İran'dan ABD'ye gece yarısı darbe! ''56'ncısını düşürdük'' iddiası
İran'dan ABD'ye gece yarısı darbe! ''56'ncısını düşürdük'' iddiası
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD yapımı MQ-9 tipi insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü öne sürdü.
Haber Giriş Tarihi: 04.11.2026 09:12
Haber Güncellenme Tarihi: 04.11.2026 09:13
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, ABD yapımı İHA'nın yerel saatle 04.30'da Hürmüz Boğazı üzerinde tespit edilerek hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu belirtildi.
Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki yasaklı geçiş güzergahını kullanmaya çalışan 4 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak alev aldığı ifade edildi.
İki gemi ve deniz aracının daha durdurulduğu kaydedilen açıklamada, düşürülen İHA'nın 56'ncı MQ-9 tipi İHA olduğu bildirildi.
- HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ DURUM
ABD ve İsrail, 28 Şubat 2026'da İran'a saldırılar başlatmış, saldırılar sırasında küresel petrol ihracatı ve tedarik zincirleri açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı kapatılmıştı.
İran da Körfez ülkelerine ve bölgede "ABD ve İsrail hedefleri" olduğunu belirttiği noktalara saldırılar düzenlemiş ve daha sonra ateşkese varılmıştı.
Washington ile Tahran arasında 17 Haziran 2026'da imzalanan "İslamabad Mutabakatı" ile askeri saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine yeniden açılması için düzenlemelerin başlatılması kararlaştırılmıştı.
Ancak anlaşmanın uygulanması ve boğazdaki seyrüsefer konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle daha sonra sekteye uğramış, temmuz ayında çatışmalar yeniden başlamıştı.
İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
07.19 İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD yapımı MQ-9 tipi insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü öne sürdü.
03.10 Yemen İçişleri Bakanı İbrahim Haydan, İran ve Lübnan'daki Hizbullah'ın, Husilerin kontrolündeki bölgelerde görev yapan 21 askeri uzman aracılığıyla hükümet güçlerine karşı askeri eylemleri yönettiklerini söyledi.
03.03 ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırmak konusunda "acil bir planının" olmadığını söyledi.
00.15 İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Umman'ın Lima bölgesinin 14 deniz mili kuzeydoğusunda bir tankere bilinmeyen 2 cismin isabet ettiğini bildirdi.
00.08 ABD'nin Cumhuriyetçi Florida Valisi Ron DeSantis, ABD'nin İran'a saldırılarının Cumhuriyetçi Parti'ye "çok büyük bir yük" getirdiğini belirtti.
00.00 Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD ile İran'a, aralarındaki anlaşmazlığın çözümü için mümkün olan en yüksek esnekliği gösterme çağrısında bulunarak, savaşın yeniden başlamasının ve bölgenin daha geniş çaplı bir çatışmaya sürüklenmesinin "felaket sonuçlar" doğurabileceği uyarısı yaptı.
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İran'dan ABD'ye gece yarısı darbe! ''56'ncısını düşürdük'' iddiası
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD yapımı MQ-9 tipi insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü öne sürdü.
Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, ABD yapımı İHA'nın yerel saatle 04.30'da Hürmüz Boğazı üzerinde tespit edilerek hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu belirtildi.
Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki yasaklı geçiş güzergahını kullanmaya çalışan 4 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak alev aldığı ifade edildi.
İki gemi ve deniz aracının daha durdurulduğu kaydedilen açıklamada, düşürülen İHA'nın 56'ncı MQ-9 tipi İHA olduğu bildirildi.
- HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ DURUM
ABD ve İsrail, 28 Şubat 2026'da İran'a saldırılar başlatmış, saldırılar sırasında küresel petrol ihracatı ve tedarik zincirleri açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı kapatılmıştı.
İran da Körfez ülkelerine ve bölgede "ABD ve İsrail hedefleri" olduğunu belirttiği noktalara saldırılar düzenlemiş ve daha sonra ateşkese varılmıştı.
Washington ile Tahran arasında 17 Haziran 2026'da imzalanan "İslamabad Mutabakatı" ile askeri saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine yeniden açılması için düzenlemelerin başlatılması kararlaştırılmıştı.
Ancak anlaşmanın uygulanması ve boğazdaki seyrüsefer konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle daha sonra sekteye uğramış, temmuz ayında çatışmalar yeniden başlamıştı.
İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu.
07.19 İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD yapımı MQ-9 tipi insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü öne sürdü.
03.10 Yemen İçişleri Bakanı İbrahim Haydan, İran ve Lübnan'daki Hizbullah'ın, Husilerin kontrolündeki bölgelerde görev yapan 21 askeri uzman aracılığıyla hükümet güçlerine karşı askeri eylemleri yönettiklerini söyledi.
03.03 ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırmak konusunda "acil bir planının" olmadığını söyledi.
00.15 İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Umman'ın Lima bölgesinin 14 deniz mili kuzeydoğusunda bir tankere bilinmeyen 2 cismin isabet ettiğini bildirdi.
00.08 ABD'nin Cumhuriyetçi Florida Valisi Ron DeSantis, ABD'nin İran'a saldırılarının Cumhuriyetçi Parti'ye "çok büyük bir yük" getirdiğini belirtti.
00.00 Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD ile İran'a, aralarındaki anlaşmazlığın çözümü için mümkün olan en yüksek esnekliği gösterme çağrısında bulunarak, savaşın yeniden başlamasının ve bölgenin daha geniş çaplı bir çatışmaya sürüklenmesinin "felaket sonuçlar" doğurabileceği uyarısı yaptı.
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