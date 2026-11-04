İBB Davasında Gizli Tanıktan Ağaç A.Ş. İddiaları: “Ümit Polat Bu İşlerin Bir Ayağı”
İBB Davasında Gizli Tanıktan Ağaç A.Ş. İddiaları: “Ümit Polat Bu İşlerin Bir Ayağı”
Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının üçüncü duruşmasında dinlenen gizli tanık Gürgen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç A.Ş.’deki satın alma süreçlerine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Gürgen, eski Satın Alma Müdürü Ümit Polat’ın süreci yürüttüğünü öne sürerek, “Ümit Polat bu işlerin bir ayağıdır” dedi.
Haber Giriş Tarihi: 04.11.2026 15:22
Haber Güncellenme Tarihi: 04.11.2026 15:22
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında açılan Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında duruşmalar devam ediyor. Davanın üçüncü oturumunda SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlanan gizli tanık Gürgen’in beyanları gündeme geldi.
Görüntüsü ve sesi değiştirilen gizli tanık, Ağaç A.Ş.’nin satın alma işlemleri ve bazı firmalardan para talep edildiği iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.
Gizli tanıktan seçim desteği için para talebi iddiası
İddianamede yer alan ifadesinde Gürgen, 2023 yılında Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas’ın eşi Berna Sukas’ın milletvekili adaylığı sürecine ilişkin bir iddia ortaya attı.
Gürgen, Ali Sukas tarafından Ağaç A.Ş.’den ihale alan ve iş yapan firmaların listesinin hazırlandığını, listenin dönemin Satın Alma Müdürü Ümit Polat’a teslim edildiğini ileri sürdü.
Firmaların tek tek Ağaç A.Ş.’ye çağrıldığını iddia eden Gürgen, Berna Sukas’ın seçim çalışmaları için zorla para istendiğini savundu. Gizli tanık, ödeme yapmayan firmaların hak edişlerini alamayacakları veya ödemelerinin geciktirileceği yönünde tehdit edildiğini öne sürdü.
“Ümit Polat bu işlerin bir ayağıdır”
Duruşmada 2019 yılında Ali Sukas’ın Ağaç A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine gelmesinin ardından bazı taleplerin gündeme geldiğini iddia eden Gürgen, fidancılık sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Tamer Gümüş’ün şirketleri üzerinden yapılan alımlara da değindi.
Gürgen, lale soğanı ve fidan alımlarının farklı firmalar üzerinden gerçekleştirildiğini belirterek Ümit Polat’ın bu süreçteki rolüne ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Ümit Polat bu işlerin bir ayağıdır. O da bir takım şeyleri kabul etmiştir. Satın alma müdürü olması sebebiyle bu süreci yürütmüştür.”
Ali Sukas gizli tanığa listeyi sordu
Duruşmada söz alan tutuklu sanık Ali Sukas, gizli tanığa eşinin milletvekilliği adaylığı döneminde para talep edildiği iddiasını hatırlatarak listenin görülüp görülmediğini sordu.
Gizli tanık Gürgen ise bu soruya, “Herkes gördü zaten” yanıtını verdi.
Gizli tanık, baskı altında olmadığını söyledi
Duruşmada Ekrem İmamoğlu’nun avukatı da Gürgen’e gizli tanık olma kararını kendi isteğiyle alıp almadığını sordu. Gürgen, “Tabii” yanıtını verdi.
Avukatın üzerinde baskı veya tehdit olup olmadığı yönündeki sorusuna ise gizli tanık, “Hayır” cevabını verdi.
Duruşmada gündeme gelen beyanlar, Ağaç A.Ş.’deki satın alma işlemleri ve firmalardan para talep edildiği iddialarını yeniden gündeme taşıdı.
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İBB Davasında Gizli Tanıktan Ağaç A.Ş. İddiaları: “Ümit Polat Bu İşlerin Bir Ayağı”
Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının üçüncü duruşmasında dinlenen gizli tanık Gürgen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç A.Ş.’deki satın alma süreçlerine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Gürgen, eski Satın Alma Müdürü Ümit Polat’ın süreci yürüttüğünü öne sürerek, “Ümit Polat bu işlerin bir ayağıdır” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında açılan Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında duruşmalar devam ediyor. Davanın üçüncü oturumunda SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlanan gizli tanık Gürgen’in beyanları gündeme geldi.
Görüntüsü ve sesi değiştirilen gizli tanık, Ağaç A.Ş.’nin satın alma işlemleri ve bazı firmalardan para talep edildiği iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.
Gizli tanıktan seçim desteği için para talebi iddiası
İddianamede yer alan ifadesinde Gürgen, 2023 yılında Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas’ın eşi Berna Sukas’ın milletvekili adaylığı sürecine ilişkin bir iddia ortaya attı.
Gürgen, Ali Sukas tarafından Ağaç A.Ş.’den ihale alan ve iş yapan firmaların listesinin hazırlandığını, listenin dönemin Satın Alma Müdürü Ümit Polat’a teslim edildiğini ileri sürdü.
Firmaların tek tek Ağaç A.Ş.’ye çağrıldığını iddia eden Gürgen, Berna Sukas’ın seçim çalışmaları için zorla para istendiğini savundu. Gizli tanık, ödeme yapmayan firmaların hak edişlerini alamayacakları veya ödemelerinin geciktirileceği yönünde tehdit edildiğini öne sürdü.
“Ümit Polat bu işlerin bir ayağıdır”
Duruşmada 2019 yılında Ali Sukas’ın Ağaç A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine gelmesinin ardından bazı taleplerin gündeme geldiğini iddia eden Gürgen, fidancılık sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Tamer Gümüş’ün şirketleri üzerinden yapılan alımlara da değindi.
Gürgen, lale soğanı ve fidan alımlarının farklı firmalar üzerinden gerçekleştirildiğini belirterek Ümit Polat’ın bu süreçteki rolüne ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Ümit Polat bu işlerin bir ayağıdır. O da bir takım şeyleri kabul etmiştir. Satın alma müdürü olması sebebiyle bu süreci yürütmüştür.”
Ali Sukas gizli tanığa listeyi sordu
Duruşmada söz alan tutuklu sanık Ali Sukas, gizli tanığa eşinin milletvekilliği adaylığı döneminde para talep edildiği iddiasını hatırlatarak listenin görülüp görülmediğini sordu.
Gizli tanık Gürgen ise bu soruya, “Herkes gördü zaten” yanıtını verdi.
Gizli tanık, baskı altında olmadığını söyledi
Duruşmada Ekrem İmamoğlu’nun avukatı da Gürgen’e gizli tanık olma kararını kendi isteğiyle alıp almadığını sordu. Gürgen, “Tabii” yanıtını verdi.
Avukatın üzerinde baskı veya tehdit olup olmadığı yönündeki sorusuna ise gizli tanık, “Hayır” cevabını verdi.
Duruşmada gündeme gelen beyanlar, Ağaç A.Ş.’deki satın alma işlemleri ve firmalardan para talep edildiği iddialarını yeniden gündeme taşıdı.
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