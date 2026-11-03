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TİGEM 15 safkan Arap kısrağı satacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 15 safkan Arap kısrağının satışını yapacak.

Haber Giriş Tarihi: 03.11.2026 10:30
Haber Güncellenme Tarihi: 03.11.2026 10:30
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
TİGEM 15 safkan Arap kısrağı satacak

İşletmenin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 15 safkan Arap kısrağının satışı, elektronik ihale usulüyle gerçekleştirilecek. TİGEM e-Tay Satış Platformu üzerinden yapılacak ihale 4 Kasım'da başlayıp 16 Kasım'da sona erecek.

Kısrak başına geçici teminat bedeli 50 bin lira olarak belirlendi.

İhale şartnamesi, TİGEM'in "https://www.tigem.gov.tr" internet adresinde veya işletmede görülebiliyor.

Müşterilerin, sisteme kayıt işlemlerini ilan edilen sürede eksiksiz tamamlaması, TİGEM tarafından onaylanmış kullanıcı statüsünde bulunması gerekiyor.

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