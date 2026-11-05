İngiltere'de Fenerbahçe manşetleri! Kadıköy'deki atmosferi böyle anlattılar
İngiltere'de Fenerbahçe manşetleri! Kadıköy'deki atmosferi böyle anlattılar
Fenerbahçe'nin Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği tarihi Şampiyonlar Ligi zaferi İngiltere'de geniş yankı uyandırdı. Ada'nın önde gelen spor gazeteleri, Kadıköy'deki atmosferi ve Liverpool'un çöküşünü manşetlerine taşıdı.
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Haber Giriş Tarihi: 05.11.2026 08:40
Haber Güncellenme Tarihi: 05.11.2026 08:40
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl aradan sonra gelen ilk galibiyetini İngiliz devi Liverpool'a karşı 3-2'lik muhteşem bir geri dönüşle aldı.
Sarı-lacivertlilerin Kadıköy'de aldığı tarihi galibiyet, İngiltere'de büyük ses getirdi.
"KULAK ZARLARIMIZI TEST ETTİLER"
İngiliz basınında The Guardian, Fenerbahçe taraftarının oluşturduğu atmosfere ve Vedat Muriqi'nin fiziksel üstünlüğüne dikkat çekti.
Muriqi'nin, eksik Liverpool savunmasına hatalarının bedelini ağır ödettiğini belirten gazete tribünleri şu sözlerle övdü:
"Kadıköy'deki Türk taraftarlar, Liverpool topa her sahip olduğunda aralıksız ıslıklarla kulak zarlarını test etti. Liverpool o baskıdan çıkamadı."
"UCUZ GOLLER, KUSURSUZ BAŞLANGICIN SONU"
Sky Sports ise Liverpool'un öne geçmesine rağmen skoru koruyamamasını öne çıkardı. Haberde, 19 yaşındaki Nyoni'nin ve yıldız golcü Isak'ın takımını iki kez öne geçirdiği ancak berbat savunma yüzünden iki üstünlüğün de sadece 4'er dakika sürdüğü belirtildi.
Teknik direktör Andoni Iraola'nın maç sonu yaptığı "Ucuz ve dağınık goller yedik" itirafı da manşetlere taşındı.
"İSTANBUL'DA BİR BAŞKA 'MUCİZE' DAHA"
İngiliz yayın kuruluşu BBC, Fenerbahçe-Liverpool karşılaşmasına dair dikkat çeken bir manşet kullandı.
"İstanbul'da bir başka 'mucize' daha ama bu seferki Liverpool'u üzdü." başlığının kullanıldığı haberde, "Geri dönüşler söz konusu olduğunda Liverpool ve İstanbul'un uzun bir geçmişi var. Ancak bu sefer Andoni Iraola'nın takımı yanlış türden bir geri dönüş yaptı." ifadesi kullanıldı.
Maçın özetini en çarpıcı şekilde veren Daily Echo ise faturayı yedek kulübesinden gelen yıldızlara kesti.
Haberde, "Liverpool'un kulübeden soktuğu yüz milyonlarca poundluk yıldızları bile İstanbul'da bocalayan takımı kurtaramadı. Kaotik bir performans sergileyen Liverpool, iki kez geriden gelmeyi başaran Fenerbahçe tarafından acımasızca cezalandırıldı." değerlendirmesi yapıldı.
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İngiltere'de Fenerbahçe manşetleri! Kadıköy'deki atmosferi böyle anlattılar
Fenerbahçe'nin Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği tarihi Şampiyonlar Ligi zaferi İngiltere'de geniş yankı uyandırdı. Ada'nın önde gelen spor gazeteleri, Kadıköy'deki atmosferi ve Liverpool'un çöküşünü manşetlerine taşıdı. c
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl aradan sonra gelen ilk galibiyetini İngiliz devi Liverpool'a karşı 3-2'lik muhteşem bir geri dönüşle aldı.
Sarı-lacivertlilerin Kadıköy'de aldığı tarihi galibiyet, İngiltere'de büyük ses getirdi.
"KULAK ZARLARIMIZI TEST ETTİLER"
İngiliz basınında The Guardian, Fenerbahçe taraftarının oluşturduğu atmosfere ve Vedat Muriqi'nin fiziksel üstünlüğüne dikkat çekti.
Muriqi'nin, eksik Liverpool savunmasına hatalarının bedelini ağır ödettiğini belirten gazete tribünleri şu sözlerle övdü:
"Kadıköy'deki Türk taraftarlar, Liverpool topa her sahip olduğunda aralıksız ıslıklarla kulak zarlarını test etti. Liverpool o baskıdan çıkamadı."
"UCUZ GOLLER, KUSURSUZ BAŞLANGICIN SONU"
Sky Sports ise Liverpool'un öne geçmesine rağmen skoru koruyamamasını öne çıkardı. Haberde, 19 yaşındaki Nyoni'nin ve yıldız golcü Isak'ın takımını iki kez öne geçirdiği ancak berbat savunma yüzünden iki üstünlüğün de sadece 4'er dakika sürdüğü belirtildi.
Teknik direktör Andoni Iraola'nın maç sonu yaptığı "Ucuz ve dağınık goller yedik" itirafı da manşetlere taşındı.
"İSTANBUL'DA BİR BAŞKA 'MUCİZE' DAHA"
İngiliz yayın kuruluşu BBC, Fenerbahçe-Liverpool karşılaşmasına dair dikkat çeken bir manşet kullandı.
"İstanbul'da bir başka 'mucize' daha ama bu seferki Liverpool'u üzdü." başlığının kullanıldığı haberde, "Geri dönüşler söz konusu olduğunda Liverpool ve İstanbul'un uzun bir geçmişi var. Ancak bu sefer Andoni Iraola'nın takımı yanlış türden bir geri dönüş yaptı." ifadesi kullanıldı.
"YÜZ MİLYONLARCA POUNDLUK YILDIZLARI BİLE KURTARAMADI"
Maçın özetini en çarpıcı şekilde veren Daily Echo ise faturayı yedek kulübesinden gelen yıldızlara kesti.
Haberde, "Liverpool'un kulübeden soktuğu yüz milyonlarca poundluk yıldızları bile İstanbul'da bocalayan takımı kurtaramadı. Kaotik bir performans sergileyen Liverpool, iki kez geriden gelmeyi başaran Fenerbahçe tarafından acımasızca cezalandırıldı." değerlendirmesi yapıldı.
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