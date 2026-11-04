iPhone kullanıcılarına WhatsApp güvenlik uyarısı

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, WhatsApp ve benzeri mesajlaşma uygulamaları üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı. Özellikle güncel olmayan iOS işletim sistemine sahip iPhone cihazlarındaki güvenlik açıklarının hedef alınabildiğini bildiren Başkanlık, ele geçirilen hesaplar üzerinden kullanıcıların yakın çevresinden para talep edildiğini açıkladı. Siber saldırılarda zararlı bağlantılar, internet reklamları ve güvenliği ihlal edilmiş internet sitelerinin kullanılabildiği belirtilirken, hesap güvenliğini artırmak için alınması gereken önlemler de sıralandı.
Haber Giriş Tarihi: 04.11.2026 19:22
Haber Güncellenme Tarihi: 04.11.2026 19:27
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığının açıklamasına göre son dönemde mesajlaşma uygulamaları üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine ilişkin bildirimlerde artış yaşandı. Saldırganların kullanıcıların bilgisi dışında erişim sağladıkları hesapları kullanarak iletişim listesindeki kişilere mesaj gönderdikleri belirtildi.
Dolandırıcıların hesap sahibinin kimliğine bürünerek yakın çevresinden acil ihtiyaç gerekçesiyle para istediği bildirildi. Para transferi taleplerinin çoğunlukla IBAN bilgileri üzerinden iletildiği ve hesap sahibine duyulan güvenin kötüye kullanılmaya çalışıldığı kaydedildi.
Güncel olmayan iPhone cihazlarında güvenlik riski
Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından yürütüldüğü belirtilen teknik incelemelerde, güncel olmayan iOS sürümlerindeki güvenlik açıklarının zararlı yazılımlar tarafından hedef alınabildiği tespit edildi.
Açıklamada, saldırganların kötü amaçlı internet reklamları, şüpheli bağlantılar ve güvenliği ihlal edilmiş internet siteleri aracılığıyla cihazlara zararlı içerik ulaştırabildiği ifade edildi. Bazı gelişmiş saldırı yöntemlerinde zararlı içeriğin yalnızca görüntülenmesinin bile cihaz güvenliği açısından risk oluşturabileceği belirtildi.
Bu tür saldırıların her bağlantı veya internet sitesi ziyaretinde gerçekleştiği yönünde bir tespit paylaşılmadı. Riskin, kullanılan yazılım sürümüne ve istismar edilen güvenlik açığının niteliğine bağlı olduğu anlaşılıyor.
Ele geçirilen hesaplardan yakın çevreye mesaj gönderiliyor
Başkanlığın açıklamasında, cihazlara yetkisiz erişim sağlayan saldırganların kişisel bilgilere ve mesajlaşma hesaplarına ulaşabildiği bildirildi. Hesap kontrolünün ele geçirilmesinin ardından kullanıcı adına gönderilen mesajlarla para transferi talep edilebildiği kaydedildi.
Dolandırıcılık girişimlerinde mesajların doğrudan tanıdık bir kişinin hesabından gelmesi, alıcıların talebin gerçek olduğunu düşünmesine neden olabiliyor. Başkanlık, bu nedenle yakın çevreden gelen para taleplerinin de farklı iletişim kanallarından doğrulanması gerektiğini vurguladı.
iPhone kullanıcıları güncellemeleri kontrol etmeli
Siber Güvenlik Başkanlığı, cihazların işletim sistemlerinin ve kullanılan uygulamaların güncel tutulmasını önerdi. Özellikle iPhone kullanıcılarının güvenlik güncellemelerini düzenli olarak kontrol etmeleri gerektiği belirtildi.
iPhone cihazlarında güncelleme işlemi, Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümünden gerçekleştirilebiliyor. Bu bölümde cihaz için sunulan güncel iOS sürümü ve güvenlik yamaları görüntülenebiliyor.
Başkanlık ayrıca güvenilir olmayan internet sitelerinden uygulama veya dosya indirilmemesi, kaynağı belirsiz bağlantıların açılmaması ve şüpheli reklamlardan uzak durulması gerektiğini bildirdi.
WhatsApp'ta iki aşamalı doğrulama uyarısı
Mesajlaşma hesaplarının korunması için iki aşamalı doğrulamanın etkinleştirilmesi önerildi. WhatsApp kullanıcılarının uygulamadaki Ayarlar > Hesap > İki Adımlı Doğrulama bölümünden bu güvenlik özelliğini açabileceği belirtildi.
Hesap doğrulama kodlarının başka kişilerle paylaşılmaması gerektiği vurgulanırken, WhatsApp'ın Bağlı Cihazlar bölümündeki oturumların da düzenli olarak kontrol edilmesi istendi.
Tanınmayan cihazlara ait oturumların kapatılması önerildi. Bununla birlikte Başkanlık, bazı gelişmiş saldırılarda yetkisiz erişimlerin Bağlı Cihazlar bölümünde görünmeyebileceğine dikkat çekti.
IBAN üzerinden gelen para taleplerine dikkat
Başkanlık, tanıdık kişilerden gelen mesajlarda dahi para transferi taleplerinin doğrulanması gerektiğini bildirdi. Özellikle acil ödeme yapılmasını isteyen ve IBAN bilgisi paylaşan mesajlara karşı dikkatli olunması istendi.
Bu tür taleplerde mesajı gönderen kişinin telefonla aranması veya farklı bir iletişim kanalı üzerinden kendisine ulaşılması önerildi. Böylece hesabın yetkisiz kişiler tarafından kullanılıp kullanılmadığının kontrol edilebileceği belirtildi.
WhatsApp hesabı ele geçirilirse ne yapılmalı?
Siber Güvenlik Başkanlığı, hesabının ele geçirildiğinden şüphelenen kişilerin öncelikle yakın çevrelerini bilgilendirmesi gerektiğini açıkladı. Bu bilgilendirmenin ele geçirilmiş olabilecek mesajlaşma hesabı yerine farklı bir iletişim kanalı üzerinden yapılması önerildi.
Şüpheli mesajların, gönderilen IBAN bilgilerinin ve diğer dijital delillerin saklanarak kolluk birimlerine veya Cumhuriyet başsavcılıklarına başvurulması gerektiği belirtildi. Dolandırıcılık kapsamında para transferi yapılmışsa ilgili bankayla gecikmeden iletişime geçilmesi istendi.
Telefonun sıfırlanması ve parolaların değiştirilmesi önerildi
Başkanlık, cihazın zararlı yazılımdan etkilendiğinden şüphelenilmesi halinde telefonun sıfırlanarak güncel işletim sistemi sürümünün yüklenmesini önerdi. Bankacılık, e-posta ve sosyal medya hesaplarının parolalarının güvenli bir cihaz üzerinden değiştirilmesi gerektiği bildirildi.
Mümkün olan hesaplarda çok faktörlü kimlik doğrulamanın etkinleştirilmesi de alınması gereken önlemler arasında gösterildi. Başkanlık, vatandaşların dijital güvenliğine yönelik siber tehditlerin izlenmesi, analiz edilmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
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iPhone kullanıcılarına WhatsApp güvenlik uyarısı
Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, WhatsApp ve benzeri mesajlaşma uygulamaları üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı. Özellikle güncel olmayan iOS işletim sistemine sahip iPhone cihazlarındaki güvenlik açıklarının hedef alınabildiğini bildiren Başkanlık, ele geçirilen hesaplar üzerinden kullanıcıların yakın çevresinden para talep edildiğini açıkladı. Siber saldırılarda zararlı bağlantılar, internet reklamları ve güvenliği ihlal edilmiş internet sitelerinin kullanılabildiği belirtilirken, hesap güvenliğini artırmak için alınması gereken önlemler de sıralandı.
Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığının açıklamasına göre son dönemde mesajlaşma uygulamaları üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine ilişkin bildirimlerde artış yaşandı. Saldırganların kullanıcıların bilgisi dışında erişim sağladıkları hesapları kullanarak iletişim listesindeki kişilere mesaj gönderdikleri belirtildi.
Dolandırıcıların hesap sahibinin kimliğine bürünerek yakın çevresinden acil ihtiyaç gerekçesiyle para istediği bildirildi. Para transferi taleplerinin çoğunlukla IBAN bilgileri üzerinden iletildiği ve hesap sahibine duyulan güvenin kötüye kullanılmaya çalışıldığı kaydedildi.
Güncel olmayan iPhone cihazlarında güvenlik riski
Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından yürütüldüğü belirtilen teknik incelemelerde, güncel olmayan iOS sürümlerindeki güvenlik açıklarının zararlı yazılımlar tarafından hedef alınabildiği tespit edildi.
Açıklamada, saldırganların kötü amaçlı internet reklamları, şüpheli bağlantılar ve güvenliği ihlal edilmiş internet siteleri aracılığıyla cihazlara zararlı içerik ulaştırabildiği ifade edildi. Bazı gelişmiş saldırı yöntemlerinde zararlı içeriğin yalnızca görüntülenmesinin bile cihaz güvenliği açısından risk oluşturabileceği belirtildi.
Bu tür saldırıların her bağlantı veya internet sitesi ziyaretinde gerçekleştiği yönünde bir tespit paylaşılmadı. Riskin, kullanılan yazılım sürümüne ve istismar edilen güvenlik açığının niteliğine bağlı olduğu anlaşılıyor.
Ele geçirilen hesaplardan yakın çevreye mesaj gönderiliyor
Başkanlığın açıklamasında, cihazlara yetkisiz erişim sağlayan saldırganların kişisel bilgilere ve mesajlaşma hesaplarına ulaşabildiği bildirildi. Hesap kontrolünün ele geçirilmesinin ardından kullanıcı adına gönderilen mesajlarla para transferi talep edilebildiği kaydedildi.
Dolandırıcılık girişimlerinde mesajların doğrudan tanıdık bir kişinin hesabından gelmesi, alıcıların talebin gerçek olduğunu düşünmesine neden olabiliyor. Başkanlık, bu nedenle yakın çevreden gelen para taleplerinin de farklı iletişim kanallarından doğrulanması gerektiğini vurguladı.
iPhone kullanıcıları güncellemeleri kontrol etmeli
Siber Güvenlik Başkanlığı, cihazların işletim sistemlerinin ve kullanılan uygulamaların güncel tutulmasını önerdi. Özellikle iPhone kullanıcılarının güvenlik güncellemelerini düzenli olarak kontrol etmeleri gerektiği belirtildi.
iPhone cihazlarında güncelleme işlemi, Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümünden gerçekleştirilebiliyor. Bu bölümde cihaz için sunulan güncel iOS sürümü ve güvenlik yamaları görüntülenebiliyor.
Başkanlık ayrıca güvenilir olmayan internet sitelerinden uygulama veya dosya indirilmemesi, kaynağı belirsiz bağlantıların açılmaması ve şüpheli reklamlardan uzak durulması gerektiğini bildirdi.
WhatsApp'ta iki aşamalı doğrulama uyarısı
Mesajlaşma hesaplarının korunması için iki aşamalı doğrulamanın etkinleştirilmesi önerildi. WhatsApp kullanıcılarının uygulamadaki Ayarlar > Hesap > İki Adımlı Doğrulama bölümünden bu güvenlik özelliğini açabileceği belirtildi.
Hesap doğrulama kodlarının başka kişilerle paylaşılmaması gerektiği vurgulanırken, WhatsApp'ın Bağlı Cihazlar bölümündeki oturumların da düzenli olarak kontrol edilmesi istendi.
Tanınmayan cihazlara ait oturumların kapatılması önerildi. Bununla birlikte Başkanlık, bazı gelişmiş saldırılarda yetkisiz erişimlerin Bağlı Cihazlar bölümünde görünmeyebileceğine dikkat çekti.
IBAN üzerinden gelen para taleplerine dikkat
Başkanlık, tanıdık kişilerden gelen mesajlarda dahi para transferi taleplerinin doğrulanması gerektiğini bildirdi. Özellikle acil ödeme yapılmasını isteyen ve IBAN bilgisi paylaşan mesajlara karşı dikkatli olunması istendi.
Bu tür taleplerde mesajı gönderen kişinin telefonla aranması veya farklı bir iletişim kanalı üzerinden kendisine ulaşılması önerildi. Böylece hesabın yetkisiz kişiler tarafından kullanılıp kullanılmadığının kontrol edilebileceği belirtildi.
WhatsApp hesabı ele geçirilirse ne yapılmalı?
Siber Güvenlik Başkanlığı, hesabının ele geçirildiğinden şüphelenen kişilerin öncelikle yakın çevrelerini bilgilendirmesi gerektiğini açıkladı. Bu bilgilendirmenin ele geçirilmiş olabilecek mesajlaşma hesabı yerine farklı bir iletişim kanalı üzerinden yapılması önerildi.
Şüpheli mesajların, gönderilen IBAN bilgilerinin ve diğer dijital delillerin saklanarak kolluk birimlerine veya Cumhuriyet başsavcılıklarına başvurulması gerektiği belirtildi. Dolandırıcılık kapsamında para transferi yapılmışsa ilgili bankayla gecikmeden iletişime geçilmesi istendi.
Telefonun sıfırlanması ve parolaların değiştirilmesi önerildi
Başkanlık, cihazın zararlı yazılımdan etkilendiğinden şüphelenilmesi halinde telefonun sıfırlanarak güncel işletim sistemi sürümünün yüklenmesini önerdi. Bankacılık, e-posta ve sosyal medya hesaplarının parolalarının güvenli bir cihaz üzerinden değiştirilmesi gerektiği bildirildi.
Mümkün olan hesaplarda çok faktörlü kimlik doğrulamanın etkinleştirilmesi de alınması gereken önlemler arasında gösterildi. Başkanlık, vatandaşların dijital güvenliğine yönelik siber tehditlerin izlenmesi, analiz edilmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
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