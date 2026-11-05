Afyonkarahisar'da katliam: 3 ayrı noktada 8 kişi pompalı tüfekle öldürüldü
Afyonkarahisar'da katliam: 3 ayrı noktada 8 kişi pompalı tüfekle öldürüldü
Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde iki farklı köyde 6 kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren saldırganın kaçış güzergahındaki başka bir köyde 2 kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı. Can kaybının 8'e yükseldiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı olayın ardından polis ve jandarma ekiplerinin firari şahsı yakalamaya yönelik başlattığı geniş çaplı operasyon devam ederken kimliği tespit edilen saldırgan güvenlik kameralarına yakalandı.
Haber Giriş Tarihi: 05.11.2026 20:47
Haber Güncellenme Tarihi: 05.11.2026 20:51
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde Ayazini, Kıyır ve Yukarıtandır köylerini kana bulayan ve 8 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan pompalı tüfekli katliama ilişkin adli ve kolluk çalışmalarında çok kritik detaylara ulaşıldı. Güvenlik güçlerinin titiz takibi sonucunda gözü dönmüş seri katilin kimliğinin 30 yaşındaki Arif Sefa Özdemir olduğu kesinleşti. Katil zanlısının karayolunda araçları rastgele durdurarak ateş açtığı, yaşamını yitirenler arasında Yukarıtandır Ortaokulu’nda görev yapan iki kadın öğretmenin de yer aldığı tespit edildi.
Dehşet Saçtığı Anlar Kamerada: Elinde Kovayla Yaya Kaçtı!
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları ve kolluk kuvvetlerinin sahada yürüttüğü operasyona dair öne çıkan son gelişmeler şu şekildedir:
Zanlının Kimliği Açıklandı: 8 vatandaşı katleden, 1 kişiyi de ağır yaralayan firari şüphelinin 30 yaşındaki Arif Sefa Özdemir olduğu belirlendi. Hazırlanan vesikalık ve eşkâl fotoğrafları tüm emniyet ile jandarma birimlerine dağıtıldı.
Görüntüler Ortaya Çıktı: Güvenlik kameralarına yansıyan anlarda şüphelinin kırmızı renkli hafif ticari araçtan elinde pompalı tüfekle indiği, bir süre ilerledikten sonra araca geri dönüp diğer kapıdan elinde bir kova ile yaya olarak uzaklaştığı görüldü.
Öğretmenlerin Bulunduğu Araçları Hedef Aldı: Caninin Karayolu üzerindeki araçları rastgele durdurmaya çalıştığı, bu sırada İhsaniye Yukarıtandır Ortaokulu’nda görev yapan Ayşe Sena Demir ve Hilal Mete öğretmenlerin bulunduğu araca da ateş açarak onları katlettiği saptandı.
Eskişehir’de Dev Abluka: Gasp ettiği kırmızı aracı Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Taşlıkköy Mahallesi kırsalında çamura saplayıp terk eden Arif Sefa Özdemir’i yakalamak için çember daraltıldı. Çelik yelekli ve uzun namlulu özel harekât timleri; dronlar, termal kameralar ve iz takip köpekleriyle ormanlık ve kırsal alanı ablukaya aldı.
Valilik Adli Süreci Takip Ediyor: Afyonkarahisar Valiliği, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen adli tahkikatın tüm boyutlarıyla ve büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğünü bildirdi.
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Afyonkarahisar'da katliam: 3 ayrı noktada 8 kişi pompalı tüfekle öldürüldü
Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde iki farklı köyde 6 kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren saldırganın kaçış güzergahındaki başka bir köyde 2 kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı. Can kaybının 8'e yükseldiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı olayın ardından polis ve jandarma ekiplerinin firari şahsı yakalamaya yönelik başlattığı geniş çaplı operasyon devam ederken kimliği tespit edilen saldırgan güvenlik kameralarına yakalandı.
Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde Ayazini, Kıyır ve Yukarıtandır köylerini kana bulayan ve 8 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan pompalı tüfekli katliama ilişkin adli ve kolluk çalışmalarında çok kritik detaylara ulaşıldı. Güvenlik güçlerinin titiz takibi sonucunda gözü dönmüş seri katilin kimliğinin 30 yaşındaki Arif Sefa Özdemir olduğu kesinleşti. Katil zanlısının karayolunda araçları rastgele durdurarak ateş açtığı, yaşamını yitirenler arasında Yukarıtandır Ortaokulu’nda görev yapan iki kadın öğretmenin de yer aldığı tespit edildi.
Dehşet Saçtığı Anlar Kamerada: Elinde Kovayla Yaya Kaçtı!
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları ve kolluk kuvvetlerinin sahada yürüttüğü operasyona dair öne çıkan son gelişmeler şu şekildedir:
Zanlının Kimliği Açıklandı: 8 vatandaşı katleden, 1 kişiyi de ağır yaralayan firari şüphelinin 30 yaşındaki Arif Sefa Özdemir olduğu belirlendi. Hazırlanan vesikalık ve eşkâl fotoğrafları tüm emniyet ile jandarma birimlerine dağıtıldı.
Görüntüler Ortaya Çıktı: Güvenlik kameralarına yansıyan anlarda şüphelinin kırmızı renkli hafif ticari araçtan elinde pompalı tüfekle indiği, bir süre ilerledikten sonra araca geri dönüp diğer kapıdan elinde bir kova ile yaya olarak uzaklaştığı görüldü.
Öğretmenlerin Bulunduğu Araçları Hedef Aldı: Caninin Karayolu üzerindeki araçları rastgele durdurmaya çalıştığı, bu sırada İhsaniye Yukarıtandır Ortaokulu’nda görev yapan Ayşe Sena Demir ve Hilal Mete öğretmenlerin bulunduğu araca da ateş açarak onları katlettiği saptandı.
Eskişehir’de Dev Abluka: Gasp ettiği kırmızı aracı Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Taşlıkköy Mahallesi kırsalında çamura saplayıp terk eden Arif Sefa Özdemir’i yakalamak için çember daraltıldı. Çelik yelekli ve uzun namlulu özel harekât timleri; dronlar, termal kameralar ve iz takip köpekleriyle ormanlık ve kırsal alanı ablukaya aldı.
Valilik Adli Süreci Takip Ediyor: Afyonkarahisar Valiliği, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen adli tahkikatın tüm boyutlarıyla ve büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğünü bildirdi.
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