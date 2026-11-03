Bakan Şimşek enflasyondaki düşüş için 4 faktörü açıkladı
Bakan Şimşek enflasyondaki düşüş için 4 faktörü açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 29,8'e gerilemesinin ardından dezenflasyon sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Enflasyondaki düşüşün ulaştırma hizmetleri ve enerji dışındaki kalemlere yayıldığını belirten Şimşek, önümüzdeki dönemde fiyat artışlarının yavaşlamasını desteklemesi beklenen dört faktörü sıraladı. Bakanlığın gıda, konut ve enerji alanlarında uygulayacağı arz yönlü politikalar da enflasyonla mücadele gündeminde yer aldı.
Haber Giriş Tarihi: 03.11.2026 18:06
Haber Güncellenme Tarihi: 03.11.2026 18:08
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakan Şimşek'in paylaştığı verilere göre yıllık tüketici enflasyonu, önceki yılın aynı ayına kıyasla 3,1 puan azalarak yüzde 29,8 oldu. Enflasyondaki gerileme, enerji ve ulaştırma hizmetleri dışındaki ana harcama gruplarında da görüldü.
Aynı dönemde yıllık enflasyon gıda grubunda 7,1 puan, enerji ve gıda dışı mallarda 2,5 puan, hizmet sektöründe ise 7,9 puan geriledi. Enerji fiyatlarındaki yükseliş ise genel enflasyondaki düşüşü sınırlayan unsur olarak öne çıktı.
Enerji fiyatları dezenflasyonu sınırladı
Şimşek, savaşın etkisiyle uluslararası enerji fiyatlarında yaşanan artışın yurt içi enflasyon göstergelerine yansıdığını bildirdi. Açıklamaya göre enerji enflasyonu söz konusu dönemde 16,7 puan yükseldi.
Enerji fiyatlarındaki bu hareket, diğer mal ve hizmet gruplarında kaydedilen gerilemeye rağmen yıllık enflasyondaki düşüşün daha sınırlı kalmasına neden oldu. Şimşek, enerji ve emtia fiyatlarında öngörülen gerilemenin önümüzdeki dönemde dezenflasyonu destekleyecek unsurlardan biri olduğunu belirtti.
Şimşek enflasyonda dört faktöre işaret etti
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşü desteklemesi beklenen dört temel gelişmeyi açıkladı. Bunlar ekonomik aktivitenin dengeli seyretmesi, enerji ve emtia fiyatlarında öngörülen gerileme, enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve hizmet enflasyonundaki ataletin azalması olarak sıralandı.
Şimşek'in değerlendirmesinde ekonomik aktivitedeki dengelenme ve beklentilerdeki iyileşme, dezenflasyon sürecinin devamı açısından öne çıktı. Hizmet fiyatlarındaki katılığın azalması da yıllık enflasyondaki gerilemeyi desteklemesi beklenen gelişmeler arasında gösterildi.
Gıda, konut ve enerjide arz politikaları hızlanacak
Şimşek, enflasyonla mücadele kapsamında gıda, konut ve enerji alanlarındaki arz yönlü politikaların hızlandırılacağını açıkladı. Bakanlık, bu alanlarda uygulanacak politikaların yanı sıra kamu tarafından belirlenen veya yönlendirilen fiyatların enflasyon hedefleriyle uyumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.
Bakan Şimşek, söz konusu fiyat düzenlemelerinde bütçe imkânlarının dikkate alınacağını belirtti. Açıklamada, yönetilen ve yönlendirilen fiyatlara ilişkin uygulamaların enflasyon hedefleriyle uyumlu yürütülmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.
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Bakan Şimşek enflasyondaki düşüş için 4 faktörü açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 29,8'e gerilemesinin ardından dezenflasyon sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Enflasyondaki düşüşün ulaştırma hizmetleri ve enerji dışındaki kalemlere yayıldığını belirten Şimşek, önümüzdeki dönemde fiyat artışlarının yavaşlamasını desteklemesi beklenen dört faktörü sıraladı. Bakanlığın gıda, konut ve enerji alanlarında uygulayacağı arz yönlü politikalar da enflasyonla mücadele gündeminde yer aldı.
Bakan Şimşek'in paylaştığı verilere göre yıllık tüketici enflasyonu, önceki yılın aynı ayına kıyasla 3,1 puan azalarak yüzde 29,8 oldu. Enflasyondaki gerileme, enerji ve ulaştırma hizmetleri dışındaki ana harcama gruplarında da görüldü.
Aynı dönemde yıllık enflasyon gıda grubunda 7,1 puan, enerji ve gıda dışı mallarda 2,5 puan, hizmet sektöründe ise 7,9 puan geriledi. Enerji fiyatlarındaki yükseliş ise genel enflasyondaki düşüşü sınırlayan unsur olarak öne çıktı.
Enerji fiyatları dezenflasyonu sınırladı
Şimşek, savaşın etkisiyle uluslararası enerji fiyatlarında yaşanan artışın yurt içi enflasyon göstergelerine yansıdığını bildirdi. Açıklamaya göre enerji enflasyonu söz konusu dönemde 16,7 puan yükseldi.
Enerji fiyatlarındaki bu hareket, diğer mal ve hizmet gruplarında kaydedilen gerilemeye rağmen yıllık enflasyondaki düşüşün daha sınırlı kalmasına neden oldu. Şimşek, enerji ve emtia fiyatlarında öngörülen gerilemenin önümüzdeki dönemde dezenflasyonu destekleyecek unsurlardan biri olduğunu belirtti.
Şimşek enflasyonda dört faktöre işaret etti
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşü desteklemesi beklenen dört temel gelişmeyi açıkladı. Bunlar ekonomik aktivitenin dengeli seyretmesi, enerji ve emtia fiyatlarında öngörülen gerileme, enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve hizmet enflasyonundaki ataletin azalması olarak sıralandı.
Şimşek'in değerlendirmesinde ekonomik aktivitedeki dengelenme ve beklentilerdeki iyileşme, dezenflasyon sürecinin devamı açısından öne çıktı. Hizmet fiyatlarındaki katılığın azalması da yıllık enflasyondaki gerilemeyi desteklemesi beklenen gelişmeler arasında gösterildi.
Gıda, konut ve enerjide arz politikaları hızlanacak
Şimşek, enflasyonla mücadele kapsamında gıda, konut ve enerji alanlarındaki arz yönlü politikaların hızlandırılacağını açıkladı. Bakanlık, bu alanlarda uygulanacak politikaların yanı sıra kamu tarafından belirlenen veya yönlendirilen fiyatların enflasyon hedefleriyle uyumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.
Bakan Şimşek, söz konusu fiyat düzenlemelerinde bütçe imkânlarının dikkate alınacağını belirtti. Açıklamada, yönetilen ve yönlendirilen fiyatlara ilişkin uygulamaların enflasyon hedefleriyle uyumlu yürütülmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.
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