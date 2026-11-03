Galatasaray Stuttgart'ı 2 golle geçti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İstanbul'da konuk ettiği Almanya temsilcisi Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekibin gollerini 12 ve 15. dakikalarda Aleksey Batrakov kaydetti. Lille galibiyetinin ardından üst üste ikinci maçını kazanan Galatasaray, organizasyondaki puanını 6'ya yükseltti.
Haber Giriş Tarihi: 03.11.2026 23:08
Haber Güncellenme Tarihi: 03.11.2026 23:11
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yönettiği karşılaşmaya Galatasaray etkili başladı. Stuttgart, 8. dakikada Leweling'in şutunda topun iki direğe çarpmasıyla gole yaklaşırken ev sahibi ekip 12. dakikada öne geçti.
Torreira'nın başlattığı atakta Sallai'nin ceza sahasına gönderdiği top, Stuttgart savunmasından döndü. Pozisyonu takip eden Batrakov'un sağ çaprazdan yaptığı vuruş, kaleci Bredlow'un müdahalesine rağmen üst direğe çarparak ağlara gitti.
Galatasaray, ilk golden üç dakika sonra farkı ikiye çıkardı. Sanchez'in savunma arkasına gönderdiği pasla ceza sahasına giren Batrakov, kaleci Bredlow'un ayaklarının arasından topu filelere göndererek skoru 2-0 yaptı.
Stuttgart fırsatları değerlendiremedi
Alman temsilcisi, iki farklı geriye düştükten sonra hücumda etkili olmaya çalıştı. Stuttgart'ın 20. dakikada Leweling ve 42. dakikada Führich ile geliştirdiği ataklardan gol çıkmadı.
Galatasaray ise 22. dakikada farkı artırma fırsatı yakaladı. Batrakov'un şutunu kaleci Bredlow kurtarırken dönen topa Osimhen'in yaptığı vuruş üstten auta çıktı. İlk yarı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Uğurcan Çakır ikinci yarıda gole izin vermedi
Karşılaşmanın ikinci yarısında Stuttgart, farkı azaltmak için Galatasaray kalesinde pozisyonlar üretti. Führich'in 57. dakikadaki şutu auta giderken Deniz Undav'ın 63. dakikada ceza yayı çevresinden yaptığı vuruşu Uğurcan Çakır kornere çeldi.
İki dakika sonra Führich'in sol çaprazdan çektiği şutta Uğurcan Çakır bir kez daha gole izin vermedi. Galatasaray savunması, kaleciden dönen topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.
Stuttgart, 86. dakikada Pejcinovic ile önemli bir fırsat daha yakaladı. Savunma arkasına sarkan oyuncunun pozisyonunda kalesinden çıkan Uğurcan Çakır, topa ayağıyla müdahale etti.
Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Galatasaray sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 6 puana ulaştı
Galatasaray, Lille karşısında aldığı 4-2'lik galibiyetin ardından Stuttgart'ı da yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, dördüncü hafta sonunda puanını 6'ya çıkardı.
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Galatasaray Stuttgart'ı 2 golle geçti
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İstanbul'da konuk ettiği Almanya temsilcisi Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekibin gollerini 12 ve 15. dakikalarda Aleksey Batrakov kaydetti. Lille galibiyetinin ardından üst üste ikinci maçını kazanan Galatasaray, organizasyondaki puanını 6'ya yükseltti.
İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yönettiği karşılaşmaya Galatasaray etkili başladı. Stuttgart, 8. dakikada Leweling'in şutunda topun iki direğe çarpmasıyla gole yaklaşırken ev sahibi ekip 12. dakikada öne geçti.
Torreira'nın başlattığı atakta Sallai'nin ceza sahasına gönderdiği top, Stuttgart savunmasından döndü. Pozisyonu takip eden Batrakov'un sağ çaprazdan yaptığı vuruş, kaleci Bredlow'un müdahalesine rağmen üst direğe çarparak ağlara gitti.
Galatasaray, ilk golden üç dakika sonra farkı ikiye çıkardı. Sanchez'in savunma arkasına gönderdiği pasla ceza sahasına giren Batrakov, kaleci Bredlow'un ayaklarının arasından topu filelere göndererek skoru 2-0 yaptı.
Stuttgart fırsatları değerlendiremedi
Alman temsilcisi, iki farklı geriye düştükten sonra hücumda etkili olmaya çalıştı. Stuttgart'ın 20. dakikada Leweling ve 42. dakikada Führich ile geliştirdiği ataklardan gol çıkmadı.
Galatasaray ise 22. dakikada farkı artırma fırsatı yakaladı. Batrakov'un şutunu kaleci Bredlow kurtarırken dönen topa Osimhen'in yaptığı vuruş üstten auta çıktı. İlk yarı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Uğurcan Çakır ikinci yarıda gole izin vermedi
Karşılaşmanın ikinci yarısında Stuttgart, farkı azaltmak için Galatasaray kalesinde pozisyonlar üretti. Führich'in 57. dakikadaki şutu auta giderken Deniz Undav'ın 63. dakikada ceza yayı çevresinden yaptığı vuruşu Uğurcan Çakır kornere çeldi.
İki dakika sonra Führich'in sol çaprazdan çektiği şutta Uğurcan Çakır bir kez daha gole izin vermedi. Galatasaray savunması, kaleciden dönen topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.
Stuttgart, 86. dakikada Pejcinovic ile önemli bir fırsat daha yakaladı. Savunma arkasına sarkan oyuncunun pozisyonunda kalesinden çıkan Uğurcan Çakır, topa ayağıyla müdahale etti.
Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Galatasaray sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 6 puana ulaştı
Galatasaray, Lille karşısında aldığı 4-2'lik galibiyetin ardından Stuttgart'ı da yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, dördüncü hafta sonunda puanını 6'ya çıkardı.
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