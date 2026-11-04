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Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu için açıklama geldi

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu'nun yarın sabah saatlerinde ekibiyle birlikte görevine başlayacağını duyurdu. İşte detaylar...

Haber Giriş Tarihi: 04.11.2026 15:21
Haber Güncellenme Tarihi: 04.11.2026 15:21
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu için açıklama geldi

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, ekibiyle birlikte yarın göreve başlayacak.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun ekibiyle birlikte görevine yarın başlayacağı belirtildi. 46 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertlilerin bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibi Liverpool ile Kadıköy'de oynayacağı müsabakayı stadyumdan takip edecek.

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