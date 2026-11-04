İstanbul'da sağanak hayatı felç etti, yeni uyarı geldi
İstanbul'da sağanak hayatı felç etti, yeni uyarı geldi
İstanbul'da 4 Kasım 2026 Çarşamba günü etkisini sürdüren sağanak yağış, birçok ilçede su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara neden oldu. Sultangazi'de yol çökerken, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane ve Sarıyer'de bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı. Kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a yükselirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), metrekareye 30 ila 60 kilogram yağış beklendiğini açıkladı. Yağışların perşembe günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 04.11.2026 18:08
Haber Güncellenme Tarihi: 04.11.2026 18:23
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından 3 Kasım Salı akşamı başlayan yağış, 4 Kasım boyunca aralıklarla devam etti. Zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle kentte çok sayıda noktada su birikintileri oluştu.
Şişli'de bazı yollar suyla kaplanırken araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İlçede bir kafenin tavanından su aktığı görüldü. Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar da ulaşımda zorluk yaşadı.
Kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 89 seviyesine ulaştı. Özellikle su birikintilerinin oluştuğu güzergâhlarda araçların ilerleyişi yavaşladı.
Sultangazi'de yol çöktü, araçlar mahsur kaldı
Sultangazi'de İSKİ ekiplerinin kazı çalışması gerçekleştirdiği belirtilen bir yolda sağanak sırasında çökme meydana geldi. Çalışmanın ardından yeterli güvenlik önlemi alınmadığı öne sürülen bölgede bazı araçlar mahsur kaldı.
İlçedeki Habipler Tüneli de yoğun yağış nedeniyle su altında kaldı. Tünelde biriken sular nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanırken, yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Beşiktaş ve Kağıthane'de su baskınları yaşandı
Beşiktaş'ta Nispetiye Caddesi'ni Barbaros Bulvarı'na bağlayan alt geçidi su bastı. Su birikmesi nedeniyle güzergâh trafiğe kapatıldı.
Kağıthane ve Sarıyer'de akşam saatlerinde etkisini artıran yağış, bazı yolların suyla kaplanmasına neden oldu. Sürücüler su birikintilerinin bulunduğu noktalarda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
Kağıthane'nin Hürriyet Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarının sürdüğü bir sokakta kapalı kasa minibüs çukura düştü. Çeliktepe'de ise yağış nedeniyle yumuşayan toprak bir evin bahçesine doldu.
İstiklal Caddesi'nde de aniden bastıran sağanak nedeniyle yayalar zor anlar yaşadı.
AKOM metrekareye 60 kilograma kadar yağış bekliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, kent genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiğini bildirdi. Açıklamada, yağış miktarının İstanbul'un farklı bölgelerinde metrekareye 30 ila 60 kilogram arasında değişebileceği belirtildi.
AKOM'un değerlendirmesine göre 4 Kasım Çarşamba günü yağışların özellikle 16.00 ile 22.00 saatleri arasında kuvvetlenmesi bekleniyor. Gece saatlerinde hafiflemesi öngörülen yağışların, 5 Kasım Perşembe sabahından itibaren yeniden etkisini artıracağı tahmin ediliyor.
İBB'nin açıklamasında, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünün Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisi altında kalmaya devam edeceği kaydedildi.
İstanbul'da sıcaklık 12 dereceye kadar düşecek
AKOM, 5 Kasım Perşembe gününden itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi'ne giriş yapmasının beklendiğini duyurdu.
Açıklamaya göre İstanbul'da 18 ila 20 derece aralığında seyreden hava sıcaklıklarının, soğuk hava dalgasıyla birlikte 12 ila 14 derece seviyelerine gerilemesi öngörülüyor. Böylece sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.
Hafta boyunca aralıklarla sağanak geçişlerinin devam edeceği tahmin edilirken, özellikle kuvvetli yağış beklenen saatlerde su baskınları ve ulaşımda aksama riskine karşı dikkatli olunması istendi.
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti, yeni uyarı geldi
İstanbul'da 4 Kasım 2026 Çarşamba günü etkisini sürdüren sağanak yağış, birçok ilçede su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara neden oldu. Sultangazi'de yol çökerken, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane ve Sarıyer'de bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı. Kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a yükselirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), metrekareye 30 ila 60 kilogram yağış beklendiğini açıkladı. Yağışların perşembe günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından 3 Kasım Salı akşamı başlayan yağış, 4 Kasım boyunca aralıklarla devam etti. Zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle kentte çok sayıda noktada su birikintileri oluştu.
Şişli'de bazı yollar suyla kaplanırken araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İlçede bir kafenin tavanından su aktığı görüldü. Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar da ulaşımda zorluk yaşadı.
Kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 89 seviyesine ulaştı. Özellikle su birikintilerinin oluştuğu güzergâhlarda araçların ilerleyişi yavaşladı.
Sultangazi'de yol çöktü, araçlar mahsur kaldı
Sultangazi'de İSKİ ekiplerinin kazı çalışması gerçekleştirdiği belirtilen bir yolda sağanak sırasında çökme meydana geldi. Çalışmanın ardından yeterli güvenlik önlemi alınmadığı öne sürülen bölgede bazı araçlar mahsur kaldı.
İlçedeki Habipler Tüneli de yoğun yağış nedeniyle su altında kaldı. Tünelde biriken sular nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanırken, yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Beşiktaş ve Kağıthane'de su baskınları yaşandı
Beşiktaş'ta Nispetiye Caddesi'ni Barbaros Bulvarı'na bağlayan alt geçidi su bastı. Su birikmesi nedeniyle güzergâh trafiğe kapatıldı.
Kağıthane ve Sarıyer'de akşam saatlerinde etkisini artıran yağış, bazı yolların suyla kaplanmasına neden oldu. Sürücüler su birikintilerinin bulunduğu noktalarda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
Kağıthane'nin Hürriyet Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarının sürdüğü bir sokakta kapalı kasa minibüs çukura düştü. Çeliktepe'de ise yağış nedeniyle yumuşayan toprak bir evin bahçesine doldu.
İstiklal Caddesi'nde de aniden bastıran sağanak nedeniyle yayalar zor anlar yaşadı.
AKOM metrekareye 60 kilograma kadar yağış bekliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, kent genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiğini bildirdi. Açıklamada, yağış miktarının İstanbul'un farklı bölgelerinde metrekareye 30 ila 60 kilogram arasında değişebileceği belirtildi.
AKOM'un değerlendirmesine göre 4 Kasım Çarşamba günü yağışların özellikle 16.00 ile 22.00 saatleri arasında kuvvetlenmesi bekleniyor. Gece saatlerinde hafiflemesi öngörülen yağışların, 5 Kasım Perşembe sabahından itibaren yeniden etkisini artıracağı tahmin ediliyor.
İBB'nin açıklamasında, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünün Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisi altında kalmaya devam edeceği kaydedildi.
İstanbul'da sıcaklık 12 dereceye kadar düşecek
AKOM, 5 Kasım Perşembe gününden itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi'ne giriş yapmasının beklendiğini duyurdu.
Açıklamaya göre İstanbul'da 18 ila 20 derece aralığında seyreden hava sıcaklıklarının, soğuk hava dalgasıyla birlikte 12 ila 14 derece seviyelerine gerilemesi öngörülüyor. Böylece sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.
Hafta boyunca aralıklarla sağanak geçişlerinin devam edeceği tahmin edilirken, özellikle kuvvetli yağış beklenen saatlerde su baskınları ve ulaşımda aksama riskine karşı dikkatli olunması istendi.
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