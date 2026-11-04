Yasa dışı bahis operasyonlarında 5 bin 949 tutuklama
Yasa dışı bahis operasyonlarında 5 bin 949 tutuklama
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında 2026 yılının şubat ayından 4 Kasım'a kadar Türkiye genelinde yürütülen soruşturmaların bilançosunu açıkladı. Bakan Gürlek'in paylaştığı verilere göre 81 ilde gerçekleştirilen 901 operasyonda 15 bin 710 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 5 bin 949 şüpheli tutuklandı. Mali incelemelerde ise Türk lirası, dolar ve avro cinsinden yüksek tutarlı işlem hacimleri tespit edildi. Soruşturmaların suç ağlarının finansal bağlantıları ve yasa dışı kazançlarına yönelik olarak sürdürüleceği bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 04.11.2026 18:33
Haber Güncellenme Tarihi: 04.11.2026 18:36
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yasa dışı bahis organizasyonlarına yönelik adli soruşturmaların sonuçlarını paylaştı. Gürlek, operasyonların Cumhuriyet başsavcılıkları ile güvenlik birimlerinin koordinasyonunda yürütüldüğünü belirtti.
Bakanlığın açıkladığı verilere göre Şubat-4 Kasım 2026 döneminde Türkiye'nin 81 ilinde toplam 901 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar kapsamında 15 bin 710 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Şüphelilerden 5 bin 949'u tutuklanırken, 3 bin 570 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Açıklamada, soruşturmaların yasa dışı bahis organizasyonlarının bağlantılarını ve finansal faaliyetlerini de kapsadığı ifade edildi.
Mali incelemelerde 2,63 trilyon TL işlem hacmi tespit edildi
Yasa dışı bahis soruşturmaları kapsamında yürütülen mali incelemelerde tespit edilen işlem hacmine ilişkin veriler de açıklandı. Bakan Gürlek'in paylaştığı bilgilere göre incelemelerde 2,63 trilyon TL, 9,08 milyar dolar ve 3,49 milyon avro tutarında işlem hacmi belirlendi.
Farklı para birimleri üzerinden açıklanan bu tutarlar, soruşturmalar kapsamında incelenen finansal hareketlerin büyüklüğünü gösteriyor. Açıklamada söz konusu tutarların tamamının suç geliri olduğu veya bunlara el konulduğu yönünde bir bilgi verilmedi.
Mali incelemelerin yasa dışı bahis organizasyonlarının para transferleri, finansal bağlantıları ve kazanç hareketlerinin araştırılmasına yönelik olduğu bildirildi.
Soruşturmalar MASAK ve güvenlik birimlerinin koordinasyonunda yürütülüyor
Bakan Gürlek, yasa dışı bahisle mücadelede birden fazla kamu kurumunun ortak çalışma yürüttüğünü belirtti. Açıklamaya göre soruşturmalar, Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığının koordinasyonunda gerçekleştiriliyor.
Cumhuriyet başsavcılıkları, Emniyet ve Jandarma teşkilatları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da soruşturmalarda görev alıyor. Kurumlar arasındaki iş birliği kapsamında yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen suç yapılanmaları ve finansal işlemler araştırılıyor.
Bakan Gürlek finansal kaynakların takip edildiğini açıkladı
Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya paylaşımında yasa dışı bahisle mücadelenin yalnızca operasyonlarla sınırlı olmadığını belirtti.
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Yasa dışı bahis operasyonlarında 5 bin 949 tutuklama
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında 2026 yılının şubat ayından 4 Kasım'a kadar Türkiye genelinde yürütülen soruşturmaların bilançosunu açıkladı. Bakan Gürlek'in paylaştığı verilere göre 81 ilde gerçekleştirilen 901 operasyonda 15 bin 710 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 5 bin 949 şüpheli tutuklandı. Mali incelemelerde ise Türk lirası, dolar ve avro cinsinden yüksek tutarlı işlem hacimleri tespit edildi. Soruşturmaların suç ağlarının finansal bağlantıları ve yasa dışı kazançlarına yönelik olarak sürdürüleceği bildirildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yasa dışı bahis organizasyonlarına yönelik adli soruşturmaların sonuçlarını paylaştı. Gürlek, operasyonların Cumhuriyet başsavcılıkları ile güvenlik birimlerinin koordinasyonunda yürütüldüğünü belirtti.
Bakanlığın açıkladığı verilere göre Şubat-4 Kasım 2026 döneminde Türkiye'nin 81 ilinde toplam 901 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar kapsamında 15 bin 710 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Şüphelilerden 5 bin 949'u tutuklanırken, 3 bin 570 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Açıklamada, soruşturmaların yasa dışı bahis organizasyonlarının bağlantılarını ve finansal faaliyetlerini de kapsadığı ifade edildi.
Mali incelemelerde 2,63 trilyon TL işlem hacmi tespit edildi
Yasa dışı bahis soruşturmaları kapsamında yürütülen mali incelemelerde tespit edilen işlem hacmine ilişkin veriler de açıklandı. Bakan Gürlek'in paylaştığı bilgilere göre incelemelerde 2,63 trilyon TL, 9,08 milyar dolar ve 3,49 milyon avro tutarında işlem hacmi belirlendi.
Farklı para birimleri üzerinden açıklanan bu tutarlar, soruşturmalar kapsamında incelenen finansal hareketlerin büyüklüğünü gösteriyor. Açıklamada söz konusu tutarların tamamının suç geliri olduğu veya bunlara el konulduğu yönünde bir bilgi verilmedi.
Mali incelemelerin yasa dışı bahis organizasyonlarının para transferleri, finansal bağlantıları ve kazanç hareketlerinin araştırılmasına yönelik olduğu bildirildi.
Soruşturmalar MASAK ve güvenlik birimlerinin koordinasyonunda yürütülüyor
Bakan Gürlek, yasa dışı bahisle mücadelede birden fazla kamu kurumunun ortak çalışma yürüttüğünü belirtti. Açıklamaya göre soruşturmalar, Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığının koordinasyonunda gerçekleştiriliyor.
Cumhuriyet başsavcılıkları, Emniyet ve Jandarma teşkilatları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da soruşturmalarda görev alıyor. Kurumlar arasındaki iş birliği kapsamında yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen suç yapılanmaları ve finansal işlemler araştırılıyor.
Bakan Gürlek finansal kaynakların takip edildiğini açıkladı
Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya paylaşımında yasa dışı bahisle mücadelenin yalnızca operasyonlarla sınırlı olmadığını belirtti.
Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Yasa dışı bahsin suç örgütlerinin faaliyetleriyle bağlantılı olduğuna dikkat çeken Gürlek, soruşturmaların suç yapılanmalarının bütün bağlantılarını ve yasa dışı kazançlarını kapsadığını ifade etti.
Yasa dışı bahis soruşturmaları devam edecek
Bakan Gürlek, yasa dışı bahis ağlarının ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması için kurumlar arası koordinasyonun sürdürüleceğini bildirdi.
Açıklamasında Cumhuriyet başsavcılıkları, Emniyet, Jandarma ve MASAK personeline teşekkür eden Gürlek, suç örgütlerinin finansal faaliyetlerinin takip edilmeye devam edileceğini belirtti.
Gürlek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
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