği ilerlemeyi yakından takip ettiğini belirten Kırlıkovalı, sektörde görev yapan uzmanların çalışmalarını takdir ettiğini söyledi.
Kırlıkovalı, “Türk savunma sanayinde gördüğüm gelişmelerden çok etkilendim. Çok güzel gelişmeler oluyor, tanıdığım insanlar işinde başarılı, çok yetkin insanlar” ifadelerini kullandı.
KAAN’ın en dikkat çekici özelliğini açıkladı
Türk savunma sanayisindeki projeler arasında en fazla ilgisini çeken çalışmanın KAAN olduğunu vurgulayan Kırlıkovalı, uçağın sahip olduğu kabiliyetlere dikkat çekti.
KAAN’ın mevcut durumda yabancı motor kullandığını hatırlatan Kırlıkovalı, yerli motorun devreye girmesi ve yapılacak geliştirmelerle uçağın daha ileri bir seviyeye taşınabileceğini belirtti.
Kırlıkovalı, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
“Benim en çok dikkatimi çeken savunma çalışması KAAN uçağı. Şu an yabancı bir motor kullanıyor ama Türk motoru kullandığında ve küçük dokunuşlarla 5. değil 6. nesle doğru ilerliyor. Beni de bu durum çok etkiledi.”
KAAN’ın insansız hava araçlarıyla birlikte çalışma kabiliyeti öne çıktı
Kırlıkovalı, savaş uçaklarının çevresinde insansız hava araçlarından oluşan filolarla görev yapabilmesinin geleceğin hava muharebelerinde önemli bir unsur haline geldiğini ifade etti.
Bu kabiliyetin F-22 gibi uçaklara da kazandırılmaya çalışıldığını belirten Kırlıkovalı, KAAN’da ise bu özelliğin tasarım aşamasından itibaren dikkate alındığını söyledi.
Türk savunma sanayisinin mevcut gelişim hızını koruması halinde uluslararası alanda daha güçlü bir konuma ulaşabileceğini savunan Kırlıkovalı, Türkiye'nin 5-6 yıl içinde dünya savunma sanayisi sıralamasında ilk altı ülke arasına girebileceği değerlendirmesinde bulundu.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
F-35'i hayalet yapan isim KAAN'a hayran kaldı
F-35 ve B-2 savaş uçaklarının görünmezlik teknolojisinde kullanılan polimer kaplamayı geliştiren Türk bilim insanı Ergün Kırlıkovalı, KAAN’ın yerli motorla birlikte 6. nesil savaş uçağı seviyesine ilerleyebileceğini söyledi.
F-35 ve B-2 savaş uçaklarında kullanılan görünmezlik teknolojisinin polimer kaplamasını geliştiren Türk bilim insanı Ergün Kırlıkovalı, Milli Muharip Uçak KAAN’ın özelliklerinden etkilendiğini söyledi. KAAN’ın yerli motorla uçması ve yapılacak bazı geliştirmelerle 6. nesil savaş uçağı seviyesine ilerleyebileceğini belirten Kırlıkovalı’nın değerlendirmeleri dikkat çekti.
ABD’de geliştirdiği Geçişkenli Polimer Ağları (IPN) teknolojisiyle savunma sanayisinde önemli çalışmalara imza atan polimer bilimci ve girişimci Ergün Kırlıkovalı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından düzenlenen “Geleceği İnşa Et” kariyer programına katıldı.
Lise ve üniversite öğrencileriyle buluşan Kırlıkovalı, girişimcilik ve inovasyon alanındaki deneyimlerini paylaştı. Programın ardından İhlas Haber Ajansı’na konuşan Kırlıkovalı, Türk savunma sanayisindeki gelişmeleri değerlendirdi.
“Türk savunma sanayisindeki gelişmelerden çok etkilendim”
Türkiye’nin savunma teknolojilerinde kaydettiği ilerlemeyi yakından takip ettiğini belirten Kırlıkovalı, sektörde görev yapan uzmanların çalışmalarını takdir ettiğini söyledi.
Kırlıkovalı, “Türk savunma sanayinde gördüğüm gelişmelerden çok etkilendim. Çok güzel gelişmeler oluyor, tanıdığım insanlar işinde başarılı, çok yetkin insanlar” ifadelerini kullandı.
KAAN’ın en dikkat çekici özelliğini açıkladı
Türk savunma sanayisindeki projeler arasında en fazla ilgisini çeken çalışmanın KAAN olduğunu vurgulayan Kırlıkovalı, uçağın sahip olduğu kabiliyetlere dikkat çekti.
KAAN’ın mevcut durumda yabancı motor kullandığını hatırlatan Kırlıkovalı, yerli motorun devreye girmesi ve yapılacak geliştirmelerle uçağın daha ileri bir seviyeye taşınabileceğini belirtti.
Kırlıkovalı, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
“Benim en çok dikkatimi çeken savunma çalışması KAAN uçağı. Şu an yabancı bir motor kullanıyor ama Türk motoru kullandığında ve küçük dokunuşlarla 5. değil 6. nesle doğru ilerliyor. Beni de bu durum çok etkiledi.”
KAAN’ın insansız hava araçlarıyla birlikte çalışma kabiliyeti öne çıktı
Kırlıkovalı, savaş uçaklarının çevresinde insansız hava araçlarından oluşan filolarla görev yapabilmesinin geleceğin hava muharebelerinde önemli bir unsur haline geldiğini ifade etti.
Bu kabiliyetin F-22 gibi uçaklara da kazandırılmaya çalışıldığını belirten Kırlıkovalı, KAAN’da ise bu özelliğin tasarım aşamasından itibaren dikkate alındığını söyledi.
Türk savunma sanayisinin mevcut gelişim hızını koruması halinde uluslararası alanda daha güçlü bir konuma ulaşabileceğini savunan Kırlıkovalı, Türkiye'nin 5-6 yıl içinde dünya savunma sanayisi sıralamasında ilk altı ülke arasına girebileceği değerlendirmesinde bulundu.
Çok Okunanlar